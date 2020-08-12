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12 Ağustos 2020 Çarşamba 00:01:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2020 Çarşamba 00:01:00

Hatay Vali Yardımcısı dehşet saçtı! Annesini ve kardeşini öldürdü

Kaynak: AA

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Hatay Vali Yardımcısı Tolga P, erkek kardeşi ve annesini tabancayla vurarak öldürdü.

Hatay Vali Yardımcısı Tolga P, erkek kardeşi ve annesini tabancayla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Tolga P, Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan annesinin evinde bilinmeyen bir nedenle cinnet getirerek kardeşi Altuğ ve annesi İkbal P'ye tabancayla ateş etti.

İkbal ve Altuğ P, olay yerinde yaşamını yitirirken, olay anında evde olan babasının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olay sonrası kaçan Tolga P'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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