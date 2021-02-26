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26 Şubat 2021 Cuma 17:02:00 - Güncelleme:26 Şubat 2021 Cuma 17:02:00

Hastalanan köpeğini sırtında taşıdı

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Ordu'nun İkizce ilçesine bağlı Düzpelit Köyü'nde 9 yaşındaki Cemre Su Türköz, rahatsızlanan köpeğini sırtında taşıyıp, köye gelen veterinerin yanına götürdü.

Cemre'yi sırtında köpekle görünce çok şaşırdığını anlatan Veteriner Hekim Ogün Öztürk, "Küçük bir çocuğun bunu düşünmesi ve karda yanıma gelmesi beni mutlu etti" dedi.

İlçeye bağlı Düzpelit köyünde yaşayan Cemre Su Türköz'ün köpeği Pamuk, bir süredir kaşınmaya başladı. Köpeğinin hastalandığını düşünen Cemre Su, veteriner hekime gitmek istedi. Ancak etkili olan kar yağışı nedeniyle Cemre, ilçe merkezine inemedi. Cemre, geçen günlerde hastalanan bir inek için köye veteriner hekim geldiğini öğrendi. Köpeği Pamuk'u sırtına alan Cemre, karlı yolda ilerleyerek Veteriner Hekim Ogün Öztürk'e ulaştı. Tam köyden ayrılmak üzereyken Cemre ve köpeğini gören Öztürk, hemen çocuğun yanına gitti. Pamuk'u muayene eden ve dış parazit iğnesi vuran Öztürk, Cemre'nin fotoğraflarını çekip sosyal medyadan paylaştı. Küçük kızın hayvan sevgisi sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

'CEMRE'NİN BU DAVRANIŞI YÜREKLERİMİZİ ISITTI'

O anları anlatan Veteriner Hekim Öztürk, "Düzpelit köyüne bir ineği tedavi etmek için gitmiştim. İneğin tedavisini yaptıktan sonra köyden ayrılmak üzereydim, eşyalarımızı arabaya yüklüyordum. Tam bu sırada 'veteriner abi' diye bir ses duydum. Köpeğini sırtına almış, bana doğru gelen çocuğu gördüm. Yanıma geldi ve köpeğinin hasta olduğunu, sürekli kaşındığını, kardan dolayı ilçe merkezine inemediğini ve köpeğini muayene ettiremediğini anlattı. Hemen köpeği muayene ettim, parazit iğnesi vurdum. Bütün muayenelerini gerçekleştim, herhangi bir sağlık problemi yoktu. Sonra cebinden yaklaşık 7 lira uzattı ama kabul etmedim. 'Senin canın sağ olsun her şey para değil' dedim ve köyden ayrıldım. Cemre'nin bu davranışı çok hoşuma gittiği için tekrar köye gittim, Cemre'yi ziyaret ettim. Bana çok teşekkür etti, ben de köpeğine hediyeler götürdüm. Artık günümüzde hayvanlara karşı aşırı şiddet var, bu olaylar hepimizi üzüyor ama Cemre'nin bu davranışı yüreklerimizi ısıttı, güzel bir örnek oldu. 9 yaşında küçük bir çocuğun bunu düşünmesi ve karda yanıma gelmesi beni mutlu etti" diye konuştu.

Etiketler : köpek sırtında taşıdı cemre su türköz
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