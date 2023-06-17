Haftalık burç yorumları... Hayalleri gerçek kılacak kararlar zamanı

Merkür ile Neptün arasında olumlu etkileşim var. Sezgilerinize güvenin, size alacağınız kararlarda yön gösterecekler. Hayallerinizi gerçek kılacak bir karar alabilirsiniz, idealinizdeki eğitime başlayabilirsiniz. Affedici ve akışta hissedebilirsiniz, küs olduğunuz bir kişi ile barışmanız mümkün olabilir. Dileklerinizin gerçek olabileceği bir günde olacaksınız. Plüton oğlak burcuna geri dönüyor. Yıl sonuna kadar hayatınızın düzenini değiştirmeniz mümkün olabilir. Kariyeriniz ve hedefleriniz ile ilgili revizyon yapabilirsiniz. Dünyada kapitalizm yıl sonuna krizlere maruz kalabilir. Mevcut dünya düzeni ile ilgili radikal bir değişim süreci başlayabilir.

İLETİŞİM HIZLANACAK

Merkür ikizler burcuna geçecek. İletişim trafiği hızlı akmaya başlayacak. Hayatınıza yeni bir yön verecek kararlar alabilirsiniz. Sorunlarınızı etkin bir şekilde çözebilirsiniz, ancak olaylara yüzeysel yaklaşmayın. Karar almadan önce detaylara hakim olun. Seyahat programı da yapabilirsiniz. Aynı gün Merkür ile Plüton arasında olumlu etkileşim var. Sezgilerinizi devreye sokarak ve olayları derinlemesine analiz ederek doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz. Sorunların arkasındaki esas sebebi farkına varabilirsiniz. Daha önceden gizli kalmış olan gerçekler açığa çıkabilir. Aynı gün Venüs ile Jüpiter arasında olumsuz etkileşim var. İkili ve sosyal ilişkilerinizde abartılı tepkiler vermeyin, gereksiz riskler almayın, fevri olmayın. Aşırı duygusal beklentiler içinde olmayın. Gereksiz harcamalardan da kaçınmanızda fayda var.

KARAMSARLIK VE BASKI

Merkür ile Satürn arasında olumsuz etkileşim var. Kendinizi karamsar ve baskı altında hissedebilirsiniz. Karar almakta zorlanabilirsiniz. İletişim kurarken de sorunlar gündeme gelebilir. Mümkün olduğunca olaylara olumlu yönden bakın. Korkularınıza yenik düşmeyin, gerçekçi olun. Sabırsız olmayın, önemli olmayan görüşmeleri erteleyebilirsiniz. Bu hafta size şans getirsin.

19 - 25 HAZİRAN HAFTASI

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ

Sevgili Koçlar haftanın ilk günlerinde bazı belirsiz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yakınlarınızdan gelebilecek bir haber kararsızlığa düşmenize neden olabilir. Aynı kararsızlığı alım satım gibi ticari işlerinizi ilgilendiren durumlarda da yaşayabilirsiniz. Haftanın ortasında Güneş Yengeç burcunda transit etmeye başlayacak. Önünüzdeki bir aylık dönemde odağınızı evinizle veya ailenizi de ilgilendiren belli başlı konular üzerine çevirebilirsiniz. Evden çalışmaya başlayabilir veya evde daha fazla vakit geçirme ihtiyacı duyabilirsiniz. Haftanın sonlarına doğru ekstra gelir elde etmek adına cesur girişimlerde bulunabilirsiniz.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA

Sevgili Boğalar haftanın ilk günlerinde bazı belirsiz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Birikiminizi değerlendirmek amaçlı bir yatırım aracından faydalanmak isteseniz de, kararsızlık içerisinde kalmanız vazgeçmenize yol açabilir. Aynı kararsızlığı bir iş girişiminde bulunup bulunmama konusunda da yaşayabilirsiniz. Haftanın ortasında Güneş Yengeç burcunda transit etmeye başlayacak. Önünüzdeki bir aylık dönemde odağınızı alım satım meselelerine, eğitim araştırmasına veya yakınlarınızla yeni planlar oluşturmaya çevirebilirsiniz. Haftanın sonlarına doğru insanların üzerinde daha enerjik ve canlı göründüğümüze dair bir izlenim bırakabilirsiniz.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER

Sevgili İkizler haftanın ilk günlerinde bazı belirsiz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kariyerinize yeni bir yön vermek adına üstlerinize danışma ihtiyacı hissetseniz de, bu kişilerin verebileceği tavsiyeler aklınızın daha da karışmasına yol açabilir. Aynı karmaşayı başka bir yerden alabileceğiniz iş teklifi konusunda da yaşayabilirsiniz. Haftanın ortasında Güneş Yengeç burcunda transit etmeye başlayacak. Önünüzdeki bir aylık dönemde odağınızı maddi konular üzerine çevirebilirsiniz. Geçici süreliğine gelir gider dengesini oturtmak için sosyalleşmek yerine evde zaman geçirmeyi tercih edebilirsiniz. Haftanın sonlarına doğru her şeyi kontrol altına almanız sayesinde psikolojik olarak çok daha güçlü olduğunuzu hissedebilirsiniz.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ

Sevgili Yengeçler haftanın ilk günlerinde bazı belirsiz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Hoşunuza gitmeyecek olaylar karşısında geçici bir süreliğine içsel motivasyonda düşüş yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda motivasyon kaybı dışında eğitim veya iş ile ilgili bir konuda belirsizliği düşebilirsiniz. Haftanın ortasında Güneş Yengeç burcunda transit etmeye başlayacak. Önünüzdeki bir aylık dönemde odağınızı bireysel ihtiyaçlarınız üzerine çevirebilirsiniz. Hem iş hem de özel hayatınıza dair olaylara daha hassas bir yaklaşım sergileme başlayabilirsiniz. Haftanın sonlarına doğru arkadaşlarınızla sosyalleşebileceğiniz aktiviteler yapmak kendinizi daha enerjik hissetmenize yol açabilir.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN

Sevgili Aslanlar haftanın ilk günlerinde bazı belirsiz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ekip çalışması içerisinde hangi görevi üstlenmeniz gerektiği konusunda kararsızlık içerisine girebilirsiniz. Aynı zamanda bu kararsızlığı arkadaşlarınızla birlikte oluşturmaya çalıştığınız bir plan hakkında da yaşayabilirsiniz. Haftanın ortasında Güneş Yengeç burcunda transit etmeye başlayacak. Önünüzdeki bir aylık dönemde odağınızı halletmeniz gereken angarya işler üzerine çevirebilirsiniz. Bu işleri evden yönetmek sizin için daha kolay sonuç verebilir. Haftanın sonlarına doğru üstlerinizden alacağınız övgü sayesinde yeni görevler üstlenmek adına atağa geçebilirsiniz.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK

Sevgili Başaklar haftanın ilk günlerinde bazı belirsiz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Eşiniz veya ortağınızla geleceğe dair hedef belirleme konusunda zorlanmalar söz konusu olabilir. Karşınızdaki kişinin istekleri karşısında net bir karar alamayabilirsiniz. Haftanın ortasında Güneş Yengeç burcunda transit etmeye başlayacak. Önünüzdeki bir aylık dönemde odağınızı arkadaşlarınızla sosyalleşmeye veya yardım çalışması içerisinde görev almaya çevirebilirsiniz. İnsanlarla duygusal bağ kurdukça empati yeteneğinizin de aynı zamanda geliştiğini hissedebilirsiniz. Haftanın sonlarına doğru vize veya oturum alımı gibi olumlu haberler almanız , hemen yeni planlar oluşturmanıza yol açabilir.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ

Sevgili Teraziler haftanın ilk günlerinde bazı belirsiz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Geçici bir süreliğine çalışma koşullarınızın değişip değişmeyeceği konusunda net bir gelişme ortaya çıkmayabilir. Aynı zamanda sağlığınız açısından da kendinizi her zamankinden daha yorgun ve halsiz hissedebilirsiniz. Haftanın ortasında Güneş Yengeç burcunda transit etmeye başlayacak. Önünüzdeki bir aylık dönemde odağınızı bitirmeniz gereken işlerinizin, ekip çalışmalarının veya geleceğe yönelik kurguladığınız planlarınızın üzerine çevirebilirsiniz. Riskli bir durum karşısında hızlı karar alabilmek sizi rakiplerinizin önüne geçirebilir. Haftanın sonlarına doğru dış kaynaklardan elde edebileceğiniz imkanlar sayesinde kendinizi daha güçlü hissedebilirsiniz.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP

Sevgili Akrepler haftanın ilk günlerinde bazı belirsiz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Sevgilinizin veya çocuğunuzun kararsız kaldıkları olaylar karşısında siz de ne tavır sergilemeniz gerektiğini bilemeyebilir, bu nedenle de olayları görmezden gelmeyi anlık tercih edebilirsiniz. Haftanın ortasında Güneş Yengeç burcunda transit etmeye başlayacak. Önünüzdeki bir aylık dönemde odağınızı yurtdışı bağlantılı iş konularına, uzak akraba ilişkilerine veya hukuksal bir konuya çevirebilirsiniz. Aklınızdan geçenler için girişimde bulunmanız durumunda olumlu bir gelişme ortaya çıkabilir. Haftanın sonuna doğru eşinizle ileriye dönük yeni tatil planları oluşturmaya başlayabilirsiniz.

YAY VE YÜKSELEN YAY

Sevgili Yaylar haftanın ilk günlerinde bazı belirsiz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ortaklı iş yapma konusunda kararsız kalmanız, aile bireylerinizin düşüncelerine başvurmanıza yol açabilir. Ayrıca miras gibi imkan elde etme konularında da karışıklık çıkması söz konusu olabilir. Haftanın ortasında Güneş Yengeç burcunda transit etmeye başlayacak. Önünüzdeki bir aylık dönemde odağınızı dış kaynaklardan elde edebileceğiniz maddi imkanlar üzerine çevirebilirsiniz. Bu imkanları gayrimenkul yatırımına döndürme girişimi gündeminize gelebilir. Haftanın sonuna doğru çalışma ortamız içerisinde yönetimi ele almanız gereken bir durum ortaya çıkabilir.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK

Sevgili Oğlaklar haftanın ilk günlerinde bazı belirsiz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yeni bir çalışma ortamı içerisine girip girmeme konusunda kardeş veya en yakınınızın yorumları kararsızlığa düşmenize yol açabilir. Aynı zamanda bu kararsızlık durumunu bu kişilerle birlikte girişimde bulunmak konusunda da yaşayabilirsiniz. Haftanın ortasında Güneş Yengeç burcunda transit etmeye başlayacak. Önünüzdeki bir aylık dönemde odağınızı ikili ilişkilerinizdeki güncel durum üzerine çevirebilirsiniz. Bu dönem içerisinde karşınızdaki kişilere daha sıcak ve hassas yaklaşım sergilemeniz söz konusu olabilir. Haftanın sonuna doğru sağlığınızın daha iyi bir noktaya gelecek olması, tüm korkularınızı sonlandırabilir.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA

Sevgili Kovalar haftanın ilk günlerinde bazı belirsiz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yatırım yapma konusunda sevgilinizin etkisi altında kalmanız söz konusu olabilir. Böyle bir durum elinizdeki birikimi net kazanç sağlamayan bir alana yatırmanıza yol açabilir. Haftanın ortasında Güneş Yengeç burcunda transit etmeye başlayacak. Önünüzdeki bir aylık dönemde odağınızı yaptığınız işe veya günlük rutin hayatınızda yapmanız gerekenler üzerine çevirebilirsiniz. Bu dönem içerisinde birlikte çalıştığınız kişilere karşı daha samimi yaklaşım sergilemenize neden olacak bir olay belirebilir. Haftanın sonuna doğru yeni bir eve geçmek için önünüze güzel bir fırsat çıkabilir.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK

Sevgili Balıklar haftanın ilk günlerinde bazı belirsiz durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. İç motivasyon düşüklüğü yaşamanız durumunda geçici bir süreliğine evden dışarı çıkmak istemeyebilirsiniz. Ayrıca aile bireylerinizin bazı telkinleri daha da bir karmaşaya düşmenize neden olabilir. Haftanın ortasında Güneş Yengeç burcunda transit etmeye başlayacak. Önünüzdeki bir aylık dönemde odağınızı aşk hayatınıza, sosyalleşmeye veya çocuğunuzla ilgili konulara çevirebilirsiniz. Bu dönemde sevdiklerinizle evde sosyalleşmek çok daha keyifli hissetmenize yol açabilir. Haftanın sonuna doğru sevgilinizle birlikte daha önce gitmediğiniz bir tatil rotası oluşturmak yeniden canlanmanıza sebep olacaktır.