Haftalık burç yorumları: İletişim kazalarına açık bir hafta

27 Eylül günü Merkür geri harekete başlıyor. Terazi burcundaki geri hareket 18 Ekim gününe kadar devam edecek. İkili ve sosyal ilişkilerde daha anlayışlı ve empatili olmalısınız. Karşı tarafı iyi dinleyin, doğru anladığınızdan emin olun. Olayları derinlemesine analiz edin. Fevri olmayın. Unutkanlık ve dalgınlık konusunda temkinli olun. Hırsızlık ve dolandırıcılık ile ilgili gözünüzü açık tutun. Yalan, dedikodu ve iftira barındıran ortamlardan uzak durun. Hepsinden önemlisi karar alırken acele etmeyin. Laf dalaşından kaçının.

SORUNLAR BÜYÜYEBİLİR

Dünyada uluslararası ilişkiler ve diplomasi ile ilgili sorunlar büyüyebilir. Elektronik aletler ve sosyal medya ile ilgili sorunlar gündeme gelebilir. Eğitim sistemi ve çocuklar ile ilgili skandallar ortaya çıkabilir. Ticaret, ulaşım ve haberleşme ile ilgili aksamalar olabilir. 29 Eylül günü Venüs ile Neptün arasında olumlu etkileşim var. İkili ve sosyal ilişkilerde daha hayalperest, romantik ve affedici olabilirsiniz. Sezgileriniz ve yaratıcılığınız yüksek olabilir. Dilek dilemek için ideal bir günde olacaksınız. Hayalinizdeki sevgili ile tanışmanız mümkün olabilir. Maddi konularda fırsatlar karşınıza çıkabilir. 30 Eylül günü Güneş ile Satürn arasında olumlu etkileşim var. Hayatınızı organize etmek ve yeniden yapılanmak için ciddi adımlar atabilirsiniz. Kendinizi daha azimli ve kararlı hissedebilirsiniz. Hayatınızda saygı duyduğunuz kişilerden destek görebilirsiniz.

SAĞLAM DURMALI

1 Ekim günü Venüs ile Jüpiter arasında olumsuz etkileşim var. Gereksiz ve abartılı harcamalardan kaçının. İkili ve sosyal ilişkilerinizde fevri olmayın. Öfkenizi kontrol edin. Kibirle ve aşırı risk alarak harekete geçmeyin. 1 ekim günü aynı zamanda Merkür ile Plüton arasında olumsuz etkileşim var. Fikirlerinizi ortaya koyarken kriz yaratmayın. Ortaya çıkan krizleri ise etkin yönetin. Güç savaşlarına girmeyin. Takıntı ve paranoya ile hareket etmeyin. Kendi hırslarınıza ve intikam arzunuza yenik düşmeyin. Daha derin ve akışta olun. Dünyada maalesef fırtınalar ve uçak kazaları gündeme gelebilir. Hayatlarınızdaki fırtınalarda ise bir kaya gibi sağlam durun. Kendi merkezinizde olun. Dengenizi koruyun.

KOÇ BURCU

Bu hafta iletişim konuları ile başlıyorsunuz. Yakın akraba, ticaret belki aracınız ile gündemler olurken Aile yuva konularında sizi bir hayli meşgul edebilir. Taşınma yer değişikliği belki evde yapılacak tadilatlar da söz konusu. Bunlarla uğraşırken aşk ve hobilerinizi ihmal etmeyin. Çocuk sahibi olanların konusu okul ve belki bir takım değişimler olabilir. Güneş'in Terazi burcunda olması ikili ilişkilerinizde güzellik, mutluluk vermeye başlamışken 27 Eylül tarihinde Merkür Terazi burcunda retro pozisyonda olması biraz dikkat diyecek. İletişimde yanlış anlaşılma, mesajların farklı yerlere gitmesi söz konusu olabilir aman dikkat...

BOĞA BURCU

Maddi konular gündeminizde olabilir. Alacak verecek borç sorgulama ve finans durumunu gözden geçirmelisiniz. Abartılı harcamalar var ise biraz dikkat. Eğitim, belki ticaret, belki geçmişte olan bir işin gündeme gelmesi olabilir. Bu durumun belki aileniz ile alakalı olması büyük olasılık. Güneş'in Terazi burcunda olması çalışma hayatınız ve birlikte iş yaptığınız insanlar ile ilgili gündem olurken 27 Eylül de Terazi burcunda Merkür retro pozisyonu biraz dikkat diyecek. İletişim elektronik postalar bilgisayar ve iletişim aletlerinde olabilecek aksaklıklara karşı yedek almayı unutmayın diyecek belki.

İKİZLER BURCU

Birincil motivasyonlarınızın önemli olduğu bir zaman ile başlıyorsunuz haftaya. Yeni projeler finansal durumunuz ve parasal konular hakkında adımlar atmak isterken size destek yakın akrabalardan gelebilir. Arabanız ile ilgili sıkıntı problem olmasın istiyor iseniz bakımları ihmal etmeyin. Güneşin Terazi burcunda olması aşk hayatinizi hobilerinizi ve sahne önü motivasyonlarinizi desteklerken 27 Eylül de Merkür retronun terazi burcunda olması biraz dikkat diyor. İletişim, yazışma, konuşma dili ve karşı tarafın beklentileri farklı olabilir.

YENGEÇ BURCU

Kendinizi içsel olarak sıkıntılı hissedebilirsiniz. İçe çekilmek, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Motivasyonların önem kazandığı bir hafta kendiniz için ne yapmak istiyor iseniz yapın. Para, finans konuları ve ticaret bağlantılı işler gündem olurken Güneş'in Terazi burcunda olması nedeni ile aile yuva konuları gündeminizi meşgul edebilir. Yer değişikliği belki evde tadilat. 27 Eylül de İletişim gezegeni Merkür de Terazi burcunda retro pozisyonda olacak. Aile ile iletişimde sıkıntılar olmasın istiyor iseniz biraz dikkat. Yazışma iletişim görüşmeler herşey dikkat çekici

ASLAN BURCU

Sosyal çevre arkadaşlık ilişkileri ve belki sosyal statünün önem kazanacağı bir haftaya giriş yapıyorsunuz sevgili Aslanlar. Arkanızdan çevrilen bir takım işleri görmenizin zamanı gelmiş olabilir. Unutmayın önemli olan sizsiniz. Birincil motivasyonlarınız önemli. Yeni projeler finansal durum önemli. Güneş'in Terazi burcunda olması nedeni ile kardeşler kuzenler eğitim konusu gündem olurken 27 Eylül de retro pozisyonunda olan Merkür aman dikkat diyor. Araba alım satım yada değişim ile ilgili bir takım durumlar var ise bekleyin biraz ..

BAŞAK BURCU

Kariyer hayatınız belki terfi ya da maaş zammı beklentiniz olabilir. Önemli iş görüşmesi ya da beklediğiniz bir teklifin gelme olasılığı olabilir. Bu durum sosyal çevre veya arkadaşlarınızın yardımı ile gerçekleşebilir. Beklediğiniz sonucu alamaz iseniz lütfen kendinizi umutsuz hissetmeyin. Bu dönem arkanızdan çevrilen bir takım işler ortaya çıkabilir. Bu sizi üzmesin dahası gerçekleri görmenize yardımcı olsun. Güneş'in Terazi burcunda olması nedeni ile finans para veya yeni projeler hakkında gelişim değişim zamanı olurken 27 Eylül'de İletişim gezegeni Merkür'ün de Terazide Retro pozisyonda olması bir takım işlere gözü kara girmemeniz gerektiğini size hatırlatabilir. İmza, iş sözleşmesi veya para ile ilgili durumlarda düşünmeden adımlar atmayın.

TERAZİ BURCU

Özellikle yurtdışı bağlantılı konular veya eğitim hayatı ile ilgili gündemler söz konusu olurken kariyer hayatınızda da bir takım değişim dönüşümler yaşanabilir. Terfi, sonuç beklediğiniz bir iş başvurusu ile ilgili konuların netlik kazanması söz konusu. Sosyal çevrenizde bir takım değişim, dönüşümler olabilir. Bazı etkinliklere ve sosyal sorumluluk projelerine yardımlarda bulunabilirisiniz. Güneş artık sizin burcunuzda parlama zamanı ve birincil motivasyonlarınızın önem kazandığı bir süreç. Projeler yatırımlar ve kendinizle ilgili bir takım kararlar alabilirsiniz. Tabi 27 Eylül'de yine sizin burcunuzda Retro pozisyonda olacak Merkür'e dikkat etmenizi de belirtmekte fayda var.

AKREP BURCU

Ortaklı işler banka kredi alacak verecek belki nafaka konuları ile girerken beklemede olan bir mahkeme süreciniz var ise karar aşamasına gelmiş olabilir. Eğitim konuları yurtdışı bağlantılı görüşmeler ve neticesinde kariyerinize iyi gelecek olan bir takım durumlarda söz konusu olabilir. Güneş'in Terazi burcuna geçişi ile birlikte biraz inzivaya çekilmek yalnız kalmak ve size iyi gelen aktivitelere yönelmeniz mümkün olabilir. 27 Eylül'de Merkür'ünde Retro pozisyonda olması nedeni ile biraz dikkat diyor gökyüzü. Yazışmalar görüşmeler elektronik bir takım aletlerde sorunlar gibi.

YAY BURCU

İkili ilişkiler konuları ile haftaya giriş yapıyorsunuz. Netlik kazanması gereken konular var ise konuşun ve tamamlayın. Banka kredi ve bir takım parasal konularda kafanızı meşgul edebilir. Yurtdışı bağlantılı işler gündem olabilir. Eğitim hayatınıza yönelik kararlar yeni başlangıçlar ve hali hazırda devam eden eğitim konularında da gelişmeler mümkün. Güneş'in terazi burcuna geçişi ile birlikte sosyal çevreniz bir takım sosyal dernek veya kuruluşlarda görev sorumluluk artabilir. Arkadaşlarınız ile hoş vakitler geçirmek isteyebilirsiniz. 27 Eylül'de Merkür'ün de Retro pozisyonda olması nedeni ile biraz dikkat diyor gökyüzü. İletişim kazalarına açık bir dönem. Yazışmalar, görüşmeler atılan mesajlar aman dikkat.

OĞLAK BURCU

Günlük rutinleriniz birlikte çalıştığınız kişiler ve iş yapma potansiyeline dair gündemler ile başlıyor hafta. Belki ev hayvanı ile ilgili bir takım durumlar söz konusu olabilir. Sağlığı ile ilgili durumlar var ise kontrole götürmekte fayda var. İkili ilişkiler konusunda duygu karışıklıkları olabilir. Konuşun çünkü her şeyin bir çözümü vardır. Ortaklı işler ve alacak verecek konuların da karar zamanı olabilir. Beklediğiniz bir para gelebilir. Güneş'in Terazi burcuna geçişi ile birlikte kariyer hayatınızda güzel gelişmeler, belki terfi veya maaşta artış olabilirken 27 Eylül'de Merkür Retro pozisyonda biraz dikkat diyecek. Amirleriniz ya da patronlarınız ile iletişime dikkat. Attığınız maillere veya yazışmalarda sıkıntı olmasın diyor iseniz iyi kontrol edin.

KOVA BURCU

Bu haftaya aşk hobileriniz sahne önünde olmak ve hayattan zevk aldığınız konular ile başlıyor olabilirsiniz. Bunlar ile birlikte günlük rutinler çalışma arkadaşlarınız ve ikili ilişkiler gündeminiz olabilir. Çocuk sahibi olan Kova burçlarının gündemlerinde okul hayatı veya çözüme kavuşması gereken bir takım konular gündemde olacaktır. Evcil hayvanlarınız var ise bakım ve sağlık kontrollerini ihmal etmeyin. Kalbinizi kıran, üzen sevgili, eş kim var ise konuşmakta ve olayı çözüme kavuşturmakta fayda var. Güneş'in terazi burcuna geçişi ile birlikte Yurtdışı bağlantılı işler, akademik konular belki bir mahkeme süreci netlik kazanacak tabi 27 Eylül'de Merkür Retro pozisyonda biraz dikkat diyecek. İletişim dili yazışmalar, iletilen mesajlar ve mailler aman dikkat iki kez kontrol edin.

BALIK BURCU

Aile, yuva konuları gündeminiz olabilir Belki taşınma belki yer değişimi veya evinizi ile ilgili kararlar. Okula başlayan veya okul değişimi yapan çocuğunuzu var ise gündem onun olabilir. Aşk hobileri bu arada ihmal etmeyin ve çalışma günlük rutinler de ise biraz daha dikkatli olmakta fayda var. Birlikte görev aldığınız arkadaşlarınız ise konularınız gündem olurken evcil hayvanlarınız ile hafta sonu harika vakitler geçirebilirsiniz. Güneş in terazi burcuna geçişi ile birlikte Banka kredi alacak verecek nafaka gibi konular gündeminizi meşgul edebilir. Tabi 27 Eylül'de Merkür Retro pozisyonda biraz dikkat diyecek. İletişim dili yazışmalar, iletilen mesajlar ve mailler aman dikkat iki kez kontrol etmenizde fayda var. Hele resmi daireler ile yazışmalar iki kez dikkat.

UZMAN ASTROLOG BARIŞ ÖZKIRIŞ

