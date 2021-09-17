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17 Eylül 2021 Cuma 16:30:00 - Güncelleme:17 Eylül 2021 Cuma 16:30:00

Hastane sınıfında ders başı

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ERZURUM Şehir Hastanesi'nde, polikliniklerde yatarak tedavi gören çocukların eğitimden geri kalmaması için oluşturulan sınıfta ders başı yapıldı.

ERZURUM Şehir Hastanesi'nde, polikliniklerde yatarak tedavi gören çocukların eğitimden geri kalmaması için oluşturulan sınıfta ders başı yapıldı. Hastanenin sınıf öğretmeni Halil Elitok, pandemi nedeniyle öğrencileri bir araya toplamak yerine odalarına giderek ders veriyor.

Pandeminin başlamasıyla birlikte sağlık sektörüne hizmet vermeye başlayan, 1574 yataklı Erzurum Şehir Hastanesi'nde, Yıldızkent İlkokulu'na bağlı olarak sınıf oluşturuldu. Sağlık sorunları nedeniyle hastanede yatmak zorunda kalan çocukların eğitimden geri kalmaması için hazırlanan sınıfın öğretmenliğini yapan Halil Elitok, eğitim durumlarını belirlediği öğrencilerine özel ders veriyor. 8 öğrenciyi tek sınıfta toplamak yerine her öğrenci için ayrı saat belirleyen Hail öğretmen, yattıkları servislerde ziyaret ederek, ders konularını işliyor. Hastanede eğitim uygulamasından öğrenciler ve velileri de memnun.

Erzurum Şehir Hastanesi'nin sınıf öğretmeni Halil Elitok, "2021-2022 eğitim ve öğretim yılının başlaması nedeniyle biz de Yıldızkent İlkokulu'nun hastane sınıfı olarak faaliyetlerimize başlamış bulunmaktayız. Günlük olarak hastalarımızı takip ederek öğrencilerimizi belirliyoruz. Öğrencilerimizin önce durumlarını tespit ederek, bilgilendirme yapıyoruz. Daha sonra da günlük olarak öğrencilerimizi bire bir ziyaret ederek, bireysel eğitim yapıyoruz. Pandemi nedeniyle sınıf ortamına ve hastane ortamında da hastalıklarından dolayı bir araya toplamamız riskli olduğundan özellikle odalarına ziyarette bulunarak bireysel eğitim faaliyeti yürütmekteyiz. Bu çalışmalarımız, öğrencilerimize hem moral bakımından travmalarını atlatmasına yardımcı oluyor hem de hastane ortamında sıkılmalarını engelliyor. Öğrencilerimize burada daha zevkli bir tedavi ortamı sunmuş oluyoruz. Aynı zamanda eğitim öğretim faaliyetlerinde eksiklerini tamamlıyoruz. Okuldan kopmamalarını sağlıyoruz. Eğitimden uzak kalma, okula gidememe kaygılarını gidermiş oluyoruz. Yaptığımız bu çalışmalarla öğrencilerimiz adına da faydalı olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

Etiketler : Hastane sınıfı ders başı ERZURUM Şehir Hastanesi Halil Elitok
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