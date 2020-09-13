Hastane tuvaletinde doğum yaptı! Yeni doğan bebeğini çöp kovasına attı

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13 Eylül 2020 Pazar 10:20:00 - Güncelleme:13 Eylül 2020 Pazar 10:24:00

Hastane tuvaletinde doğum yaptı! Bebek çöp kovasından çıktı

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İstanbul'da ‘kanamam var' diyerek girdiği hastane acil servisinin tuvaletinde doğum yapan genç bir kadın, doğurduğu bebeğini çöpe attı.

İstanbul'da 19 yaşındaki genç E.U., ‘kanamam var’ diyerek girdiği hastene tuvaletinde doğurduğu bebeğini çöpe attı. E.U.'nun bebeği, hastane tuvaletindeki çöpte üzeri tuvalet kağıdıyla örtülmüş şekilde bulundu.

Sabah'ta yer alan habere göre, hamile E.U.(19), gece saatlerinde geldiği hastanenin tuvaletinde doğum yaptı. Genç kadının durumundan şüphelenen görevliler tuvaleti inceleyince çöpte bebeği buldu. Yapılan kontrolde hayatta olduğu anlaşılan bebek yoğun bakımda tedavi altına alındı.

HASTANEYE KARIN AĞRISI ŞİKAYETİYLE ABLASIYLA BERABER GELDİ

E.U. karın ağrısı şikayetiyle ablasıyla beraber hastanenin acil servisine geldi. Hastane acilinde ilk muayenesinde gebe olmadığını belirten E.U. daha sonra acil servisin tuvaletine gitmek istedi. Bir süre sonra tuvaletten çıkan E.U.'nun durumunu gören abla, görevlilerden yardım istedi. Olay yerine gelen güvenlik görevlileri, tuvaleti kontrol ettiğinde çöpün içinde üzeri tuvalet kağıdıyla örtülmüş yeni doğmuş bebeği fark etti.

"BEBEK DOĞUNCA ŞOK OLDUM"

Olay gecesi karın ağrısı şikayetiyle hastaneye geldiğini söyleyen E.U. şunları söyledi:

"Birden bebek doğdu, şok oldum ve çok korktum. Bu nedenle bebeği çöpe bıraktım.

BEBEK DEVLET KORUMASI ALTINA ALINDI

Hayata tutunan bebeğin yoğun bakım tedavisi devam ediyor. Hastanenin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na haber vermesiyle, kız olduğu öğrenilen bebek devlet korumasına alındı. Polisin ise olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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