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01 Kasım 2022 Salı 07:00:00 - Güncelleme:01 Kasım 2022 Salı 07:00:00

Hastane kirlenmesin diye ayakkabı çıkardılar! Acilde yürekler ısındı

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Nohut tarlasında çalışırken oğlunun damdan düştüğünü duyan baba, diğer oğluyla soluğu acil serviste aldı. Baba ile oğlu, tarladan geldikleri için çamurlu olan ayakkabıları kapıda bırakıp yalınayak yürüdü. Görüntüler yürek ısıttı.

SONRASINDA GALOŞ GİYDİLER

Osmaniye Devlet Hastanesi Acil Servisi güvenlik kameralarına yansıyan görüntü görenlerin içini ısıttı. Görüntülerde iki kişi ayakkabıları çamurlu olduğu için kapıda çıkartıp hastaneye giriş yapıyor, görevlilerin ısrarına rağmen ayakkabıları giymeyince, kendilerine verilen galoşları ayaklarına geçiriyordu. Çok geçmeden bu iki güzel kalpli insanın kimliği ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan 2 kişinin, çiftçi İsmail Açıkgözoğlu (41) ve oğlu Halil Açıkgözoğlu (22) olduğu ortaya çıktı.

Tedavisinin ardından taburcu olan 15 yaşındaki Müslüm, sabah evin kapısını açamadığı için damdan girmeye çalıştığını bu sırada üzerine bastığı plastik borunun kaymasıyla yere düştüğünü söyledi.

PERSONEL YARDIMCI OLDU

Bamya tarlasında oğlu Halil ile çalışırken evdeki diğer oğlu Müslüm'ün (15) düşerek ayağını burktuğunu öğrendiğini söyleyen İsmail Açıkgözoğlu, "Tarlada çalışırken telefon geldi apar topar çıktık. Oğlumu hastaneye getirdik. Tarladan çıktığımız için ayaklarımız, ayakkabılarımız çamurdu. Hastane personeli ayakkabıyla girmemizin sorun olmayacağını söyledi ama biz yine de hastaneyi kirletmemek için ayakkabılarımızı çıkardık. Sonra bize galoş verdiler. Sağ olsun çok da ilgilendiler" dedi.

Etiketler : acil servis ayakkabı çamur
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