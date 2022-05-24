Hatay-KKTC deniz otobüsü seferlerine olumsuz hava engeli

Hatay Deniz Otobüsünün (HADO) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Akdeniz'deki olumsuz hava şartları nedeniyle feribotumuzun Hatay-KKTC hattındaki seferleri bu hafta için iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca bilet alan yolculara bilgilendirme yapıldığı ve iptal edilen hat ücretlerinin iade edileceği duyuruldu.