İKİSİNİN DE SAĞ GÖĞSÜNDE TÜMÖR ÇIKTI



Almanya'da dünyaya gelen tek yumurta ikizleri Çiğdem Serfiçeli ve Yeşim Akın, 1 hafta arayla meme kanseri olduklarını öğrendi. Geçen yıl ağustos ayında rutin kontroller için gittiği İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağ göğsünde tümör olduğunu öğrenen Çiğdem Serfiçeli, ikizi Yeşim Akın'ı arayıp doktora gidip muayene olmasını isteyerek kanser teşhisinin ilk evrede konulmasını sağladı.

BENDEN BİR HAFTA SONRA O DA HASTA OLUR



Tedavi sürecini birlikte geçiren ikizler, sağlığına kavuştu. "İkimizin de sağ göğsünde tümör çıktı" diyen Çiğdem Serfiçeli, çocukluklarından itibaren sıklıkla aynı anda hasta olduklarını ve aynı hisleri paylaştıklarını söyledi. Serfiçeli, "Hasta olduğumda mutlaka 1 hafta sonra ikizim de oluyor. O bir şeyi hissettiğinde gece yarısı beni arar konuşuruz. Bebekliğimizden beri hep arka arkaya hasta olduk ve birlikte atlattık" diye konuştu.