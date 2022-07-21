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21 Temmuz 2022 Perşembe 00:48:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2022 Perşembe 00:53:00

Haftalık vakalar 200 bini geçti

Kaynak: TRT Haber

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11-17 Temmuz haftalık vaka tablosuna göre, 226 bin 532 yeni vaka tespit edildi, 96 kişi hayatını kaybetti.

Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.

Buna göre, 11-17 Temmuz'da 226 bin 532 kişinin testi pozitif çıktı, 96 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 124 bin 732 oldu.

Türkiye'de ilk COVID-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 524 bin 71'e yükselirken, 99 bin 184 kişi hayatını kaybetti.

4-10 Temmuz arasında vaka tespit edilen vaka sayısı ise 117 bin 95. Buna göre vakalar bir önceki haftaya göre yaklaşık 100 bin arttı.

AŞI MİKTARI 150 MİLYONA YAKLAŞTI

Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 149 milyon 16 bin 479 doza ulaştı.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Etiketler : Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Sağlık Bakanlığı
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