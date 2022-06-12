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12 Haziran 2022 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:12 Haziran 2022 Pazar 17:00:00

Hasta ve yakınlarını mutlu eden Sarı Melekler

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Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, giydikleri önlük ve yaptıkları iyiliklerden dolayı "Sarı Melekler" olarak tanınan fedakar anneler, hasta ve yakınlarına 25 yıldır moral dağıtıyor.

Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, giydikleri önlük ve yaptıkları iyiliklerden dolayı "Sarı Melekler" olarak tanınan fedakar anneler, hasta ve yakınlarına 25 yıldır moral dağıtıyor. Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı ziyaret eden grubun başkanı Önay Köroğlu, 1997 yılında bir grup gönüllü anne tarafından kurulduklarını söyledi.

Etiketler : Hasta ve yakınları Antalya Akdeniz Üniversitesi Sarı Melekler
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