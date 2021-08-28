Haftalık burç yorumları! Yay sevdaya düşecek Boğa bitirecek... Burçları bu hafta neler bekliyor?

Merkür 30 Ağustos günü Terazi Burcu'na geçecek. Eylül sonundaki gerilemeye kadar hepimize fırsatlar doğuracak. Kalbi boş olan Yaylar aşkı bulurken, Boğa için ise ikili ilişkilerde geçmişten kalan bir bitiş söz konusu. Canınızı sıkan sizi üzen bir aşk var ise artık son nokta konulacak.



29 Ağustos günü Güneş ile ay düğümleri arasında zorlayıcı etkiler var. İradenizi ortaya koymak ve kendinizi gerçekleştirmek için bazı kadersel engelleri aşmanız gerekebilir. Çevrenizdeki erkek figürlerinden destek görmeyebilirsiniz. Her şeye rağmen kendi yolunuzda kararlılıkla ilerlemeniz gerekiyor. Dünyada otorite figürleri ile ilgili beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Talihsiz açıklamalar yapabilirler.

SANAT VE ESTETİK



Merkür 30 Ağustos günü Terazi burcuna geçecek. Eylül sonundaki gerilemesine kadar iletişim konularında bazı fırsatlarınız olacak. Daha makul kararlar almanız mümkün görünüyor. Olayları her yönüyle muhakeme edebilirsiniz. Tarafsız yaklaşımınız ön plana çıkacak. Ancak bazen kararsızlığa düşebilirsiniz. Ve bazen daha derin değerlendirme yapmanız gerekebilir. İlişkiler de ön planda olacak. Nişan kararları da gündeme gelebilir. Sanat ve estetik ile ilgili konulara da kafa yorabilirsiniz.

Dünyada diplomasi ön planda olacak. Gerilimlerin diplomatik bir şekilde çözülmesi gerekiyor.

GERÇEKÇİ OLMALI



2 Eylül günü Mars ile Neptün arasında olumsuz etkileşim var. Girişimlerinizde yön belirlemekte zorlanabilirsiniz. Hangi hedefi belirlediğinizden ve bu hedefin esas amacınız ile uyumundan emin olmaya çalışın. Harekete geçerken gerçekçi olun. Hayaller ile gerçekler arasındaki farkı görün. Rakipleriniz tarafından kandırılma riski de var. Dünyada denizler ve sularla ilgili sıkıntılar gündeme gelebilir. Kimin gerçekleştirdiği belli olmayan şiddet olayları yaşanabilir. 3 Eylül günü Merkür ile düğümler arasında olumlu etkileşim var. Karar almak için uygun bir günde olacaksınız. Sözleşmeler ile ilgili fırsatlar karşınıza çıkabilir. Yeni bir eğitime başlama kararı alabilirsiniz.

KOÇ



İkili ilişkiler keyif, mutluluk, huzur, hobiler yani hayattan zevk aldığımız tüm noktalar tetiklenmeye başladı. Kendi karalarınızı alma ve çözme zamanı. Bazen hakkınızın yendiği yeteneklerinizin görülmediğini düşünebilsiniz. Dikkatli olun ve gözlemde kalın. Yönetimsel süreçler üstleriniz ile ilişkiler konusunda bazı sıkıntılar olabilir. Kariyer anlamında biraz sıkıntılı süreçlerden geçiyor olabilirsiniz. Network alanınızı genişletin çünkü bu konularda destekleneceksiniz. Rutin işleriniz birlikte çalışma yaptığınız insanlar ile iletişiminiz de yüksek olacağı bir hafta denilebilir. Aşk ve ikili ilişkiler konusunda ise iletişim diliniz daha yumuşak olabilir ve aşk konusunda mutlu olabilirsiniz. Sürpriz gelişmeler gündeme gelebilir. Anlaşma sözleşme gibi durumlar var ise destekleniyorsunuz.

BOĞA



Arkadaşlık ilişkileri güzel görünümlerde. Kariyer alanında gelişmeler yapabilirsiniz. Kadersel anlamda beklediğiniz haberler, kısa seyahatler gündeme gelebilir ama kısıtlama başladı ve hareket edemiyoruz zor günler elbet geçecek. Bu dönem evde kardeşler ile ilgili iyi zamanlar yaşanabilir. Düşüncelerinizi harekete geçirmek için adımlar atacaksınız ve kendinizde olan bilgileri paylaşmak isteyeceksiniz. İnsiyatif alabilir ve geleceğe dönük kararlar vermek adına adımlar atabilirsiniz. İkili ilişkilerde geçmişten kalan bir bitiş söz konusu. Canınızı sıkan sizi üzen bir aşk var ise artık son nokta konulacak. Ortaklı işlerde alacak verecek dengesini bozmadan hareket etmenizde fayda var. Eğitim konularında ise uzun zamandır bekleyen ve bir türlü adım atmadığınız bir eğitime başlangıç yapacaksınız. İlişki konusunda gizli kalan ve açığa çıkarmadığınız bir aşk var ise dikkatli olmanızda fayda var diyebiliriz. Mevcut ilişki var ise şifalandırma zamanı.

İKİZLER



Maddi konularda adım atma zamanı finans kaynaklarını değerlendirecek ödemelere ve harcamalara bakacaksınız. Estetik, kozmetik ve kendinize para harcayacağınız bir zaman dilimi. Hesabınızı iyi yapın ve borç altına girmeyin. Para kazandığınız kaynakları da sorgulayabilirsiniz. Aile, yuva konuları kariyeriniz ve buradan gelen gelirleriniz de ön planda. Kısa seyahatler söz konusu olabilir. Kardeşler, kuzenler, yakın akrabalarınız konusunda bazı durumlar karşınıza gelebilir. Aşk ve çocuklar yani üretme alanına dair her noktada sizin gündeminiz olabilir. Hobi olarak başladığınız bir iş mesleğiniz haline gelebilir. Arabanız ile ilgili bir takım işler yapabilirsiniz.

YENGEÇ



Spor iyi beslenmek ve dış görünüşünüzde değişimlerin vakti diyebiliriz. Kendinize zaman ayırın. Maddi kazanımlarınız konusunda ise yeni haberler alabilir ve kaynaklar konusunda araştırma yapabilirsiniz. İç dünyanızdaki özgürlük arzunuzdan dilediğiniz gibi yarar sağlayabileceksiniz. Yoğun hisler altındasınız ve bunu doğru yönetebildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanın her açıdan daha önemli olabileceğini unutmamalısınız. Düşündüklerinizin dışında gelişmeler gündeme gelebilir. Duygularınızı ve düşüncelerinizi daha net ifade etmeye çalışmalısınız. İçinde bulunduğunuz durum kafanızın karışmasına neden olabilir. Geçmişte yaşadığınız tüm sorunları ve sıkıntıları da masaya yatırmak isteyeceksiniz. Dengeleri tamamen lehinize çevireceğiniz zamanlar geliyor. Kontrolü elden bırakmayın.

ASLAN



Bu hafta disiplinli, iş bitirici, tazminat, nafaka gibi konular ve bunları çözümleyeceğiniz bir hafta. Ortaklı işler, eşten veya ortaktan gelen paraların yönetimi veya beklediğiniz bir paranın gelmesi olası. Kendinizi hiçbir konuda zorlamamaya çalışmalısınız. Üzerinizdeki baskının bir hayli artış gösterme ihtimali var. İçinde bulunduğunuz durum değişim gösterecek olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Tercihlerinizin her açıdan önemli olabileceğini de unutmamalısınız. Hata yapmadığınız takdirde her şey daha da iyiye gidebilir. Aşk hayatınızda birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları ortadan kaldırmanın yollarını aramalısınız. Kendinizi doğru ifade edebildiğiniz takdirde herhangi bir zorluk da yaşanmayacak. Huzurlu ve mutlu hissetmek için biraz daha beklemede kalmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda mesleki anlamda daha kontrollü ve bilinçlisiniz. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşıklık gösteriyor olsa da üstesinden gelme şansınız var. Etkin adımlar atabileceğiniz bir gündesiniz

BAŞAK



Çalışma hayatında sürekli olarak yenilikler olmakta ve para dünyası günden güne değişmekte. İş, kariyer, maddi kazanımlar veya yüksek bir öğrenim başlatma içerisinde olabilir ve bu konular hakkında adımlar atabilirsiniz. Kendinizi sorgulayacağınız ve doğru kararlar vereceğiniz zamanlar. Özel yaşamınızın dengede durmasını da sağlamalısınız. Herkesin her zaman yaşayabileceği ufak tefek sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Kendinize biraz daha dikkat ederseniz kolayca atlatacaksınız. Kişisel bakımınızı ihmal etmeyi unutmayın, bu durum şu anda yaşama ihtimaliniz olan küçük sağlık problemlerine neden oluyor olabilir. Bu dönem içerisinde size yapamazsın diyenler artabilir. Bu aslında doğru yolda olduğunuzu gösteriyor. Direndiğiniz içerisinden çıkmak istediğiniz durum her ne ise tam olarak doğru noktadasınız. Çevrenizdeki insanların sizin değişikliğinizi kabullenmek istememesi içerisinde bulundukları alanın onlar için çok konforlu olması dolayısı ile olabilir. siz hangi durumun içerisinde iseniz orada yürümeye devam edin.

TERAZİ



Çalışma hayatında sürekli olarak yenilikler olmakta ve para dünyası günden güne değişmekte. İş, kariyer, maddi kazanımlar veya yüksek bir öğrenim başlatma içerisinde olabilir ve bu konular hakkında adımlar atabilirsiniz. Kendinizi sorgulayacağınız ve doğru kararlar vereceğiniz zamanlar. Özel yaşamınızın dengede durmasını da sağlamalısınız. Herkesin her zaman yaşayabileceği ufak tefek sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Kendinize biraz daha dikkat ederseniz kolayca atlatacaksınız. Aile, kariyer, toplumsal statü, arkadaşlarınız ve bunlara dair gündemleriniz söz konusu. Kendinize güvendiğiniz sürece siz her şeyi başarırsınız. İkili ilişkilerde kendinizi biraz geriye çekmek isteyebilir ve yalnızlığa ihtiyaç duyabilirsiniz.

AKREP



Bu dönem sizi istediğiniz maddi duruma ulaşmanız açısından sağanak yağmur gibi parasal fırsatlar sizi sarıyor olacak, gözlerinizi açık tutun. Maddi anlamda güzel kazanımlarınız olacak. Şu anda tam birikim yapma zamanı. Kariyerinizde ve toplum önü statünüzde güzel değişimler olabilir. Aile fertleri arasında size ihtiyaç duyan birileri olabilir. Birbirinize zaman ayırın. Sağlığınızda ihmal ettikleriniz var ise lütfen kendinize ruhunuza ve bedeninize iyi bakın. Giderse tekrar geri gelmeyecek tek şey sağlığınız unutmayın. Spor yapın ve yediklerinize dikkat edin. Sürekli olarak etrafınızdaki insanlarda, olaylarda hata aramaktan vazgeçmelisiniz bu dönemde arkadaşlarınıza dikkat etmeli ve iletişimizi bozmamalısınız. Yüksek öğrenim eğitim hayatı ticaret ve hukuksal davalarınız olabilir ve onlara zaman ayırabilirsiniz.

YAY



Duygusal anlamda muhteşem bir dönem sizi bekliyor. Ya arifesinde olduğunuz ya da yeni filizlenen aşk dünyanız çok renkli geçecek. Dolu dizgin ilerlemeye devam edin. Ev ve aile ilişkilerinde biraz daha sabırlı ve kontrollü olmalısınız. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın. Dengeler karmaşıklık gösteriyor olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Kontrol duygunuz da ağır basmaya başlıyor. Tadınızı kaçırabilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın. Gelişmeler üzerinde etkinlik göstermenin yollarını aramalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Aşk hayatınızda birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları ortadan kaldırmanın yollarını aramalısınız. Kendinizi doğru ifade edebildiğiniz takdirde herhangi bir zorluk da yaşanmayacak. Huzurlu ve mutlu hissetmek için biraz daha beklemede kalmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda mesleki anlamda daha kontrollü ve bilinçlisiniz. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşıklık gösteriyor olsa da üstesinden gelme şansınız var. Etkin adımlar atabileceğiniz bir gündesiniz

OĞLAK



İş ortamı, günlük rutinleriniz ve iş ortamında bazı değişimler yaşanabilir. Bu hafta maddi durum ortaklı işler ve içinden çıkamadığınız bir takım parasal konular gündeminiz olabilir. Sabırlı olmanızda ve adımlarınızı dikkatli atmanızda fayda var. Sosyal statü toplum önünüzdeki duruşunuz önemli olacak. Sağlık konusunda özellikle dikkat etmenizi iletmek isterim. Çok çalışıyor ve kendinizi çok ihmal ediyor olabilirsiniz. Kendinizi iki farklı duygu içerisinde kalmış gibi hissedebilirsiniz. Bilinçaltınızda sizi zorlayan her ne varsa onun üzerine gitmeli ve çözüm yollarına yönelmelisiniz. İstediklerinize ulaşmakta aklınıza koyduğunuzu yaparsınız ancak yine de tedbiri elden bırakmamaya çalışın önünüzü görün. Yeni farkındalıklar arkanızdan çevrilen işler var ise görecek ve daha temkinli davranacaksınız.

KOVA



Bu dönem sizin için kişisel gelişimin önem kazandığı bir süreç. Kariyerinizi kendinizi geliştirmeye yönlendirmelisiniz. Algılarınız çok açık ve sizi arzu ettiğiniz maddi olanaklara kavuşturmak için ufkunuzu genişletme zamanı. Profesyonel anlamda kişisel gelişim konusuna eğilmeye gayret edin. Aileniz içerisinde büyüklerinizden biri sizin için olumlu düşüncelere sahip olabilir. Bu kişi ne kadar katı ve olumsuz görünse de aslında sizin iyiliğinizi düşünüyor olma olasılığı çok yüksek. Onun dediklerini dikkatle dinleyin açık açık söyleyemediği bazı şeyler var. Küçük sorunları ihmalle büyük hale getirmemelisiniz. Bugüne kadar göz ardı ettiğiniz, gerekli özeni göstermediğiniz küçük sağlık problemleri bu dönemde biraz canınızı sıkabilir. Hemen önlem almanızı öneriyoruz. Bu sağlık problemleri yakın gelecekte canınızı çok sıkabilir. Sürekli olarak etrafınızdaki insanlarda, olaylarda hata aramaktan vazgeçmelisiniz bu dönemde bu tutumunuz çok yakın zamanda hayatın gelişi ile sizin bir hatanızda cezalandırma şeklinde size olumsuz şekilde dönebilir. Eğer bir şeyler yanlış ise lütfen derin bakın ve konuyu irdeleyin.

BALIK



Aile konuları gündeminize gelebilir. Ev almak yer değiştirmek veya yeni bir olayı başlatma enerjisi hissedebilirsiniz. Bu hafta evli olan Balık burçları çocukları ile vakit geçirmek isteyebilir veya eğlenceli bir zaman dilimi yaşayabilirsiniz. Evinizde dekarasyon işlemleri var ise bunlar ile zamanlar geçirebilirsiniz. Bu aralar çok ciddi kararlar almayın. Aşk ve ilişkilerde birlikte olduğunuz kişiyle aranızda sorun varsa çözüm arayışlarına yönelmelisiniz. Dengeleri zorlamaktan kaçınmanız gerekmekte. Herşey her zaman sizin istediğiniz gibi gitmez unutmayın. Hata yapmadığınız sürece mutluluğa ulaşabileceksiniz. Günlük rutinleriniz çalışma hayatınız ve var ise evcil hayvanlarınıza dikkat edin. Kendiniz dışında gelişen birtakım olaylar var ise gözlemde kalın. Birtakım işlerde resmiyet var ise bu konularda gündeminiz olabilir. Akışta kalın ve ortak karar almaya özen gösterin. Aile açısından Olumlu gelişmler var değerlendirin.

UZMAN ASTROLOG BARIŞ ÖZKIRIŞ