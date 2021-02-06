Hastalığına teşhis konulamıyor

Bediha Dişli, "Çocuğum 3 yaşına geldi, 2 senedir hastanelere gidiyoruz, halen bir teşhis konulamadı. Bir an önce verdiğimiz genetik testinin sonuçlanmasını istiyoruz. Çocuğum günden güne eriyip gidiyor" dedi.



Asgari ücretle madende çalışan Mustafa Dişli ise, "Çocuğumda durumu fark ettikten sonra çeşitli hastanelere götürdük. Birçok test verdik ama hastalığının ne olduğunu bulamadık. Devlet yetkililerinden yardım bekliyoruz. Kirada oturuyoruz, çocuğum sağlık raporu yeterli olmadığı için yardım da alamıyoruz" dedi.

Ayşegül'ün 7 yaşındaki ablası Rümeysa ise kardeşinin iyileşmesini ve onunla oyun oynamak istediğini söyledi.