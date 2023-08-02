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Hatay'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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02 Ağustos 2023 Çarşamba 16:47:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2023 Çarşamba 16:47:00

Hatay'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kaynak: AA

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Hatay Antakya'da zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alahan Mahallesi'ndeki zeytinlik ve ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu ilgililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Etiketler : hatay orman yangın
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