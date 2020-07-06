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06 Temmuz 2020 Pazartesi 12:41:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2020 Pazartesi 12:46:00

Hasankeyf yeni yüzüyle misafirlerini bekliyor

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Batman'da Ilısu Barajı ve HES projesinden etkilenen tarihi Hasankeyf ilçesi, yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanan Veysel Eroğlu Barajı'nın (Ilısu) ardından göl sahasında kalan Hasankeyf'teki tarihi eserlerin, yeni yerine taşınma işlemleri tamamlandı.

Dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden olan tarihi ilçe, baraj göleti, tarihi yapıları, Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Tunç Çağı, Demir Çağı, Ortaçağ, Roma, Artuklu ve Osmanlı dönemlerine ait 1453 eserin yer aldığı Hasankeyf Müzesi, yerli ve yabancı turistleri ağırlamayı bekliyor.

Hasankeyf Kaymakamı Haluk Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Veysel Eroğlu Barajı'nın (Ilısu) su seviyesinin, maksimum düzeye ulaştığını belirtti.

Hasankeyf'in çok köklü bir medeniyete sahip olduğunu ifade eden Koç, dünyada örnek gösterilebilecek tarihi hassasiyetle, taşınabilir eserlerin yeni Hasankeyf'e götürüldüğünü vurguladı.

ÜÇ LİMAN DA TAMAMLANDI

Tarihi ilçeyi birkaç aşama şeklinde, turizm amaçlı değerlendirmek istediklerini dile getiren Koç, şöyle konuştu:

"Turistlerimizin arkeopark alanından kaleye naklinin nasıl olacağına ilişkin değerlendirmeler yaptık. Üç limanımız tamamlandı. Öncelikle müze limanı ile kale limanı arasında yolcu taşımacılığı düşünüyoruz. Buradaki bölgenin yapısına uygun, konforlu, düşük ses seviyesine sahip, turistlerimizin memnuniyetle bu noktada seyahat etmelerini sağlayacak teknelerle ilgili kurumlara rapor gönderdik."

TEKNELER 1 EYLÜL'DE İŞLETMEYE ALINACAK

Kale ve müze limanları arasında turistleri taşıyacaklarını ifade eden Koç, "Tekneleri 1 Eylül itibarıyla işletmeye almayı hedefliyoruz. İki yaka arasındaki düzenli seferlerin yanı sıra gelen ziyaretçilerimizi gezdireceğimiz kısa tur güzergahımız da olacak." dedi.

Teknelerin en az 10 kişi kapasiteli olacak şekilde hizmet sunacağını aktaran Koç, "Ziyaretçilerimiz burada çeşitli su üstü sportif faaliyetleri de yapabilecek. Çok önemli bir bölgede turizm hareketliliğini burada başlatmış olacağız." diye konuştu.

Su üstü sporları, jet ski, hız tekneleri ve su üstünde çeşitli sportif faaliyetler yapılması için çalışmalarının devam ettiğini işaret eden Koç, parkur belirlendikten sonra faaliyete geçileceğini söyledi.

Turistlere uygulama oteli ile konaklama imkanı sunulduğunu ifade eden Koç, "Burada bir gençlik kampı planlamamız var. Planlamasını hızlı bir şekilde yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

YAMAÇ PARAŞÜTÜ DE YAPILACAK

Kaymakam Koç, DSİ'nin tarihi ve kültürel eserlerin taşındığı arkeopark alanının çevre düzenlemesiyle ilgili projeyi ihale ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bölgenin incisi' diyebileceğimiz bir Hasankeyf ile misafirlerimizi ağırlayacağız. Burada yamaç paraşütünü de faaliyete alacağız. İlgili spor kulüplerimiz burada gösteri uçuşları yapacak. Mevcut Hasankeyf'in su altında kalmayan güzelliklerinden ağlayan mağarası, şelalesi, Şahap Vadisi, Saha Vadisi, Atlıhan ve diğer güzergahtaki doğal güzellikler, trekking ile ilgilenen, doğa yürüyüşünü sevenlerin ilgisini çekecek alanlar var. Ziyaretçilerimiz bu faaliyetlerden memnuniyetle ayrılacak."

"YILLIK 40-50 MİLYON LİRALIK EKONOMİK BÜYÜKLÜK HEDEFLİYORUZ"

İlçedeki altyapı ve planlama çalışmalarının çok boyutlu olduğunu ifade eden Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz yıllık 40-50 milyon liralık ekonomik büyüklüğe ulaşacağımızı hedefliyoruz. Tabii ki buradaki ekonomik aktivitenin olumlu geri dönüşümünün buradaki Hasankeyf halkı ve yatırımcılar için olacağını, buranın gelişmesine ve örnek bir turizm merkezi olmasında etkili olacağına inanıyoruz. Hasankeyf'in, önemli bir tarihi ve turistik merkez olma aşamasında çok iyi bir yere geleceğine inanıyoruz. Buradaki çevre düzenlemesi de bittiğinde eski ile yeninin birleştirildiği ve kendi hafızasını koruyan bir Hasankeyf'i görmüş olacağız."

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