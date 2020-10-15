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15 Ekim 2020 Perşembe 15:41:00 - Güncelleme:15 Ekim 2020 Perşembe 15:41:00

Hakkari'de zehir tacirlerine operasyon: 49 kilo eroin ele geçirildi

Kaynak: AA

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi. Yapılan baskında 2 araçta 49 kilo 936 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda 13 Ekim'de Yüksekova ilçesi Aşağı Ölçek, Yukarı Ölçek ve Değerli köyleri kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda, terör örgütü PKK'ya finansman sağlamak amacıyla uyuşturucu sevkiyatı yaptığı tespit edilen 2 araçta arama gerçekleştirildi.

Aramada, 100 paket halinde toplam 49 kilo 936 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

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