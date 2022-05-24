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Hatay-KKTC deniz otobüsü seferlerine olumsuz hava engeli
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24 Mayıs 2022 Salı 00:49:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2022 Salı 00:49:00

Hatay-KKTC deniz otobüsü seferlerine olumsuz hava engeli

Kaynak: AA

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Hatay ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasındaki deniz otobüsü seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle bu hafta yapılamayacak.

Hatay Deniz Otobüsünün (HADO) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Akdeniz'deki olumsuz hava şartları nedeniyle feribotumuzun Hatay-KKTC hattındaki seferleri bu hafta için iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca bilet alan yolculara bilgilendirme yapıldığı ve iptal edilen hat ücretlerinin iade edileceği duyuruldu.

Etiketler : Deniz Otobüsü Hatay Deniz Otobüsü
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