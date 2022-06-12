Hasta ve yakınlarını mutlu eden Sarı Melekler

Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, giydikleri önlük ve yaptıkları iyiliklerden dolayı "Sarı Melekler" olarak tanınan fedakar anneler, hasta ve yakınlarına 25 yıldır moral dağıtıyor. Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ı ziyaret eden grubun başkanı Önay Köroğlu, 1997 yılında bir grup gönüllü anne tarafından kurulduklarını söyledi.

