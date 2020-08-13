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13 Ağustos 2020 Perşembe 17:03:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2020 Perşembe 17:03:00

Hastalık belirtisi göstermeyen çift, bir köy ve fabrikaya koronavirüs bulaştırdı

Kaynak: İHA

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Tokat Turhal'da hastalık belirtisi göstermeyen bir çift, virüsü hem köylülere hem de mesai arkadaşlarına bulaştırdı.

Tokat’ta koronavirüs testi pozitif çıkan fakat hastalık belirtisi göstermediği için koronavirüs taşıyıcısı olduğu fark etmeyen çift, virüsü mesai arkadaşlarına ve köylülerine bulaştırdı. Köyün 14 günlük karantina süresi tamamlandı.

Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Kat köyünde 30 Temmuz’da başlatılan 14 günlük karantina süresi tamamlandı. Jandarma tarafından 13 Ağustos 2020 saat 12.00’da tamamlanan karantinanın ardından kontrollü geçişlere izin verilmeye başlandı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Kat Köyünde yaşayan ve il merkezinde bulunan bir tekstil fabrikasında çalışan karı kocanın Kovid 19 testleri pozitif çıktı. Çiftin pozitif çıkması sonrasında harekete geçen filyasyon ekipleri hem fabrikada hem de Kat köyünde çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonrasında aralarında fabrika çalışanı ve köylülerin de olduğu yaklaşık 30 kişi tespit edildi. İşçiler izolasyon altına alınarak evlerinde takip edilirken, Kat Köyü Kurban Bayramından 1 gün önce il hıfzıssıhha kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantina altına alındı. Sürenin dolmasıyla birlikte 13 Ağustos tarihinde köye giriş çıkışlar kontrollü olarak sağlanmaya başlandı.

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