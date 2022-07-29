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29 Temmuz 2022 Cuma 01:01:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2022 Cuma 01:01:00

Hatay'daki orman yangını söndürüldü

Kaynak: AA

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Hatay'ın Antakya ilçesi Ballıöz Mahallesi Parkevler mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'ın Antakya ilçesi Ballıöz Mahallesi'nde alevleri fark eden vatandaşlar durumu yetkililere haber verdi.

Olay yerine sevk edilen Hatay Orman İşletme Bölge Müdürlüğü ile Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışmaları sürüyor.

Etiketler : hatay yangın Orman İşletme Bölge Müdürlüğü
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