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08 Ağustos 2020 Cumartesi 19:52:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2020 Cumartesi 19:52:00

Hastanenin güvenlik görevlisine çirkin saldırı

Kaynak: DHA

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Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kadın güvenlik görevlisi, hasta yakınlarına koronavirüsü tedbirleri kapsamında hastayı bir kişinin ziyaret edebileceği uyarısını yaptığı sırada bir kadının saldırısına uğradı. Yaşananlar hastanenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay öğle saatlerinde Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde meydana geldi. Acil servis girişinde görev yapan güvenlik görevlisi İnci Kurtoğlu, tedavi gören bir hastayı ziyarete gelen yakınlarına sadece bir kişinin hastayı ziyareti edebileceğini söyledi.

Koronavirüsü tedbirleri kapsamında yoğunluğu azaltmak için ziyaretçi kısıtlaması yapıldığını anlatan Kurtoğlu'na hasta yakınları ile konuştuğu sırada aniden yanına gelen E.Ç. isimli bir kadın tokat attı.

Olayın büyümesi üzerine diğer güvenlik görevlileri, kavga eden kadınları ayırdı. Yaşananlar ise hastanenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay yerine gelen ekipler E.Ç.'nin ifadesini alırken güvenlik görevlisi İnci Kurtoğlu ise saldırgan kadından şikayetçi oldu

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