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20 Kasım 2020 Cuma 17:37:00 - Güncelleme:20 Kasım 2020 Cuma 17:36:00

Hastalara umut olmak için 25 yıldır kan veriyor

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Bingöl'de yaşayan 43 yaşındaki Ali Rıza Yener, 18 yaşından bu yana düzenli olarak kan bağışı yapıyor.

İlk etapta yılda bir defa, sonrasında 6 ayda bir kan vermeye başlayan Yener, önceki gün Kızılay Kan Bağış Tırı'nda 25 yılın ardından 28'inci kez bağış yapmanın sevincini yaşadı. "Vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum" diyen Yener, "Kan bağışında bulunduktan sonra 'verdiğiniz kan ihtiyaç sahiplerine ulaştı' diye mesaj geliyor ve ben çok mutlu oluyorum. Her insanın, bu iyiliği yaşamasını isterim. Bu iyiliğin vereceği huzur çok güzel" dedi.

Türk Kızılay Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Kan Bağış Planlama Uzmanı Süleyman Koç da 3 ayda bir il ve ilçelerde kan bağışı kampanyaları gerçekleştirdiklerini aktardı. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle son dönemde hastanelerde kan ihtiyacının arttığına dikkati çeken Koç, "Pandemi nedeniyle kan bağışı sayımızda yaşanan azalmadan dolayı hastanelerdeki kan ihtiyacını karşılamakta zorlanmaktayız. Amacımız daha fazla kan bağışçımıza ulaşarak, stokları bir nebze artırmak. Hastalarımızın mağduriyetini gidermek için gece gündüz demeden çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. Koç, bağışlarıyla birçok hastaya umut olan Yener'in 28'inci kan bağışını aldıklarını dile getirerek, "Bundan sonraki aşamada Yener'e 35'inci kan bağışında altın madalya ve plaket takdim edeceğiz. Yaptığı bağışlarla nice insana umut oldu, hayat kurtardı. Bu duyarlılığından dolayı kendisine teşekkür ederiz" diye konuştu.

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