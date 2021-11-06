Haftalık Burç Yorumları! İkizler kariyer, Terazi aşkta yükselişte

6 Kasım günü Merkür Akrep burcuna geçiş yapacak. Takip eden haftalarda karar alırken ve fikir üretirken daha analitik, derin ve şüpheci olabilirsiniz. Zihninizi paranoyadan arındırın. Takıntılarınıza ve saplantılarınıza yenik düşmeyin. Sezgilerinizi mantık ile harmanlayın. Bu sayede hayatınızda değişim elde edebilirsiniz. Dünyada gizli kalmış gerçekler açığa çıkabilir. Derin devlet, mafya, yer altı örgütleri ile ilgili önemli gelişmeler olabilir. Madenler ve yer altı kaynakları ile ilgili gelişmeler de gündeme gelebilir.

TATLI DİL HAKİM

Aynı gün Merkür ile Venüs kavuşacaklar. İletişim kurarken, problem çözerken ve karar alırken yaratıcılığınızı ortaya koyabilirsiniz. Sevginizi ifade etmeniz daha kolay olacak. Yeni bir ilişki başlangıcı veya mevcut ilişkinin bir üst aşamaya geçmesi mümkün olabilir. İnsanların tatlı dille ikna edebilirsiniz. Sözleşmeler bağlamında da fırsatlar gündeme gelebilir. 10 Kasım günü Merkür ile Mars kavuşacaklar. Ağzınızdan çıkanlara dikkat edin. Acele ve düşünmeden karar almayın. Kırıcı olmamaya çalışın. Yeni bir girişimde bulunmak isteyebilirsiniz. Ancak biraz beklemekte fayda olabilir. Maalesef dünyada uçak kazaları gündeme gelebilir. Çeşitli yerlerde fırtınalar ve iletişim sorunları yaşanabilir. Sosyal medyaya ilişkin siber saldırılar yapılabilir. Aynı gün Merkür ile Satürn arasında zorlayıcı etkileşim var. Kendinizi karamsar ve endişeli hissedebilirsiniz. Fikirlerinizi ifade etmek zor gelebilir. Eğer makul ve sabırlı olursanız, etkin kararlar alabilirsiniz.

KORKUYA YENİLMEYİN

11 Kasım günü Mars ile Satürn arasında zorlayıcı etkileşim var. Girişimlerinizde önünüzdeki engelleri aşmanız gerekiyor. Korkularınıza esir düşmeyin. Zorlayıcı koşulların gelip geçici olduğunu unutmayın. Hedeflerinizi doğru belirleyin, sabrederek bekleyin. Dünyada kazalar, patlamalar, şiddet içerikli olaylar ve savaş ile ilgili mevzular gündeme gelebilir. 12 Kasım günü Güneş ile Neptün arasında olumlu etkileşim var. Haftanın en olumlu etkileşimi güzel değerlendirin. Her şeye rağmen aydınlıkta kalın, iyilik yapmaya devam edin. Hayallerinizden vazgeçmeyin. Akışta kalmanın keyfini sürün. Siz bir köprü olun, bırakın olumsuzluklar köprünün altından akıp gitsin.

KOÇ

İş ortamı günlük rutinleriniz ve iş ortamında bazı değişimler yaşanabilir. Bu hafta maddi durum ortaklı işler ve içinden çıkamadığınız bir takım parasal konular gündeminiz olabilir. Sabırlı olmanızda ve adımlarınızı dikkatli atmanızda fayda var. Sosyal statü toplum önünüzdeki duruşunuz önemli olacak. Sağlık konusunda özellikle dikkat etmenizi iletmek isterim. Çok çalışıyor ve kendinizi çok ihmal ediyor olabilirsiniz. Kendinizi iki farklı duygu içerisinde kalmış gibi hissedebilirsiniz. Bilinçaltınızda sizi zorlayan her ne varsa onun üzerine gitmeli ve çözüm yollarına yönelmelisiniz. İstediklerinize ulaşmakta aklınıza koyduğunuzu yaparsınız ancak yine de tedbiri elden bırakmamaya çalışın önünüzü görün. Yeni farkındalıklar arkanızdan çevrilen işler var ise görecek ve daha temkinli davranacaksınız. 6 Kasım 2021 Cumartesi günü Merkür Akrep burcu geçişi ve Venüs Oğlak burcuna geçiş yapıyor olacak. Bu durumda sizlerin ortaklı işlerde banka alacak verecek ve gibi finansal durumlarda iletişim konuları daha önem kazanmaya başlayacak. Gizemli konular bu aralar dikkat çekiyor olabilir.

Venüs Oğlak geçişi ise kariyerinizde denge, güzel ve uyum zamanları olduğu vurgusu olacaktır.

BOĞA

Bu dönem sizin için kişisel gelişimin önem kazandığı bir süreç. Kariyerinizi kendinizi geliştirmeye yönlendirmelisiniz algılarınız çok açık ve sizi arzu ettiğiniz maddi olanaklara kavuşturmak için ufkunuzu genişletme zamanı. Profesyonel anlamda kişisel gelişim konusuna eğilmeye gayret edin. Aileniz içerisinde büyüklerinizden biri sizin için olumlu düşüncelere sahip olabilir. Bu kişi ne kadar katı ve olumsuz görünse de aslında sizin iyiliğinizi düşünüyor olma olasılığı çok yüksek. Onun dediklerini dikkatle dinleyin açık açık söyleyemediği bazı şeyler var. Küçük sorunları ihmalle büyük hale getirmemelisiniz. Bugüne kadar göz ardı ettiğiniz, gerekli özeni göstermediğiniz küçük sağlık problemleri bu dönemde biraz canınızı sıkabilir. 6 Kasım 2021 Cumartesi günü Merkür Akrep burcu geçişi ve Venüs Oğlak burcuna geçiş yapıyor olacak. Bu durumda sizlerin ilişki konularında daha aktif bir süreci işaret ediyor. Sevdiğiniz ile birlikte aynı fikirde olmak ve geleceğe dair planlar yapmak hoşunuza gidebilir. Venüs Oğlak geçişi ile birlikte uzun seyahat planları yapabilir ve bundan zevk alabilirsiniz. Uzak akrabalarınıza dair bilgi belki bir eğitim başlatma durumları da söz konusu olabilir.

İKİZLER

Bu dönem sizi istediğiniz maddi duruma ulaşmanız açısından sağanak yağmur gibi parasal fırsatlar sizi sarıyor olacak, gözlerinizi açık tutun. Maddi anlamda güzel kazanımlarınız olacak. Şu anda tam birikim yapma zamanı. Kariyerinizde ve toplum önü statünüzde güzel değişimler olabilir. Aile fertleri arasında size ihtiyaç duyan birileri olabilir. Birbirinize zaman ayırın. Sağlığınızda ihmal ettikleriniz var ise lütfen kendinize ruhunuza ve bedeninize iyi bakın. Giderse tekrar geri gelmeyecek tek şey sağlığınız unutmayın. Spor yapın ve yediklerinize dikkat edin. Sürekli olarak etrafınızdaki insanlarda, olaylarda hata aramaktan vazgeçmelisiniz bu dönemde arkadaşlarınıza dikkat etmeli ve iletişimizi bozmamalısınız. Yükseköğrenim eğitim hayatı ticaret ve hukuksal davalarınız olabilir ve onlara zaman ayırabilirsiniz. 6 Kasım 2021 Cumartesi günü Merkür Akrep burcu geçişi ve Venüs Oğlak burcuna geçiş yapıyor olacak. Bu durumda sizlerin günlük çalışma hayatında birlikte iş yaptığınız kişiler ile iletişimsel dikkat çekici olaylar olabilir. Venüs Oğlak geçişi ile birlikte hukuki işlemleriniz var ise şans sizden yana olabilir. Ölüm, ölüm ötesi konular dikkat çekici olabilir.

YENGEÇ

Çalışma hayatında sürekli olarak yenilikler olmakta ve para dünyası günden güne değişmekte. İş kariyer maddi kazanımlar veya yüksek bir öğrenim başlatma içerisinde olabilir ve bu konular hakkında adımlar atabilirsiniz. Kendinizi sorgulayacağınız ve doğru kararlar vereceğiniz zamanlar. Özel yaşamınızın dengede durmasını da sağlamalısınız. Herkesin her zaman yaşayabileceği ufak tefek sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Kendinize biraz daha dikkat ederseniz kolayca atlatacaksınız. Kişisel bakımınızı ihmal etmeyi unutmayın bu durum şu anda yaşama ihtimaliniz olan küçük sağlık problemlerine neden oluyor olabilir. Bu dönem içerisinde size yapamazsın diyenler artabilir. Bu aslında doğru yolda olduğunuzu gösteriyor. Direndiğiniz içerisinden çıkmak istediğiniz durum her ne ise tam olarak doğru noktadasınız. 6 Kasım 2021 Cumartesi günü Merkür Akrep burcu geçişi ve Venüs Oğlak burcuna geçiş yapıyor olacak. Bu durumda sizlerin aşk hobiler belki çocuklarınıza dair bir takım durumlar ve iletişim ön planda olabilir. Venüs Oğlak geçişi ile birlikte ikili ilişkilerde şanslı bir döngü olması olası.

ASLAN

Bu hafta disiplinli iş bitirici tazminat nafaka gibi konular ve bunları çözümleyeceğiniz bir hafta. Ortaklı işler, eşten veya ortaktan gelen paraların yönetimi veya beklediğiniz bir paranın gelmesi olası. Kendinizi hiçbir konuda zorlamamaya çalışmalısınız. Üzerinizdeki baskının bir hayli artış gösterme ihtimali var. İçinde bulunduğunuz durum değişim gösterecek olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Tercihlerinizin her açıdan önemli olabileceğini de unutmamalısınız. Hata yapmadığınız takdirde her şey daha da iyiye gidebilir. Aşk hayatınızda birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları ortadan kaldırmanın yollarını aramalısınız. Kendinizi doğru ifade edebildiğiniz takdirde herhangi bir zorluk da yaşanmayacak. 6 Kasım 2021 Cumartesi günü Merkür Akrep burcu geçişi ve Venüs Oğlak burcuna geçiş yapıyor olacak. Bu durumda sizlerin ailevi konularda iletişim ön planda olacak konuşmalarınıza ilettiklerinize bir kat daha dikkat edin yanlış anlaşılmayın veya konuşma üslubunuza dikkat edin

Venüs Oğlak geçişi ile birlikte günlük rutinlerde hareket zamanı, huzurlu, mutlu ve güzel bir çevrede yaşama isteği de sizin düşünceleriniz arasında olabilir.

BAŞAK

Aile konuları gündeminize gelebilir. Ev almak, yer değiştirmek veya yeni bir olayı başlatma enerjisi hissedebilirsiniz. Bu hafta evli olan Başak burçları çocukları ile vakit geçirmek isteyebilir veya eğlenceli bir zaman dilimi yaşayabilirsiniz. Evinizde dekorasyon işlemleri var ise bunlar ile zamanlar geçirebilirsiniz. Bu aralar çok ciddi kararlar almayın. Aşk ve ilişkilerde birlikte olduğunuz kişiyle aranızda sorun varsa çözüm arayışlarına yönelmelisiniz. Dengeleri zorlamaktan kaçınmanız gerekmekte. Her şey her zaman sizin istediğiniz gibi gitmez unutmayın. Hata yapmadığınız sürece mutluluğa ulaşabileceksiniz. Günlük rutinleriniz çalışma hayatınız ve var ise evcil hayvanlarınıza dikkat edin. Kendiniz dışında gelişen birtakım olaylar var ise gözlemde kalın. Birtakım işlerde resmiyet var ise bu konularda gündeminiz olabilir. Akışta kalın ve ortak karar almaya özen gösterin. Aile açısından olumlu gelişmeler var değerlendirin. 6 Kasım 2021 Cumartesi günü Merkür Akrep burcu geçişi ve Venüs Oğlak burcuna geçiş yapıyor olacak. Bu durumda sizlerin yakın akraba ilişkileri, minik ticaret durumları belki arabanıza dair işlemler olabilir. Venüs Oğlak geçişi ile birlikte sevgi, hassasiyet ve çocuklarınızın hayatına dair güzel gelişmeler olabilir.

TERAZİ

İkili ilişkiler, keyif, mutluluk huzur, hobiler yani hayattan zevk aldığımız tüm noktalar tetiklenmeye başladı. Kendi kararlarınızı alma ve çözme zamanı. Bazen hakkınızın yendiği, yeteneklerinizin görülmediğini düşünebilirsiniz. Dikkatli olun ve gözlemde kalın. Yönetimsel süreçler üstleriniz ile ilişkiler konusunda bazı sıkıntılar olabilir. Kariyer anlamında biraz sıkıntılı süreçlerden geçiyor olabilirsiniz. Network alanınızı genişletin çünkü bu konularda destekleneceksiniz. Rutin işleriniz birlikte çalışma yaptığınız insanlar ile iletişiminiz de yüksek olacağı bir hafta denilebilir. Aşk ve ikili ilişkiler konusunda ise iletişim diliniz daha yumuşak olabilir ve aşk konusunda mutlu olabilirsiniz. Sürpriz gelişmeler gündeme gelebilir. Anlaşma sözleşme gibi durumlar var ise destekleniyorsunuz. 6 Kasım 2021 Cumartesi günü Merkür Akrep burcu geçişi ve Venüs Oğlak burcuna geçiş yapıyor olacak. Bu durumda sizlerin finansal konular başlatmak istediğiniz yeni girişimler hakkında hareket zamanı. Plan projenizi paylaştığınız kişilere dikkat etmenizde fayda var. Venüs Oğlak geçişi ile birlikte aile yuva konularında bir takım gelişimler belki yer değişimi ve daha güzel ve ferah bir alana geçiş söz konusu olabilir.

AKREP

Çalışma hayatında sürekli olarak yenilikler olmakta ve para dünyası günden güne değişmekte. İş kariyer maddi kazanımlar veya yüksek bir öğrenim başlatma içerisinde olabilir ve bu konular hakkında adımlar atabilirsiniz. Kendinizi sorgulayacağınız ve doğru kararlar vereceğiniz zamanlar.. Özel yaşamınızın dengede durmasını da sağlamalısınız. Herkesin her zaman yaşayabileceği ufak tefek sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Kendinize biraz daha dikkat ederseniz kolayca atlatacaksınız. Aile kariyer toplumsal statü arkadaşlarınız ve bunlara dair gündemleriniz söz konusu Kendinize güvendiğiniz sürece siz her şeyi başarırsınız. İkili ilişkilerde kendinizi biraz geriye çekmek isteyebilir ve yalnızlığa ihtiyaç duyabilirsiniz. 6 Kasım 2021 Cumartesi günü Merkür Akrep burcu geçişi ve Venüs Oğlak burcuna geçiş yapıyor olacak. Bu durumda sizlerin birincil motivasyonlarınız ön planda olacak. Parlamak ve kendiniz ile ilgili iletişimsel durumlar ön planda. Venüs Oğlak geçişi ile birlikte yakın çevre iletişiminde güzel gelişmeler yaşayabilir belki araç belki bir kitaba başlamak gibi hobilerinizin de devreye girmesi olasıdır.

YAY

Duygusal anlamda muhteşem bir dönem sizi bekliyor. Ya arifesinde olduğunuz ya da yeni filizlenen aşk dünyanız çok renkli geçecek. Dolu dizgin ilerlemeye devam edin. Ev ve aile ilişkilerinde biraz daha sabırlı ve kontrollü olmalısınız. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın. Dengeler karmaşıklık gösteriyor olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Kontrol duygunuz da ağır basmaya başlıyor. Tadınızı kaçırabilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın. Gelişmeler üzerinde etkinlik göstermenin yollarını aramalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Aşk hayatınızda birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları ortadan kaldırmanın yollarını aramalısınız. Kendinizi doğru ifade edebildiğiniz takdirde herhangi bir zorluk da yaşanmayacak. Huzurlu ve mutlu hissetmek için biraz daha beklemede kalmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda mesleki anlamda daha kontrollü ve bilinçlisiniz. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşıklık gösteriyor olsa da üstesinden gelme şansınız var. Etkin adımlar atabileceğiniz bir gündesiniz. 6 Kasım 2021 Cumartesi günü Merkür Akrep burcu geçişi ve Venüs Oğlak burcuna geçiş yapıyor olacak. Bu durumda sizlerin düşüncelerinizi ifade ederken zorlanmalar ve bilinçaltı çatışmaları yaşayabilir ve düşündüklerinizi iletirken yanlış anlaşılabilirsiniz. Venüs Oğlak geçişi ile birlikte parasal finans ve kendi kazanımlar konusunda plan proje ve elinizde olanları değerlendirme belki harcamalara dikkat etme vakti.

OĞLAK

Arkadaşlık ilişkileri güzel görünümlerde. Kariyer alanında güzel gelişmeler yapabilirsiniz. Kadersel anlamda beklediğiniz haberler kısa seyahatler gündeme gelebilir ama kısıtlama başladı ve hareket edemiyoruz zor günler elbet geçecek. Bu dönem evde kardeşler ile ilgili güzel zamanlar yaşanabilir. Düşüncelerinizi harekete geçirmek için adımlar atacaksınız ve kendinizde olan bilgileri paylaşmak isteyeceksiniz. İnsiyatif alabilir ve geleceğe dönük kararlar vermek adına adımlar atacaksınız. İkili ilişkilerde geçmişten kalan bir bitiş söz konusu. Canınızı sıkan sizi üzen bir aşk var ise artık son nokta konulacak. Ortaklı işlerde alacak verecek dengesini bozmadan hareket etmenizde fayda var. Eğitim konularında ise uzun zamandır bekleyen ve bir türlü adım atmadığınız bir eğitime başlangıç yapacaksınız. İlişki konusunda gizli kalan ve açığa çıkarmadığınız bir aşk var ise dikkatli olmanızda fayda var diyebiliriz. Mevcut ilişki var ise şifalandırma zamanı. 6 Kasım 2021 Cumartesi günü Merkür Akrep burcu geçişi ve Venüs Oğlak burcuna geçiş yapıyor olacak. Bu durumda sizlerin sosyal hayatınız ve arkadaşlık konularında iletişime dikkat edin. Hayatınızda olması ve olmaması gereken insanları iyi seçin. Venüs Oğlak geçişi ile birlikte birincil motivasyonlarınız kendiniz ve sevgi diliniz ile alakalı durumların olması olasıdır.

KOVA

Maddi konularda adım atma zamanı finans kaynaklarını değerlendirecek ödemelere ve harcamalara bakacaksınız. Estetik kozmetik ve kendinize para harcayacağınız bir zaman dilimi. Hesabınızı iyi yapın ve borç altına girmeyin Para kazandığınız kaynakları da sorgulayabilirsiniz. Aile yuva konuları kariyeriniz ve buradan gelen gelirleriniz de ön planda. Kısa seyahatler söz konusu olabilir. Kardeşler kuzenler yakın akrabalarınız konusunda bazı durumlar karşınıza gelebilir. Aşk cinsellik çocuklar yani üretme alanında dair her noktada sizin gündeminiz olabilir. Hobi olarak başladığınız bir iş mesleğiniz haline gelebilir. Kısa seyahatler planlasak ta yasaklar var gidemiyoruz evde vakit geçirme zamanı .. Arabanız ile ilgili birtakım işler yapabilirsiniz. 6 Kasım 2021 Cumartesi günü Merkür Akrep burcu geçişi ve Venüs Oğlak burcuna geçiş yapıyor olacak. Bu durumda sizlerin Kariyerinizde iletişimsel durumlar artış gösterebilir. Kendinizi ifade ederken zorlanmayacağınızı ve isteklerinizi dile getireceğiniz zamanlar geldi. Venüs Oğlak geçişi ile birlikte içte hüzün dışta neşe zamanı. Bu dönem yalnız kalmayı seçebilirsiniz.

BALIK

Spor iyi beslenmek ve dış görünüşünüzde değişimlerin vakti diyebiliriz. Kendinize zaman ayırın. Maddi kazanımlarınız konusunda ise yeni haberler alabilir ve kaynaklar konusunda araştırma yapabilirsiniz. İç dünyanızdaki özgürlük arzunuzdan dilediğiniz gibi yarar sağlayabileceksiniz. Yoğun hisler altındasınız ve bunu doğru yönetebildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanın her açıdan daha önemli olabileceğini unutmamalısınız Düşündüklerinizin dışında gelişmeler gündeme gelebilir. Duygularınızı ve düşüncelerinizi daha net ifade etmeye çalışmalısınız. İçinde bulunduğunuz durum kafanızın karışmasına neden olabilir. Geçmişte yaşadığınız tüm sorunları ve sıkıntıları da masaya yatırmak isteyeceksiniz. Dengeleri tamamen lehinize çevireceğiniz zamanlar geliyor. Kontrolü elden bırakmayın. 6 Kasım 2021 Cumartesi günü Merkür Akrep burcu geçişi ve Venüs Oğlak burcuna geçiş yapıyor olacak. Bu durumda sizlerin Ticaret hayatınızda iletişimin bir kat daha önemli olacağına işaret ediyor olacak. Hukuksal işlemlerinizde ilettiklerinize dikkat zamanı. Venüs Oğlak geçişi ise arkadaşlar konusunda şanslı zamanlar uyum yumuşak kibar davranışlar ile bu zamanların tadını çıkarın.

UZMAN ASTROLOG BARIŞ ÖZKIRIŞ

