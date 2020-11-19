  • BIST
    1313.02
  • Dolar
    7,5617
  • Euro
    8,9740
  • Altın
    453,5060
İstanbul
9 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD Senatosuna 'BAE'ye F-35 satışına karşı çıkan 4 ayrı karar tasarısı sunuldu
Hatay'da orman yangını çıktı! Ekipler çıkan yangına müdahalede bulunuyor
Isparta'da zor şartlarda yaşayan 7 kişilik aile yeni evleri için gün sayıyor
ABD'yi ikiye bölen "asker" kararı
İkna edilen terörist Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim oldu
Başkan Erdoğan: İnşallah hep birlikte 'Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştıracağız
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son verileri paylaştı
MEB uzaktan eğitim sürecine ilişkin illere yazı gönderdi
Bugün burçları neler bekliyor? 20 Kasım 2020 Cuma günlük burç yorumları
RTÜK'ten sosyal medya açıklaması: Üyelerin paylaşımları sadece kendilerini bağlar
Akar: Türkiye, Libya halkının ve Milli Mutabakat Hükümeti'nin yanında yer almakta kararlıdır
AYM Başkanı Arslan karantinaya girdi
"PKK'nın defteri önümüzdeki yıl kapatılacak"
Putin koronavirüse mi yakalandı?
Başkan Erdoğan usta yazar Ahmet Kekeç'i unutmadı
Türkiye'den yapay zeka destekli sürü İHA hamlesi
PKK çöküyor! Teröristlerin telsiz konuşmaları ortaya çıktı
Merkez Bankası faizi 4,75 puan artırdı
Yarına dikkat! Kısıtlamalar başlıyor...
Şırnak'ta şehit düşen askerlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı
Bakan Koca uyardı: Maskenizi sigara için çıkarmayın
DSÖ, Afrika'da nüfusun en az yüzde 20'sine Kovid-19 aşısı yapmayı hedefliyor
Washington Post: G-20 liderleri Suud rejiminin katliam ve işkencelerini görmezden geliyor
19 Kasım 2020 Perşembe 21:51:00 - Güncelleme:19 Kasım 2020 Perşembe 21:52:00

Hatay'da orman yangını çıktı! Ekipler çıkan yangına müdahalede bulunuyor

Kaynak: İHA

ABONE OL

Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahalede bulunuyor. Yangının rüzgarlı bir havada çıkması ise yine akıllarda soru işareti oluşturdu.

Yangın, İskenderun ilçesi Cırtıman ve Düğünyurdu köylerinin kesiştiği noktada bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip ile arazöz sevk edildi. Yangına 16 arazözle müdahale sürerken, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin de orman işletme ekiplerine destek verdiği öğrenildi. Ekiplerin müdahalesi sürerken yangının rüzgarlı havada çıkması ise akıllarda soru işareti oluşturdu.

Öykü Gürman zeytin güzeli oldu

Öykü Gürman zeytin güzeli oldu
Başak Sayan'dan yeni kitap müjdesi...

Başak Sayan'dan yeni kitap müjdesi...
Uzerli'nin Amerika hayali suya düştü

Uzerli'nin Amerika hayali suya düştü
Çağla'yı rahatsız eden benzetme

Çağla'yı rahatsız eden benzetme
Demet Özdemir'in 'villa' sorusuna hava soğuk kaçışı

Demet Özdemir'in 'villa' sorusuna hava soğuk kaçışı
Tuba Ünsal'ın yeni evindeki dikkat çeken detay görenleri hayrete düşürdü

Tuba Ünsal'ın yeni evindeki dikkat çeken detay görenleri hayrete düşürdü
Ünlü DJ Burak Yeter: En iyi 100 DJ arasındayım

Ünlü DJ Burak Yeter: En iyi 100 DJ arasındayım
Göksel'den destek konseri! İzmir için söyleyecek...

Göksel'den destek konseri! İzmir için söyleyecek...
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın aradığı aşkı için konuştu: Beni benden çok sevsin!

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın aradığı aşkı için konuştu: Beni benden çok sevsin!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER