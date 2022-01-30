Hamilelikte grip bebek için risk

Hamilelik döneminde geçirilen grip hastalığı; erken doğum, düşük, anne karnında ölüm gibi geri dönüşü olmayan olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Gebelerin, bu dönemde bağışıklığının baskılanması nedeniyle grip hastalığına daha kolay yakalanabildiğini ve hastalığın daha ağır seyredebileceğini ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Melih Arslan, "Hamilelikte, akciğer kapasitenin azalması ve gebeliğe bağlı akciğerde ödem oluşması gibi nedenlerle grip daha ciddi seyretmektedir, bu tüm viral enfeksiyonlarda olduğu gibi Kovit 19 hastalığında da geçerlidir" diye konuştu.



ATEŞ VARSA ZAMAN KAYBETMEYİN