Hastane değil, masal diyarı

GÜLEN SURAT ETİKETİ İLE BAŞLADI

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Servisi'nde görevli hemşireler her gün işe masal kahramanlarının kıyafetlerini giyerek gidiyor. 4 yıl önce acil serviste çocukların koluna "gülen surat" etiketi yapıştıran hemşireler, bunun çocuklarda olumlu etki bıraktığını görünce farklı etkinlikler yapmaya başladı.

KORİDORDA OYUN PARKI KURULDU

Özellikle çocukların sevdiği "Elsa" ve "Pamuk Prenses" karakteri ile palyaço kostümü giyen hemşireler, onların sevdiği müzikler eşliğinde odalara giriyor. Çocuklarla oyunlar oynayıp tedavilerini yapan hemşireler, servis koridoruna kurdukları mini oyun parkında da çocuklarla eğlenceli vakit geçiriyor.

Palyaço kıyafeti giyen hemşire Gizem Yalçın "Hem onlar eğleniyor hem biz eğleniyoruz" diye konuştu.

'ONLARIN GÖZÜNDE BİR PRENSESİM'

'Elsa' kıyafeti giyen hemşire Serap Fidan "Onları çok seviyorum, onların gözünde bir prensesim. Artık ağlamıyorlar, bana güveniyorlar" diyor.