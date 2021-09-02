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02 Eylül 2021 Perşembe 00:57:00 - Güncelleme:02 Eylül 2021 Perşembe 00:57:00

Hakkari'de orman yangını yoğun şekilde sürüyor

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. Yoğun şekilde devam eden yangının köydeki evlere sıçraması önlendi.

İlçeye bağlı Nehri köyü Güzelkaya mezrasında öğlen saatlerinde yangın çıktı.

Orman şefliği ve belediye ekipleri, güvenlik korucuları ve vatandaşların da desteği ile yangına müdahalede bulunuyor.

Ekipler, rüzgar nedeniyle geniş bir alana yayılan yangının yerleşim alanına ulaşmaması için yoğun çaba harcıyor.

"Yangın rüzgarın etkisiyle ters yönde esince istemediğimiz yerlere kadar sıçradı"

Belediye İtfaiye Amiri Ufuk Bilicer, öğle saatlerinde yangın ihbarını alır almaz bölgeye harekete geçtiklerini söyledi.

Yangının köydeki evlere sıçramasını engellediklerini belirten Bilicer, şunları kaydetti:

"Kepçeler yol açtıktan sonra yangının yoğun olduğu bölgeye geldik. İki tarafa da ulaşabildiğimiz kadar müdahale ediyoruz. Ancak yangın rüzgarın etkisiyle ters yönde esince istemediğimiz yerlere kadar sıçradı. Yangın yoğun şekilde devam ediyor. Biz köydeki evlere sıçramaması için elimizden geleni yaptık. Belediye olarak tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Yangına güvenlik korucuları, köylüler, orman şefliğindeki ekiplerle müdahale ediyoruz."

Etiketler : hakkari orman yangını yangın
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