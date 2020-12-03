Hastanede anne oteli

Kış koşullarının ağır geçtiği Van’da, ilçe ve kırsal bölgelerde yolların kardan kapanması olasılığına karşı kurulan "anne oteli", hamilelerin doğum için kalan sürelerini daha güvenli geçirmelerine imkan sunuyor. Doğum sonrası çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle çocukları yoğun bakımda tutulan anneler de bu imkan sayesinde bebeklerinin yanından bir an bile ayrılmıyor.



BEBEK BAKIMI EĞİTİMİ VERİLİYOR

Anne otelinde, misafirlere bebek bakımı, hijyen, anne sütünün önemi konularında eğitimler de veriliyor. SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, "Van'ın coğrafi şartları, annelerin uzak yerlerden gelip gitmelerine imkan vermiyor. Bu gerekçe ile 9 yıl önce anne oteli oluşturuldu. Lüks otel konforunda annelere hizmet sunuyoruz. 40 yataklı anne otelinde ayda yaklaşık 60 anne ve anne adayı konaklıyor" dedi.



Bitlis'ten gelen ve 10 gündür anne otelinde kalan Seda Alıç, bebeğinin 20 günden bu yana hastanede tedavi gördüğünü söyledi. Alıç, "Kış geldi, Bitlis'e de çok kar yağıyor. Bebeğim burada ben orada bizim için baya zorlu bir süreç olacaktı” diyerek duygularını ifade etti.

9 gündür anne otelinde kaldığını belirten Zeynep Han da, "Özalp ilçesinde yaşıyorum. Çocuğum hasta eve gitme fırsatım olmuyor. Bu imkan tanınmasaydı çok zorlanacaktık" diye konuştu.

