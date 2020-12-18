Haftalık burç yorumları... Burçları bu hafta neler bekliyor? Yengeç mutlu, İkizler güzel haberler alıyor

19 Aralık günü Jüpiter kova burcundaki yolculuğuna başlıyor. Önümüzdeki aylarda tüm dünyada değişim, özgürlük, reform, icat, teknoloji ve hümanizm rüzgârları esmeye başlayacak. Jüpiter haritalarınızda kova burcuyla ilgili olan alana fırsatları getirmeye başlarken, Satürn sorumlulukları davet edecek. Sınırları aşmak isteyen isterken, kısıtlamalar ile mücadele etmek gerekecek. Önümüzdeki dönemde tüm dünyada isyan, protesto vb. durumlar gündemde önemli bir yer tutabilir. Hayatınızda da özgürleşmek için ciddi sorumluluklar almanız gerekecek. Bilimsel buluşlar ise dünya tarihine damga vuracaklar.



ÖNEMLİ BİR OLAY

Ancak bu haftanın hatta son 615 yılın en önemli olayı 21 Aralık günü vuku bulacak. 615 sene sonra Jüpiter ve Satürn kova burcunda kavuşacaklar. 2018 yılında yayımlanan “2020-2040: Aydınlanma Çağı” kitabımda da belirttiğim gibi, önümüzdeki 20 yıl boyunca kova çağının bir fragmanını izleyeceğiz. Mistisizm ile ilgili olan 2150 yıllık balık çağından kova çağına doğru geçerken; bilim, teknoloji, uzay, hümanizm, özgürleşme ve gerçek bilginin açığa çıkışı ile ilgili radikal gelişmeler olacak. Daha önceki kova burcundaki kavuşumlardan yola çıkarak, önümüzdeki yıllarda dünyada güç dengelerinin değişeceğini, büyük liderlerin doğacağını, bazı ülkeler güç kaybederken, bazılarının güç kazanacağını söyleyebiliriz. Yeni dünya düzenin kapıları sonuna kadar açılacak.

ÖZGÜRLEŞME ZAMANI

Bireysel açıdan ise; haritalarınızda kova burcunun bulunduğu alanla ilgili bir reform yaşayacaksanız. Hayatınız öncesi ve sonrası olarak adeta ikiye ayrılacak. 2020 yılında özellikle ilkbahar aylarında atılmış olan tohumların sonuçları hem bireysel açıdan hem de evrensel açıdan, önümüzdeki yıllarda görünür olacak. Haftanın diğer etkilerine bakarsak, 21 Aralık günü Merkür’ün oğlak burcuna geçtiğini görüyoruz. 25 Aralık gününde ise, Merkür ile Uranüs arasında olumlu etkileşim olacak. Hayatınızda devrim yapacak kararlar alabilirsiniz. Zekice hareket ederseniz alacağınız kararlar özgürleşmenizi sağlayacak. 23 Aralık günü Mars ile Plüton arasında zorlayıcı etkileşim olduğu için, girişimlerinizde güç savaşlarından kaçınmanız gerekiyor. Rakiplerinizle ilgili olarak soğukkanlı hareket etmelisiniz. Hedefe ulaşmak için yönetmeniz gereken krizler söz konusu olabilir. Aşırı şüpheci ve hırslı hareket edenler zarar görecekler. 20 Aralık günü Merkür güneşin kalbinde olacağı için, meditasyon vb. benzeri çalışmalar yapabilirsiniz. Son 615 yılın en mühim astrolojik göstergesine sahip olan bu haftada akışta ve dengede kalmanızı öneriyorum. Geçmişten ders alanlar için gelecek hazır bekliyor. Geçmişten ders almayanlar veya geçmişe esir düşenler, geleceğe gelemeyecekler.

KOÇ

Güneş'in Oğlak burcunda olmasından kaynaklı olarak kariyer anlamında güçlü etkiler alacağınız bir haftaya adım atıyorsunuz. Aile, kariyer ilişkileri bu dönemde destekli olacak. Disiplinli çalışmanız sayesinde geleceğe daha sağlam adımlar atıyor olacaksınız. Arkadaşlık ilişkilerinde kendinizi daha rahat hissedeceğiniz zamanlar geliyor. İnternet alanında iş yapmak ve kendinizi parlatmak istiyorsanız çok güzel bir döngü başladı. Enerjinizin yüksek olduğu bu dönemleri ok iyi değerlendirin. Bu hafta boyunca güçlü bir hayal gücü ve sezgileriniz olabilir. Kendinizi izole etmek ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Bu dönemde maddi kazanımlarınız sayesinde kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Ailenizde anne veya kadın figürlerinden maddi ve manevi destekler alacağınız bir hafta olacak. Hassas, duyarlı duyguların ile hareket edeceğin bir hafta ile birlikte etrafına sempatik bir tavır sergileyebilirsin.

BOĞA

Eğitimler, yurtdışı bağlantılı konular ve uzak akraba, eşinizin akrabaları ve onlara ait gündemler olabilir. Yılı kapatırken hukuki davalarınız gündeme gelebilir. Sahipkıran enerjisi kariyer alnınızda olacak ve bu konuda destekleyecek. Başlatmak istedikleriniz ile ilgili olarak minik adımlar atmaya başlayabilirsiniz Bu hafta duygusal ve hassas olabilirsiniz Sosyal Çevre ilişkileriniz, Kariyer bağlantılı konular ve iş konusunda kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Hafta ortasında iç dünyanıza dönebilir ve kendiniz ile baş başa kalmak isteyebilirsiniz. Bilinçaltına atmış olduğunuz bir konu ile ilgili aydınlanma yaşayabilirsiniz. Çarşamba günü yalnız kalmak size iyi gelecektir. Gergin olacağınız bir zaman dilimi olacağınız için sakin ve yalnız kalmanızda fayda var. Sağlığınıza özen gösterin lütfen. Perşembe günü Ay’ın Boğa burcuna geçmesi ile birlikte daha rahat olacak ve kendinize zaman ayırmak isteyeceksiniz Sosyal olmak size iyi gelecek. Dış görünüşte değişiklik yapmak için güzel zamanlar. Saçınıza dokunuşlar, kendiniz ile ilgilenmek size çok iyi gelecektir.

İKİZLER

Sağlığa dikkat edin. Yönetici gezegeniniz Merkur size destek veriyor olacak. Pazartesi günü Ay balık burcunda ve sizin kariyer evinizde olacak. Üstleriniz ile ilişki ve diğer taraftan aile konuları gündemde. Biraz kırılgan olabilirsiniz. Salı, Çarşamba ve Perşembe öğlene kadar Ay koç burcunda ve sizin odağınız kariyerinizden gelen kazanımlar olacak. Sosyal çevre ilişkileri, arkadaşlarınız ile bir araya gelebilirsiniz. Duygusal yaralanma yaşamanız olası. Belki kariyer belki sosyal çevre. Çarşamba günü sakin olun ve kendiniz ile kalın lütfen. İkili ilişkilerde gerginlik olabilir ve sağlığınızı tetikleyebilir. Perşembe günü Ay boğa burcunda olacak ve kabuğunuza çekilmek isteyeceksiniz. İç sesinizi dinleyecek ve huzur arayacaksınız. Cuma günü duygusal konular olabilir.

YENGEÇ

Pazartesi Ay balık burcunda ve manevi konular hayata bakış açınız. Felsefeniz gibi konular meşgul edebilir. Uzak tanıdıklardan alınacak haberler yurtdışı bağlantılı işlerde zorlanabilirsiniz. Mahkeme ve hukuki konularınız var ise biraz canınız sıkılabilir. Salı, çarşamba ve perşembe öğlene kadar Ay Koç burcunda yer alacak ve kariyer evinizde olacak. İş fırsatları ve beklediğiniz güzel haberler gelebilir. Anne-baba ilişkilerinde alacağınız haberlerde kırılmalar yaşayabilirsiniz. Perşembe Ay boğa burcuna sosyal hayatınızın olduğu alana geçiyor. Arkadaşlarınız ile zaman geçirebilir ve biraz rahatlayabilirsiniz. Cuma günü kariyerinizde beklenmedik durumlar olabilir. Üstleriniz ve aile büyükleriniz ile gerilimler olabilir.

ASLAN

Kariyer planı iş görüşmeleri iş arayanlar için beklentilerin karşılanması gibi durumlar söz konusu. Sağlık konuları gündemde. Ev hayvanlarınız ile ilgilenme zamanı pazartesi günü Ay balık burcunda yer alacak ve finansal konular, ortaklıklarınız, tazminat, nafaka, miras, banka işlemleri. Pazartesi günü Ay balık burcunda ve siz hassas ve duygusalsınız. Canınızı sıkacak durumlara açık olun. Ay koç burcunda ve yurtdışı bağlantılı işler eğitim, inançlarınız, maneviyatlarınız, Mahkeme durumları ve uzak akraba ile ilgili gündemleriniz olabilir. Salı günü alıngan ve kırılgan olabilir. Yalnız kalmanızda fayda var. Çarşamba günü de aynı etkiler olacağı için sakin kalmanızda fayda var. Perşembe günü Ay boğa burcunda ve sizin kariyer evinizde yer alacak ve keyifli bir zaman dilimi olacak. Aileyle güzel vakit geçirebilirsiniz. Cuma günü sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var. Bu hafta davalık konularınız veya aile sağlığını ilgilendirecek durumlar söz konusu olabilir.

BAŞAK

Sosyal çevre ilişkileriniz ve hobileriniz söz konusu ve yatırım konularında ise destek alabilirsiniz. Ay’ın Balık burcunda olmasından kaynaklı olarak ikili ilişkiler, ticari ilişkiler, sosyal hayat, evlilik kısacası her türlü ilişkilerinde biraz kırılgan olabileceğinizi gösteriyor. Salı, Çarşamba ve Perşembe öğlene kadar Ay’ın koç burcunda olması finansal konularınızı ve ortaklı işleriniz gündeminize taşıyacak. Kredi alacak verecek ve ödemeniz gereken birtakım borçlar olabilir. Duygusal olarak naif olabilirsiniz ve kırılgan olabilirsiniz. Çarşamba günü sağlığınıza dikkat edin. Gergin olmayın ikili ilişkilere ve finansal durumlara dikkat edin. Perşembe günü Ay boğa burcuna girecek ve biraz rahatlayacaksınız. Maneviyatınız hayata bakış açınız dikkat çekiyor olacak. Cuma günü ikili ilişkilerde birtakım sıkıntılar olabilir. Uzak akraba ya da eş akraba konularında bazı durumlar, eğitim hayatı veya yurtdışı bağlantılı işler söz konusu olabilir.

TERAZİ

Güzel haberler ve güzel gelişmelerin olacağı bir hafta. Evli olanlar bebek haberi alabilir. Bir partneri olanlar evlilik kararı alabilir. Pazartesi günü ay balık burcunda iş konuları, kariyer, hizmet ettiğiniz alanlar ile ilgili hızlı ve yoğun bir giriş yapacaksınız haftaya. Bu yoğunluğun içinde sağlığınız hassasiyet gösterebilir. Çalışmayanlar içinse aynı gündemler gündelik işlerinde baş gösterecek. Salı-Çarşamba ve Perşembe günü öğlen saatlerine kadar ay koç burcunda ve ilişkileriniz hafta boyunca gündeminiz olacak. Çarşamba akşamı ay ve mars kavuşumu ikili ilişkilerde sizi zorlayabilir daha sakin kalmanız gereken bir gün. Perşembe öğlen saatlerinde ay boğa burcunda ve gündem ortak kazanımlardaki paraya dönecek. Alacak verecekler ile uğraştığınız bir gün olacak. Cuma ya geldiğinizde ise para konularınızda aniden gelişen durumlar canınızı sıkabilir tedbirli ve detay düşünerek adımlar atmanız yararınıza olacak.

AKREP

Bu haftanın sizin için bir çok gündemi var. Kardeş, yakın arkadaş ve akrabalarınızın hayatında gelişen olayların içerisinde olabilirsiniz. Eğitimler, iş konuları, belki bir araç alıp satma konusu bile söz konusu sizin için. Pazartesi ay balık burcunda bu size aşk hayatınızda, çocuklarınız varsa iletişiminizde, sosyal çevrenizde biraz daha hassas olup olayları kişiselleştirebilirsiniz. Akışta kalıp etrafınızı izlemek size iyi gelecek. Haftanın ortasına geldiğimizde yani Salı-Çarşamba ve Perşembe öğlen saatlerine kadar ay koç burcuna geçiyor. Sizin hizmet ettiğiniz alanlarda olacak. bir şeyleri yetiştirmek için çaba sarf ettiğiniz oldukça yoğun geçen bu günlerde gökyüzü size sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Bu durum sizin zihinsel olarakta yorulduğunuzu anlatır. Perşembe günü öğlen saatlerinde ay boğa burcuna geçiyor ve ilişkiler haneniz oldukça verimli bir hafta sonuna doğru ilerliyorsunuz. Haftanın yorgunluğuna iyi gelecek Sevdiğiniz insanlarla bir arada olmak, Keyifli aktivitelerde bulunmak.

YAY

İşsiz yaylar için güzel bir zaman dilimi olabilir Ailevi konular bu hafta gündemiz olacaktır. Duygusal ve kırılgan olma durumu ihtimaller arasında. Aile ile birlikte yapmak istedikleriniz için güzel bir zaman dilimi. Ailede sağlık ile ilgili bir takım durumlar söz konusu olabilir. Aşk hayatınız, sosyal hayatınız hobileriniz ve sosyal olma durumu var. Sosyal çevre ilişkilerinde veya aşk ilişkisinde can sıkan durum olabilir. Çarşamba günü gergin ve sinirli olabilirsiniz. Sakin kalmaya özen gösterin. Perşembe günü daha çalışkan olacak ve sağlık konularına da eğileceksiniz. Genel olarak ikili ilişkilere Cuma günü dikkat etmenizde fayda var. Kontrol dışı durumlar veya ikili ilişkilerinizde gizli düşmanlıklar yaşayabilirsiniz.

OĞLAK

İletişiminiz bu hafta çok iyi ve etkili olacak. Marjinal değişiklikler için uygun bir zaman. Pazartesi günü ay balık burcuna girdiğinde sizin 3. evinizi ziyaret etmiş olacak. Yakın çevre arkadaşlar, kardeşler ve akrabalar ile gündemler olacak. Zihniniz fazla aktif olacak. Aynı zamanda alınganlık yapma, herhangi bir konuya hassasiyet gösterme gibi duygusal durumlarınız olabilir. Eviniz için de eğer bir değişiklik istiyorsanız uygun zamanlar. Perşembe öğle saatlerinde ay boğaya geçiyor. İkili ilişkiler de sevmenin ve sevilmenin tadını çıkarmaktan keyif alacak ve eğer çocuklarınız var ise onlarla ilgilenmekte size çok iyi gelecek. Cuma sabahı biraz sıkıntılı uyanabilirsiniz. Mesleki alanda olan ilişkiler gündeme geliyor. İş arkadaşlarınız ile iletişiminiz önem kazanıyor. Sakin kalabildiğiniz sürece kazanan siz olacaksınız.

KOVA

Kova burçları, bu hafta başladığında kendi kendinize kalmayı isteyeceksiniz. Bir nevi inzivaya çekilmek olanı biteni uzaktan izlemek düşüncelerinizi derinleştirmek hayatın biraz gerisinde kalmayı istemek sizlere iyi gelecek. Sağlık konularında bir nebze daha dikkat etmeniz gereken bir hafta olacak. pazartesi günü ay balık burcuna geçecek ve sizin para evinize geçecek. Hafta başından maddi konularla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Para konusunda haksızlığa uğradığınızı düşünebilirsiniz. Hazır yılbaşı geliyorken alışveriş yapayım diyebilirsiniz. Fakat çok fazla harcama yapmamaya çalışın bu sonraki haftalarda sıkışmanıza neden olabilir. Salı-Çarşamba ve Perşembe günlerine geldiğimizde ay koç burcuna geçerek yakın arkadaşlar ve eğitimi ilgilendiren konularınız ön plana çıkıyor. Çarşamba akşamı ay-mars kavuşumu var ve sizin duygu durumunuzu dengelemekte zorlanabileceğinizi gösteriyor. Ani çıkışlar yapmaktan birden sinirlenmekten ve agresif hallerden kaçınmanızı öneririm. Perşembe günü ise ay boğa burcuna geçiyor aileniz ile vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Ayrıca haftanın sonuna yaklaşırken tadilat evde bir yenilenme yeni eşya almak da isteyebilirsiniz. Cuma günü özellikle partnerinizle ve yakın ilişkide bulunduğunuz sosyal çevrenizle ilgili ani haberler alabilirsiniz.

BALIK

Sizler için zihninizin aktif olacağı, yeni hedefler yeni planların gündemde olacağı bir hafta. Artık kararlarınızı görülebilir hale getirmek için adımlar atacaksınız. Eğer iş arıyorsanız veya iş başvurusu yapmak istiyorsanız güzel ve desteklendiğiniz günlerden geçiyorsunuz. Arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirebilirsiniz. Pazartesi günü ay balık burcunda sizin duygusal yapınızı daha da ortaya çıkaracak. Kendi içinize döndüğünüz bir gün olabilir. Salı-Çarşamba ve Perşembe haftanın bu günlerinde ay koç burcuna geçerek bütün odağınızı para konularına çeviriyor. Gelir giderlerinizi dengede tutmak için elinizden geleni yapacaksınız. Hafta başından üzerinize çöken rehavetle kendinizi fazla alışverişe verebilirsiniz. Aşırı harcamalara mahal vermeyin. Perşembe günü yakın çevreyle ilgili gündemlerde gün yüzüne çıkabilir. Cuma günü duygusal konularla ilgili ki bu bütün ikili ilişkilerinizi de kapsar ani haberler alabileceğiniz bir gün. Hafta sonunu keyifli geçirmek isteyeceksiniz. Miskinlik yapmak da bir keyif meselesidir.