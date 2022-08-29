Hakkari'de bir terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Hakkari'de Eren Abluka-29 Operasyonu kapsamında bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Eren Abluka-29 Operasyonu kapsamında, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Hakkari Merkez ilçesi İğdeli Mahallesi kırsalında, Jandarma-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde jandarma özel harekat (JÖH) ve jandarma komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda bir terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadesi yer aldı.
Açıklamada, bölgede operasyonlara devam edildiği belirtildi.
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