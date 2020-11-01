Hassas burunların sınav maratonu!
Türkiye'de Avrupa Sivil Havacılık Konferansı standartlarında havalimanlarının kargo bölümlerinde görev yapacak patlayıcı madde tespit köpekleri, sıkı ve detaylı iki aşamalı sınavdan geçiyor.
Her sınava beşer kez tabi tutulan hassas burunların görev kimliklerine kavuşabilmeleri için en az dört kez başarılı olmaları gerekiyor.
Sınavlarda yüzde 80 başarının altında kalan köpeklere bir defaya mahsus "bütünleme sınavı" hakkı veriliyor. 1-8 yaş şartı aranan sınava ağırlıklı olarak Belçika kurdu, Alman kurdu, Golden ve Labrador ırkı köpekler katılıyor. Başarılı olan köpekler özel güvenlik sertifikası bulunan idarecileriyle havalimanlarının asayişine katkı sağlıyor.
Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğü Eğitim Planlama Büro Amiri Merve Hilal Yıldız, bu yılki sınava 47 köpeğin katılacağını belirtti.
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