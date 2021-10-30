Oğlak rahat, Koç aşk heyecanında

30 Ekim günü Güneş ile Satürn arasında zorlayıcı etkileşim var. Kendinizi baskı altında, kısıtlanmış ve karamsar hissedebilirsiniz. Korkularınız ile yüzleşmeniz ve bunları aşmanız gerekebilir. Özellikle depresyona ve kaygı bozukluğuna yatkın olanların dengelerini korumakta zorlanmaları söz konusu olabilir. Hayatın gerçekleri ve sorumluluklar bağlamında sıkışmış hissedebilirsiniz. Mümkün olduğunca kabullenici ve gerçekçi olun. Sizi mutlu eden aktiviteler içinde yer almaya çalışın.

RAKİPLERİ BOŞ VERİN



Aynı gün Mars akrep burcuna geçiş yapacak. Yaklaşık bir buçuk ay bu burçta kalacak. Girişimlerinizde daha stratejik, azimli, cesur, kararlı ve hedef odaklı olmayı başarabilirsiniz. Kıskançlık, kin ve intikam arzularıyla hareket etmeyin. İçinizdeki öfkeyi spora, sanata ve benzeri olumlu eylemlere dönüştürmeye çalışın. Rakiplerinizi boş verin, sadece kendinizi geliştirmeye odaklanın. Hırslarınızı ve saplantılarınızı dengeleyin. 1 Kasım günü Merkür ile Jüpiter arasında olumlu etkileşim var. Haftanın en olumlu etkileşimi ile beraber daha iyimser ve umutlu olmanız mümkün olacak. Karar alırken büyük resmi görebilirsiniz. Daha cesur kararlar alabilirsiniz. Sözleşme fırsatları kapınızı çalabilir. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. 2 Kasım günü Merkür ile Plüton arasında olumsuz etkileşim var. İletişim kurarken güç savaşlarına girmeyin. Paranoya, kin ve kıskançlık ile ilişkili düşüncelerinizi fark edin ve dönüştürün. eğitim hayatınızdaki krizleri etkin bir şekilde yönetin. Aldığınız kararların doğuracağı sonuçları iyi analiz edin. Kimseyi zorla ikna etmeye çalışmayın.

AKREP YENİAYI YAKIN



5 Kasım günü Güneş ile Uranüs arasında olumsuz etkileşim var. Bu etkileşim 6 Kasım günü gerçekleşecek olan akrep yeniayına damgasını vuracak. Değişim süreçlerinde dengeli olun. Doğru konu ile ilgili, doğru zamanda ve doğru düzeyde değişim yapmayı deneyin. Beklenmedik sürprizlere karşı hazırlıklı olun. Dünyada ani, beklenmedik, şoke edici olaylar, skandallar gündeme gelebilir. Sırlar ortaya dökülebilir. Bunlar krize sebep olabilir. Maalesef ani patlamalar, şiddet olayları, kavgalar, kazalar da gündeme gelebilir. Aynı gün Venüs oğlak burcuna geçecek. Takip eden günlerde hem özel hayatınızda hem de sosyal ilişkilerinizde daha gerçekçi, seçici, makul, dengeli ve ciddi olmayı başarabilirsiniz. Ancak şekilci, önyargılı ve çıkarcı bir tutum içinde olmamanız gerekiyor. Böylece daha kalıcı ilişkiler kurabilirsiniz.

KOÇ

Bu hafta aşk hayatınız canlanacak. Duygularınızın daha coşkulu olacağı bu dönemde sevgiliniz ile birlikte çeşitli aktivitelere katılabilir ve ilişkinize yeni heyecanlar katabilirsiniz. Bunun dışında uğraştığınız el sanatları vb. hobileriniz varsa bunlarla ilgili de verimli bir süreçtesiniz. Her zamankinden daha başarılı eserler ortaya koyabilirsiniz. Aynı zamanda çocuklarla vakit geçirmek ruhunuza iyi gelecektir. Çalışma arkadaşlarınız ile ilgili duygusal olarak kendinizi karışık hissedebilirsiniz. Bu nedenle bu duygu durumunuzun karışık olmasından ziyade bu hafta daha çok yaptığınız işe odaklanın derim. Çalışma alanınızda yapacağınız değişiklikler, düzenlemeler zihninizi rahatlatmanıza yardımcı olacaktır. Ortaklıklar ile ilgili gündemleriniz söz konusu ise detaylı düşünecek ve öyle karar vereceksiniz. Sezgilerinizde size bu hafta karar almanızda destek olacak kadar yoğun olacak.

30 Ekim'de Mars'ın Akrep burcuna geçiş yaptı. Bu durum size ortaklı işler banka kredi alacak verecek ve finans işlemlerinizde gündemleriniz olabilir.

BOĞA

Aile ve ev konularının gündemde olacağı bir haftadasınız. Ev işleri ya da evde yapılması gereken tadilatların başlaması için uygun bir süreç. Aynı zamanda aile bağlarınızda kuvvetleneceği bu dönemde ailenize karşı daha korumacı ve kollayıcı bir tavırda olabilirsiniz. Ve elbette ikili ilişkilerinizde olumlu süreçleri söz konusu. Partnerinizle duygularınızın daha kuvvetli olacağı bu süreçte birlikte romantik anlar geçirebilirsiniz. Çocukları olan bir boğa burcuysanız onlarla vakit geçirmek farklı aktiviteler yapmak sizi ruhsal açıdan çok besleyecektir. Günlük rutinlerinizde yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınız ile olan duygusal durumunuzda geçici süreliğine biraz dingin hissedebilir ve onlara karşı tepkisiz kalabilirsiniz. Bu süreçte kendinize ve sağlığınıza odaklanmalı ve akışta kalmalısınız. 30 Ekim'de Mars'ın Akrep burcuna geçiş yaptı. Bu durum size ikili ilişkiler bir takım imzalar belki evliliğiniz ile ilgili gündemler olurken sakin kalma zamanı olduğunu özellikle iletmekte fayda var.

İKİZLER

Yakın çevreniz, kuzenleriniz ile iletişim dilinizin daha duygu yüklü olduğunu söylemek mümkün. Onlarla daha fazla görüşmek isteyecek ve bilgi alışverişinizin daha verimli olacağı bir haftadasınız. Kısa seyahat planları yapabilir ve eğlenceli zamanlar geçirebilirsiniz. Sadece yakın çevreniz değil aile bağlarınızda daha duygusallaşacağı bu hafta eviniz ile ilgili de dekorasyon değişiklikleri yapabilirsiniz. Duygu yoğunluğunu daha coşkulu olacak. Yaratıcılık yönünüzünde fazla olacağı bu hafta da varsa çeşitli hobilerinizi hayata geçirmek isteyebilirsiniz. Aşk hayatınızda da duygusal bağlamda olumlu bir enerjiniz olacak. Partnerinizle spor faaliyetleri, arkadaş toplantıları yapabilirsiniz. 30 Ekim'de Mars'ın Akrep burcuna geçiş yaptı. Bu durum size günlük rutinleriniz gündem olmaya başlıyor. Sağlığınıza bu dönem dikkat etmenizde fayda var. Evcil hayvanlarınız var ise kontrollerini aksatmayın.

YENGEÇ

Maddi kaynaklarınızın gündemde olacağı bu hafta harcamalarınıza dikkat etmeli ve gereksiz harcamalardan uzak durmalısınız. Ticaret işleri ile ilgili bir gündeminiz varsa karar almanızı gerektirecek durumlarda dikkatli olmanızı öneririm. Duygusal iniş çıkışlarınız sizi yanıltabilir. Eviniz aileniz ve yakın çevreniz ile iletişim açısından baktığımızda duygusal durumunuzun olduğunuzdan daha yoğun olacağını söyleyebilirim. Onlarla daha sıcak ve samimi ilişkiler kurmalısınız. Kısa seyahat planları yapabilir ve eğlenceli vakitler geçirebilirsiniz. Bu sizi ruhsal açıdan çok besleyecek. Ayrıca bu hafta partnerinizle ile birlikte geçireceğiniz zaman her zamankinden daha verimli ve sizi mutlu edecek şekilde olacaktır. 30 Ekim'de Mars'ın Akrep burcuna geçiş yaptı. Bu durum size aşk hayatınız hobileriniz ve sahne önü işler hakkında hareket zamanı. Çocukları olan sevgili Yengeç burçlarının bu dönem farklı gündemler olabilir.

ASLAN

Duygusal tepkilerinizi saklamayacak ve kendinizi her koşul ve durumda net bir şekilde ifade edebileceksiniz. Aynı zamanda alıngan ve hassas hissedebilirsiniz. Bu nedenle biraz aceleci tavırlar sergilemeniz olası. Ayrıca parasal konular ön planda olacaktır. Bir şeyler satın almak için para harcayabilirsiniz. Sadece bir şeylere sahip olmak için hareket etmemelisiniz. Sonradan pişman olacağınız alışverişlerden kaçınmalısınız. Aileniz ve eviniz ile ilgili konularla daha yakından ilgilenecek ve kendinizi daha evcimen bir yapıda hissedebilirsiniz. Ailenizle duygusal paylaşımlarınızın yoğun olacağı bu süreç sizi manevi açıdan beseleyecek ve güzel bir hafta geçirmenize neden olacaktır.

30 Ekim de Mars'ın Akrep burcuna geçiş yaptı Bu durum size Aile yuva konuları hakkında harekete geçme vakti diyor. Değişim belki tadilat veya anne babanıza dair durumlarda söz konusu olabilir.

BAŞAK

Biraz kendinize kalmak isteyebilir ve kendi iç dünyanızda rahatlamalar yaşabilirsiniz. Kendinizi ve duygularınızı çevrenizdekilere daha net ifade edebileceksiniz. Duygu durumunuzda değişiklikler, ani iniş çıkışlar olabilir bu nedenle sert tavırlar sergileyebilirsiniz. Bunun yerine akışta kalmalı ve iletişim dilinizi her zamanki gibi naif tarafınız ile dengelemelisiniz. Ayrıca maddi konularınız, kazançlarınız da gündeminizde olacaktır. Harcamalarınızın gerekliliğini bu hafta sorgulamalı ve gereksiz harcamalardan uzak durmalısınız. Kısa seyahatlerin planlarını yapmaya başlayabilir ve bu seyahatlerinize yakın çevreniz veya kardeşlerinizi de dahil etmek isteyebilirsiniz. Duygusal ağırlıklı olan iletişim şekliniz bu hafta daha da yoğun olacak. 30 Ekim'de Mars Akrep burcuna geçiş yaptı. Bu durum size yakın akraba kardeşler kuzenlere dair bir takım durumlar olacağı gibi kısa seyahatlerde de hareket zamanı olabilir. Başalmak istediğiniz bir eğitim var ise başlangıç yapabilirsiniz.

TERAZİ

İç dünyanızdaki özgürlük arzunuzdan dilediğiniz gibi yarar sağlayabileceksiniz. Yoğun hisler altındasınız ve bunu doğru yönetebildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanın her açıdan daha önemli olabileceğini unutmamalısınız. Hata yapacak olsanız da buna çok fazla takılı kalmamaya çalışın. Aile yuva konularının önem kazandığı zamanlardan geçiyorsunuz. İkili ilişkilerde duygularınızı ifade etme noktasında ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Değişim içerisine giriyorsunuz ve bunun da ilişkinize zarar vermemesini sağlamalısınız. Dengeleri tamamen lehinize çevirme şansına sahipsiniz. Mesleki çabalarınızın karşılığını almakta zorlanmayacaksınız. İçinde bulunduğunuz durum zaman zaman değişim gösterecek olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Sizin tercihleriniz belirleyici olacak. Maddiyata dayalı konularda daha kararlı olmalısınız. Hata yapmamanız gereken bir dönemdesiniz. Elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız Kazanan siz olacaksınız. 30 Ekim'de Mars'ın Akrep burcuna geçiş yaptı. Bu durum size finansal konular gündem olacak. Geleceğe dair yapılması gereken planlarınız var ise harekete geçme zamanı.

AKREP

Hem bedensel, hem ruhsal olarak özgürlük ve bireysellik ihtiyacınızın artacağı bu hafta da odağınız sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkileriniz olabilir. Sosyalleşmek, arkadaşlarınızla yapacağınız fikir alışverişleri size iyi gelecektir. Problemlerinizin olduğu ilişkileriniz söz konusu ise bu hafta aklıcı konuşmalar yaparak çözümler bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra kendinizi yoğun duygusallık içinde biraz dağınık hissedebilirsiniz.İç dünyanızın çalkantılı olması nedeniyle biraz adaptasyon sorunu yaşayabilirsiniz fakat bunu meditasyon ,dua vs. aktivitelerle dengelemeniz de mümkün.Bu süreçte ihtiyacı olan insanlara destek olmak veya hasta insanlara yardımcı olmak sizi ruhsal açıdan çpk dengeleyecektir. Böylelikle kendinizi daha rahat hissedecek ve istek ve duygularınızı kolay ve anlaşılır bir şekilde ifade edebileceksiniz. Ayrıca maddi olarak harcamalarınıza dikkat etmeli ve gereksiz harcamalardan kaçınmanızı öneririm. 30 Ekim'de Mars Akrep burcuna geçiş yaptı. Bu durum size birincil motivasyonlarınızın önemli olduğu zamanlar. bir takım kararlar vermek için vakit gelmiş olabilir harekete geçin.

YAY

Haftaya kariyeriniz odaklı başlıyorsunuz. Yeni projeler oluşturabilir, varolan koşullarda yeni planlar yapabilir ve ekip arkadaşlarınızla hem iş hem duygusal bağlamda iyi hissedebilirsiniz. Kariyerinizle ilgili gelişen olumlu koşullar size iyi hissettirecek ve sosyal hayatınızda da daha aktif olduğunuz bir hafta geçireceksiniz. Arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirmek size duygusal olarak iyi gelecektir. Bunun yanı sıra iç dünyanızda biraz sessizleşebilir ve kendinizi kararsız hissedeceğiniz konular olabilir. Hızlı kararlar almak yerine akışta kalmalı ve olması gereken ne varsa oluyor düşüncesi ile rahatlamalısınız. Duygusal tepkilerinizi saklayamayacağınız, iniş çıkışlarınızı net bir şekilde yaşayacağınız zamanlardır. Aşırı hassas, alıngan ve değişken olabilirsiniz. Mars Akrep burcuna geçiş yaptı. Bu durumda gizli işler, arkanızdan çevrilen bir takım durumlar ve sağlığınız gündem olabilir. Meditasyon, yoga ve yalnızlık size iyi gelebilir.

OĞLAK

Duygusal olarak kendinizi daha rahat ve hoşgörü içinde hissedeceksiniz. Uzun seyahat planlarınız gündemde olabilir. Kariyeriniz ile alakalı motivasyonunuzun daha güçlü olacağı bu hafta da yeni fikirler ortaya atabilir ve iş arkadaşlarınızla daha sıkı bir çalışma içinde olabilirsiniz. İşinize duyduğunuz sevgi ve duygusal bağlılık ön plana çıkacaktır. Arkadaşlarınızla beraber olmaktan, çeşitli toplantı, seminer ya da konuşmada bulunmaktan çok hoşlandığınız zamanlardır. Birbirinize bilgi aktarır, öğütler verir, gelecek günler hakkındaki planlarınızı paylaşırsınız. Birlikte çalışmak, ekip oluşturmak adına oldukça istekli davranabilirsiniz. Aynı zamanda kendinizi biraz dinlendirmek adına meditasyon çalışmaları yapabilir ve ruhunuzu besleyebilirsiniz. 30 Ekim de Mars Akrep burcuna geçiş yaptı. Bu durum size sosyal çevreniz ile ilgili bir takım durumları getirebilir. Organizasyonlar, arkadaşlıklar ve finans durumlarınız da ön plana çıkabilir.

KOVA

Duygusal olarak tedirginlik yaşayabilir ve geçmişte olan bazı sıkıntılarınızı düşünerek endi kendinizi dinleyebilirsiniz. Kuşku, öfke, kin, kıskançlık gibi duygularınız ön plana çıkabilir ve sizi rahatsız edebilir. Bu nedenle kendinizi dinlememeli ve akışta kalmalısınız. Seyahat planları yapabilir ve meraklı olduğunuz konularda araştırmalar yaparak zihninizi daha verimli şeylerle meşgul edebilirsiniz. Aynı zamanda çalışma koşullarınızın duygusal bağlamda daha iyi olacağı bu süreçte üstlerinizle olan ilişkileriniz kuvvetlenecektir. Çalışma arkadaşlarınız ile yapacağınız sohbetler sizi ruhsal açıdan besleyecektir. Sosyal çevrenizle verimli zamanlar geçireceksiniz. 30 Ekim'de Mars Akrep burcuna geçiş yaptı Bu durum size kariyer konusunda hareket zamanı. Terfi, maaş zamanı veya beklediğiniz farklı bir iş var ise biraz mücadele etmeniz gerekecektir. Toplum önü statünüz de bu zamanlarda önem kazanacak.

BALIK

Eşiniz ya da partneriniz ile ilişkinizde duygusallık ön planda olacaktır. Duygularınızda bazı ani iniş çıkışlarınız olabilir. Kendinizi dengede tutmalı ve iletişim şeklinize dikkat etmelisiniz. Çünkü duygularınızın iniş çıkışlı olması karşı tarafa sizi olduğunuzdan farklı göstermenize sebebiyet verebilir. Geçmiş konuları gündeme getirebilir ve beklenmedik tepkiler verebilirsiniz. Bunun yerine birlikte seyahat planları yapabilir ve yeni yerler keşfetmenin tadına varabilirsiniz. Kariyer hayatınızla ilgili olumlu gelişmelerin yaşanacağı bu hafta da yaratıcı fikirler ortaya atabilir ve üstlerinizin dikkatini üzerinize çekebilirsiniz. 30 Ekim'de Mars Akrep burcuna geçiş yaptı Bu durum size ticaret ve yurtdışı bağlantılı işlerde hareket zamanı olabilir. Uzak akrabalarınıza dair gündemeler de söz konusu.

UZMAN ASTROLOG BARIŞ ÖZKIRIŞ

