Hastaların imdadına ‘ailece' koşuyorlar

İzmir'de 33 yaşındaki paramedik Ömer Topçu ile 28 yaşındaki acil tıp teknisyeni Saime Topçu, 8 yıl önce Narlıdere 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda tanışıp evlendi. İzmir depremi başta olmak üzere birçok felakette ekip arkadaşlığı yapan Topçu çifti, bir can daha kurtarabilmek için el ele çalışıyor.

