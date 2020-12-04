Haftalık burç yorumları... Burçları bu hafta neler bekliyor? Oğlak değişim, Aslan kariyer adımları atacak

Kadersel gelişmelerin çok yoğun olacağı bir haftaya giriyoruz. 6 Aralık günü Venüs ile Neptün arasında olumlu etkileşim olacak. Hayallerinizin peşinden gitmeyi arzu edeceksiniz. İkili ve sosyal ilişkilerde ılımlı enerjiler hâkim olacak. Yaratıcılığınızı etkin olarak ortaya koyabileceksiniz. Ancak 9 Aralık günü Güneş ile Neptün arasında olumsuz etkileşim var. Bundan dolayı ayaklarınızı yerden fazla kesilmemesinde fayda var. Hayaller ile gerçekler arasındaki farkı görmeniz gerekiyor, aksi halde haftanın ilerleyen günlerinde hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.



DERİN VE TUTKULU

Dünyada ise, yöneticilerin net olmayan açıklamaları kafa karıştırabilir. Özellikle hangi aşının daha etkin olduğu ile ilgili karmaşa yaşanabilir. Aşı karşıtlarının eylemleri gündeme gelebilir. 10 Aralık günü Venüs ile Plüton arasındaki olumlu etkileşim ile beraber kendinizi daha derin ve tutkulu hissedebilirsiniz. Dış süreçleri boş vererek kendi içinize dönmeyi arzu edebilirsiniz. 11 Aralık günü Güneş ile Mars arasındaki olumlu etkileşim, iş hayatınızla ilgili girişimde bulunmanız ile eşzamanlı olabilir.



CESUR KARARLAR

Kendinizi daha girişken ve cesur hissedebilirsiniz. Rakiplerinize karşı avantaj elde edebilirsiniz. Dünyada liderler cesur kararlar alabilir. Aşının halk üzerinde uygulanmaya başlaması ile ilgili bazı ülkeler önemli adımlar atabilirler. 11 Aralık günü aynı zamanda Güneş ile Güney Ay Düğümü kavuşacak. Dünyada ve hayatınızda son derece kadersel etkiler hüküm sürecek. Karmaşa ve kaos etkisi de ortaya çıkabilir. Yöneticiler ve liderler daha sonradan pişman olacakları kararlar alabilirler. Her şeyin akışa bırakılması gereken bu haftada, akışın getirdiği sorumlulukları da kabul ederek makul hareket etmenizi öneriyorum. Kalbinizin sesini dinleyin, sezgilerinize güvenin.



KOÇ



Bu haftadan itibaren günlük rutin işlerinizle ilgili önemli kararlar alacaksınız. Çalışma ortamınızda revizyon yapabilirsiniz. Yeni bir işe başlayabilirsiniz. İşiniz için yeni bir eleman alabilirsiniz. Sağlığınıza daha fazla özen gösterebilirsiniz. Diyete başlamak için uygun bir dönemdesiniz. Askı hayatınızla ilgili önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Yeni hobiler edinerek yaratıcılığınızı ortaya daha fazla koyabilirsiniz. Eğer evliyseniz çocuk sahibi olma kararı gündeme gelebilir. Yurtiçi seyahatlere çıkmanız söz konusu olabilir.

BOĞA



Aşk hayatınızla ilgili önemli kararlar alacaksınız. Sevgilinizle nişanlanma veya evlenme kararı alabilirsiniz. Yaratıcılığınızı ortaya koyacaksınız ve yeni projelerinizde başarılı olacaksınız. Hayattan keyif aldığınız bir süreç başlıyor. Çocuklarınızın problemlerini çözmek için insiyatif kullanabilirsiniz. Emlak konuları ile ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni projelerinizde ailenizden destek görebilirsiniz. Çocukluk arkadaşlarınızdan Haber alabilir ve onlarla bir araya gelerek eski günleri yâd edebilirsiniz. Miras konularında yönelik sürpriz gelişmeler gündeme gelebilir.

İKİZLER



Emlak konuları ile ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Yeni bir ev almanız söz konusu olabilir. Ya da mevcut evi yeniden dekore edebilirsiniz. Taşınmanız gündeme gelebilir. Ailenizle önemli projeleriniz hakkında sohbet edebilirsiniz. İletişim trafiğiniz oldukça yoğun olacak. Hayatınızı değiştirecek yeni kararlar alabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Sözleşme fırsatları kapınızı çalabilir. Yurt içi seyahatlerde tanışacağınız kişilerle beraber iş yapmanız mümkün olabilir. Kardeş ve kuzenlerinizle yeni projelerinizde ortaklık yapmanız gündeme gelebilir. Arabanızı değiştirmeniz söz konusu olabilir.

YENGEÇ

Hayatınızı değiştirecek çok önemli kararlar alabilirsiniz. Düşünce kalıplarınızı değiştirerek hayata yeni bir perspektiften bakabilirsiniz. Kardeşlerinizle ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Sözleşmelerle ilgili olarak da olumlu bir süreç başlıyor. Yeni alacağınız eğitimler kariyerinizde yeni bir renk katabilirler. Yurt içi seyahatlere çıkabilir ve güzel vakit geçirebilirsiniz. Maddi konularla ilgili girişimde bulunmak için ideal bir dönemdesiniz. Yeni yatırım fırsatları kapınızı çalabilir. Maddi konularla ilgili yeni kaynaklar bulabilirsiniz. İstediğiniz refah düzeyine ulaşabilirsiniz.



ASLAN



Yatırımlara yönelik çok önemli kararlar alabilirsiniz. Ortak yatırımlar gündeme gelebilir. Mümkün olduğunca gerçekçi hareket etmeye çalışın. Eğer doğru kararları verirseniz şans sizden yana olacak. Hayatınızda yepyeni bir dönem başlıyor. Bir ay boyunca yeni projeler üretebilir ve tüm yaratıcılığınızı ortaya koyabilirsiniz. Hayattaki birincil motivasyonlarınıza yönelik girişimlerde bulunacaksınız. Ancak aşırı yorgunluktan dolayı sağlığınızla ilgili sıkıntılar yaşanabilir. Kendinize vakit ayırmayı ihmal etmemeniz gerekiyor. Yeteneklerinizi ortaya koyabilirsiniz. Böylece çevrenizin takdirini kazanacaksınız.

BAŞAK

Hayatınızda yeni kararlar dönemi başlıyor. Hayatınızı toptan değiştirecek çok önemli kararlar alabilirsiniz. Yeni sözleşme fırsatları kapınızı da gelebilir. Bunları doğru değerlendirirseniz kendinizi istediğiniz başarı düzeyinde bulacaksınız. Takıntı ve aşırı detaycılıktan uzak durmanız gerekiyor. Eğer bunu yaparsanız çok daha başarılı olacaksınız. Yeni bir eğitime başlayabilir ve hedeflerinize daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Gizli düşmanlıklar konusunda dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz. Hayatınızda size iyi gelmeyen insanlardan uzak durmanız gerekiyor. Bağımlılıklardan arınmak için ideal bir dönemdesiniz. İstediğiniz bahar temizliğini yapma zamanı geldi.



TERAZİ



Kendinize vakit ayırabilir ve yalnız kalmayı tercih edebilirsiniz. Böylece olayları uzaktan bakmanız ve daha doğru kararlar almanız mümkün olacak. Hayatınızda bağlılık ile bağımlılık arasındaki farkı anlamanız gereken bir dönemdesiniz. Böylece hedeflerinize çok daha rahat bir şekilde ulaşacaksınız. Sosyal çevreden destek görmeniz söz konusu olabilir. Özellikle yeni projelerinizde arkadaşlarınızın desteğini hissedebilirsiniz. Böylece hayallerinizde ulaşmanız ve daha cesur hareket etmeniz mümkün olacak.Üyesi olduğunuz kulüp ve derneklerle ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir.

AKREP



Yeni arkadaşlar edinmeniz söz konusu olabilir. Yeni bir sosyal çevreye girebilirsiniz. Kulüplere ve derneklere üye olabilirsiniz. Hayallerinizin peşinden cesaretle gitmek isteyeceksiniz. Başarı çok yakında sizi bekliyor olabilir. Kariyerinizle ilgili önemli girişimlerde bulunabilirsiniz. Eğer bir iş arıyorsanız yeni bir işe girmeniz söz konusu olabilir. Mevcut işinizde patronlarınızdan destek isteyebilirsiniz. Terfi etmeniz gündeme gelebilir. Başarılarınızın ödüllerini almaya başlayacaksınız. Kendinize yeni hedefler belirleyebilir ve azimle bu hedeflere doğru ilerleyebilirsiniz. Hiç kimse size onaylamasa bile yine de hedefinize doğru gitmek size çok iyi gelecek.

YAY



Bu hafta yeni hedefler belirleyebilirsiniz. Kariyerinizle ilgili değişim sürecindesiniz. İş değiştirmeniz veya mevcut işi çeşitlendirmeniz söz konusu olabilir. Patronlarınızla diyaloglarınız ön planda olacak. Çalışma ortamınızda çevrenizden takdir elde edeceksiniz. Kendinizi daha özgüvenli hissederek daha başarılı olmanız söz konusu olabilir. Yurtdışı bağlantılı işlerle ilgili önemli girişimlerde bulunabilirsiniz. Uzak akrabalarınızdan haber alabilir ve Yurtdışı seyahatlere çıkabilirsiniz. Hukuk ile bağlantılı konularda zafer elde etmeniz söz konusu olabilir. Haksızlıklar karşısında dik bir duruş sergileyeceksiniz.

OĞLAK

Eğitim hayatınızla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlamanız söz konusu olabilir. Hukuki konularla ilgili girişimlerde bulunabilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı işlerinizle ilgili yeni bir proje üretmeniz söz konusu olabilir. Medya alanında çalışıyorsanız yeni projeler önünüze gelebilir. Paylaşılan maddi kaynaklarla ilgili insiyatif kullanabileceğiniz bir dönemdesiniz. Ortak yatırımlara girmeniz gündeme gelebilir. Ancak ortaklarınızı iyi seçmeniz gerekiyor. Eğer iyi bir seçim yaparsanız ileride çok başarılı olabilirsiniz. Riskli ve tehlikeli aktivitelerden uzak durmanız gerekiyor. Aşırı risk almak yerine gerçekçi hareket etmeniz gereken bir dönemden geçiyorsunuz.



KOVA



İlişkilerle ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni bir ilişkiye girmeniz söz konusu olabilir. Veya mevcut ilişkiye evliliğe taşıma kararı alabilirsiniz. Yeni ortaklıklar söz konusu olabilir. Önemli sözleşme fırsatları karşınıza gelebilir. Rakiplerinizle ilgili konularda soğukkanlı hareket etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde onlara istedikleri kozu vermiş olursunuz. Paylaşılan maddi kaynaklarla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Kredi ve borç konuları ile ilgili gerçekçi hareket etmeniz gerekiyor aksi takdirde ileride sıkıntı yaşayabilirsiniz. Miras konuları ile ilgili önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Haklarınızı sonuna kadar savunmanız gerekiyor. Aksi takdirde haksızlıklara uğrayabilirsiniz.

BALIK



Kariyerinizle ilgili önemli başlangıçlar gündeme gelebilir. Yepyeni girişimlerde bulunabilirsiniz. Yeni bir işe başlamanız söz konusu olabilir. Yanınızda çalışan kişilerin yönetimi ile ilgili daha gerçekçi ve cesur hareket etmeniz gerekiyor. Evinize yeni bir evcil hayvan almanız söz konusu olabilir. Sağlığınıza daha fazla özen göstermeyi arzu edebilirsiniz. Spora başlamanız söz konusu olabilir. İlişkilerle ilgili önemli bir dönemdesiniz. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Ortaklıklar kapınızı çalabilir. Sözleşme fırsatları doğru değerlendirmenizi öneriyorum. Eğer daha cesur hareket ederseniz ileride daha başarılı olabilirsiniz. Rakiplerinizle ilgili konularda soğukkanlı hareket etmeniz gerekiyor.

UZMAN ASTROLOG BARIŞ ÖZKIRIŞ