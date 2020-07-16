  • BIST
    118808
  • Dolar
    6,8587
  • Euro
    7,8418
  • Altın
    398,1310
İstanbul
18 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
CAS'ta duruşması yapıldı! Trabzonspor için karar...
Güney Sudan'da yardım çalışanları yine hedef oldu
Nesli tükenmekte olan 'saz horozu' Giresun'da görüntülendi
Türk bilim insanı geliştirdi... Bir ülkede daha test edilmeye başlanacak
Çavuşoğlu Azerbaycan'ın yeni Dışişleri Bakanını tebrik etti
Gururla giydiği üniforması nikah kıyafeti oldu
Marmara Bölgesi için kritik uyarı... 7.6 şiddetinde deprem gelecek! Hazırlıklı olmalıyız
Şeyh Raid Salah: Ayasofya'nın ibadete açılması Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının başlangıcıdır
Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 370'e çıktı
MSB'den flaş açıklama: 2 terörist artık etkisiz
AK Partili Tevfik Göksu CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a yaptığı zararı sıraladı!
ABD'de korkutan rakam! Sayı 140 bini aştı
Dosta güven düşmana korku! Türk F-16'ları sınırda uçtu
Rusya lideri Putin açıkladı: İşsiz sayısı yüksek kalmaya devam ediyor
Bakan Fahrettin Koca: Sağlık ekiplerinin müdahale şansı olmadı
Sultan Sazlığı'nda siyah flamingo heyecanı
Kurban Bayramı yaklaşıyor hayvan pazarlarında hareketlilik başladı
Bolu Valisi Ahmet Ümit: Testlerde oran yüzde 10'lara tırmanmış durumda
Süper Lig'de yeni isim... Alanyaspor'dan orta sahaya transfer
Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz kararı
NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı
İran'da korkutan gelişme... 23 günlük bebek koronadan yaşamını yitirdi
İnsan Hakları İzleme Örgütü Yunan'ın barbarlığını tescilledi: Zorla geri gönderiyorlar
Terörden temizlendi! 25 yıl sonra tarım yapılıyor
16 Temmuz 2020 Perşembe 16:05:00 - Güncelleme:16 Temmuz 2020 Perşembe 16:05:00

Hakkari'nin terörden temizlenen mahallelerinde 25 yıl sonra tarım yapılıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde, 25 yıl sonra terörden arındırılan mahallelerine dönen vatandaşlar, büyüdükleri toprakları ekip biçmeye başladı.


Hakkari'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinde, 25 yıl sonra terörden arındırılan mahallelerine dönen vatandaşlar, büyüdükleri toprakları ekip biçmeye başladı. Terör örgütü PKK'nın baskıları nedeniyle yıllar önce vatandaşların boşaltmak zorunda kaldığı yerleşim yerleri, bölgenin teröristlerden arındırılmasıyla eski huzurlu günlerine döndü. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları ile huzur ve güven ortamının sağlandığı ilçede, 1995'te boşaltılan Dutluca ve Bey mahalleleri, çeyrek asır sonra yeniden yerleşime açıldı. İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan mahallelerine dönen vatandaşlar, uzun yıllardır kullanamadıkları bağ ve bahçelerini ekerek topraklarını değerlendirmeye başladı. 

"YETİŞTİRDİKLERİ ÜRÜNLERİ SATIN ALMA GARANTİSİ VERİYORUZ"Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Ensar Dündar, gazetecilere, terör olaylarından dolayı söz konusu mahallelerin boşaltıldığını söyledi. Göreve başladıktan sonra bölgenin yol, elektrik, içme ve sulama suyu problemlerini çözdüklerini belirten Dündar, şunları ifade etti: "Köy sakinlerinin tarlalarını değerlendirme talepleri vardı. Hızlı bir şekilde hem içme suyunu hallettik. Bu yıl da yol sorununu çözdük. Vatandaşlarımız 25 yıl aradan sonra tekrar tarlalarını ekmeye başladı. Çeltik, susam gibi ürünleri çiftçilerimiz rahatlıkla üretebiliyor. Geliştirdiğimiz 'Zap' markamızla ekim alanlarımızı oluşturduk. Çiftçilerimize bu ürünleri satın alma garantisi vererek kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz."

"YILLAR SONRA TOPRAKLARIMIZA KAVUŞTUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUZ"

 Mahalle sakinlerinden Adalet Yılmaz ise sabah erken saatlerde mahalleye giderek tarlalarda çalıştıklarını, akşamları da ilçeye döndüklerini bildirerek, "İmece usulüyle birbirimize yardım ediyoruz. Yıllar sonra tarlalarımızı değerlendirdiğimiz için mutluyuz. Fasulye, pirinç, buğday ve susam ekiyoruz. 25 yıl önce köyümüzü boşalttık. Tekrar evlerimizin yapılması ve onarılmasını istiyoruz. Şehirlere de yaşamaya alışkın değiliz." diye konuştu. Ali Seven de mahalledeki evlerin yeniden inşa edilmesi ya da onarılması taleplerinin olduğunu belirterek yetkililerden destek istedi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER