09 Aralık 2021 Perşembe 17:30:00 - Güncelleme:09 Aralık 2021 Perşembe 17:30:00
Hastaların imdadına ‘ailece' koşuyorlar
İzmir'de 33 yaşındaki paramedik Ömer Topçu ile 28 yaşındaki acil tıp teknisyeni Saime Topçu, 8 yıl önce Narlıdere 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda tanışıp evlendi.
İzmir'de 33 yaşındaki paramedik Ömer Topçu ile 28 yaşındaki acil tıp teknisyeni Saime Topçu, 8 yıl önce Narlıdere 112 Acil Sağlık İstasyonu'nda tanışıp evlendi. İzmir depremi başta olmak üzere birçok felakette ekip arkadaşlığı yapan Topçu çifti, bir can daha kurtarabilmek için el ele çalışıyor.