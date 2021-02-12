Haftalık burç yorumları... Burçları bu hafta neler bekliyor? Boğa kariyer, İkizler aşkta adımlar atacak

Hayatlarımızda yeniden yapılanma ve değişim süreci başlıyor. Adeta geçmişe ait olan bazı eşyalarınızı yanınıza alıp geleceğe doğru bir yolculuğa çıkacaksınız. Boğa burcunun kariyerinde bir takım değişimler ve dönüşümler söz konusu olacak. İkizler ise sürpriz ilişkiye adım atabilir ya da evlilik kararı alabilir.



Bu haftaya gökyüzündeki Uranüs- Satürn karesi damgasını basacak. Haziran ve Aralık aylarında da bu etkileşim kendini tekrar edeceği için, 2021 yılının ana teması Uranüs-Satürn karesi ile belirleniyor. Satürn geçmiş, kurallar, mevcut düzen, istikrar vb. konularla ilgilidir. Uranüs ise gelecek, değişim, reform, düzenin bozulması, isyan vb. temalarla ilişkilidir. Özetle, 2021 geçmiş ile geleceğin arasındaki çatışmaya işaret ediyor. Dünyada düzenin ve istikrarın bozulmasına sebep olacak gelişmeler yaşanabilir. Çeşitli ülkelerde isyanlar, protestolar vb. olaylar gündeme gelebilir.

DOZUNDA OLMALI

Bireysel açıdan bakıldığında; hayatınızda yeniden yapılanma ve değişim süreci başlıyor. Adeta geçmişe ait olan bazı eşyalarınızı yanınıza alıp geleceğe doğru bir yolculuğa çıkacaksınız. Değişimden korkanlar bu yılın kaybedenleri olacaklar. Ancak değişimin de yerinde, zamanında ve dozunda yapılması gerekiyor. Aksi halde yıkıma ve istikrarsızlığa yol açabilir. Yani her zaman dediğim gibi denge mühim. Özellikle bu hafta hayatınızda optimal bir denge yakalamanız gerekiyor. Artan özgürleşme ihtiyacınız ile birlikte fevri davranabilirsiniz.

FEVRİ OLMAYIN

14 Şubat günü Mars ile Neptün arasında olumlu etkileşim olacak. Hayallerinize ulaşmak için harekete geçmek isteyebilirsiniz. Sevgilinizle romantik dakikalar geçirebilirsiniz. Ancak aynı gün Mars ile Satürn ve Merkür ile Uranüs kontra-paralel oldukları için, kendinizi yalnız hissetmeniz de mümkün. Ayrıca ağzınızdan çıkanları kulağınızın duyması gerekiyor. Sonradan pişman olacağınız ani kararlar almayın.

15 Şubat günü Merkür ile Jüpiter tekrar kavuşacaklar. Dilek dilemek ve dua etmek için ideal bir gün olacak. Kendinizi daha umutlu ve iyimser hissedebilirsiniz. Geleceğe açılan kapının aralanmaya başlayacağı bu haftada, hayatın içindeki yerinizi iyi belirmenizi öneriyorum.

KOÇ

Gelecek planlarınız ve kendiniz ile alakalı durumlar söz konusu. Yeni düşünceler yeni projeler ve başlatmak istediğiniz bir eğitim olabilir. Bu öncesinde de planladığınız durumlar olabilir. Arkadaş çevrenizde değişim yaşanabilir. Geçmişte yaşanan sıkıntıların gün yüzüne çıkması ve bazı arkadaşlarınızın gerçek yüzünü görmeniz olası. Kariyerinizde yeni kazanımlar söz konusu. Aile büyüklerinde sağlık sıkıntıları yaşanabilir para konusunda kısıtlanma yaşadığınızı düşünebilirsiniz. Size yeni teklifler gelebilir. Çok iyi düşünün. Harcamalarınızın artması söz konusu harcamalara dikkat. Sevgili koçlar bu dönem biraz izole etmek isteyebilir ve bu dönemde farklı fikir projeler aklınıza gelebilir ve bunları hayata geçirmek isteyebilirsiniz.19 Şubat tarihinde Güneş Balık burcuna geçecek ve bu sizin içsel dünyanıza dönmenize neden olabilir

BOĞA

Uzun zamandır kafanızda kurgulamış olduğunuz ve hayata geçirmeye çekinmiş olduğunuz projeniz var ise sabredin çok az kaldı. Parasal konularda destek alacağınız zamanlar. Kariyerinizde bir takım değişimler ve dönüşümler söz konusu. Bazen istikrarsız durumlar ile karşılaşmanız olası size verilen bazı sözlerin tutulmadığını fark edebilirsiniz. Patron yada bir üst amirleri ile sıkıntılar yaşamanız olası. Güneş 19 Şubat tarihinde Balık burcuna geçiş yapacak ve sizin arkadaşlık ilişkileriniz sosyal ortamlarınız daha da hareketli hale gelecek. Toplumsal statü ve para ile alakalı güzel gelişmeler yaşamanız olası

İKİZLER

Bu hafta hayata dair planlarınız güzel düşüncelerin yoğunlaşmış olabilir. Hayata dair güzel planlar yurtdışı bağlantılı işler ile alakalı durumlar söz konusu olmuş olabilir. Geçmişte kalan imzaların tamamlanması veya şehir dışı bir etkinlik ile alakalı gökyüzü sizi destekliyor olacak. Hayatınızda bir partner var ise bunun resmileşmesi söz konusu. Eğitim hayatınız daha aktif olabilir. Toplum önündeki statünüz kazançlarınız ile ilgili sürpriz gelişmeler olabilir. Hayata dair planlar veya ilişkiler konusunda kriz ler deneyimleyebilirsiniz. Sizin bir B planınız vardır ve çözüme kavuşturabilirsiniz. 19 Şubat tarihinde Güneş'in Balık Burcu'na geçmesi ile birlikte kariyer ve aile hayatınız daha ön planda olabilir. Toplumda tanınmış insanlar ile birlikte olmanız ve kariyerinize dokunmaları mümkün.

YENGEÇ

Gökyüzü biraz kaos halinde sizin kariyer hayatınız dışarıya bağlı paralar ve geçmişte beklediğiniz bir para söz konusu. Boşanma aşamasında olan Yengeçler var ise miras nafaka gibi beklenmedik paraların gelmesi mümkün. İlişkilerde kaoslu zamanlar yaşanabilir. Dikkat edin. Dışardan beklediğiniz paralar ile ilgili olarak yatırım yapma fikriniz olabilir. Gelişmelere açık dönemler. Kredi çekmek isteyebilrisiniz. Biraz daha bekleyin. Harcamalarınıza dikkat edin ve aklınıza yatmayan yatırımlar için adımlar atmayın. Güneş'in 19 Şubat'ta Balık burcuna geçişi ile birlikte başlatma enerjisi yüksek güzel gelişmelerin başlayacağı bir döngü geliyor Özel ve iş hayatınızda parlak şanslı olacağınız dönemler geliyor. Resmi adımlar atmanız olası.

ASLAN

Hareketli gündemin hızla değiştiği bir döngü. İkili ilişkilerde krizleri deneyimlediniz. Geçmişten gelen bir aşk veya sorunlu bir ilişki karşınıza gelebilir. Ve çözümlemek durumunda kalabilirsiniz.Uzun vadeli birliktelik için minik adımlar atabilirsiniz. Krizler ile dönüşüm yaşayacaksınız. Geçmişte bırakmanız gereken bir ilişki var ise bam teli gibi gerilmek istemiyor iseniz dikkatli adımlar atmanızda fayda var. Güneş'in 19 Şubat'ta Balık burcuna geçişi ile birlikte özgüveniniz artması eş veya ortaklı işlerde kazançlı olma durumunuz ve kendi emeğiniz ile kazanmış olduğunuz paralar söz konusu olabilir.

BAŞAK

Gündelik iş rutinleriniz ve çalışma hayatına çok yoğunlaştınız ve bununla birlikte sağlığınıza dikkat etmediniz. İş konularında beklediğiniz bir haber var ise size gelecek ve sevineceksiniz. İlgi alanınız olan spiritüel ya da astroloji gibi konular var ise bununla ilgili harika bir haber duymanız olası. Çalışan Başaklar için kariyerleri konusunda güzel teklifler ve yeni kazanç kapıları olabilir. Güneş'in 19 Şubat'ta Balık Burcu'na geçmesi ile birlikte ikili ilişkiler sosyalleşme ya da üst düzey birileri ile harika işler yapmanız olası. Girdiğiniz ortamlarda dikkat çekmeniz olası. Evli olan Başak için ise ilişkilerinde daha mutlu zamanlar olabilir.

TERAZİ

Hayatın içinde kimler ile birlikte kalmak ve ayrılmak istediğinize bir türlü karar veremiyor olabilirsiniz. Aşk hayatınız kaoslu olmuş olabilir. Bu durumların artık sonuçlanması için az bir zaman kaldı. Geçmiş ile bağlantılı bir aşk gelebilir. Bu kişi uzaklardan da olabilir. Burada bir sıkıntı olması mümkün Pamuk ipliğine bağlı ilişkiler var ise kopabilir. Üzülmeyin çünkü sizin için yeniden başlangıçların olması olası.

Çocukları olan terazilerin çocukları konusunda bazı gündemleri olabilir. Güneş'in 19 Şubat'ta balık burcuna geçişi ile birlikte özgüven artması , parlak iş teklifleri veya mevcut işlerinizde yükselme olabilir. Sağlık konusunda biraz dikkat.Özellikle beslenme konusuna Sevgili Teraziler.

AKREP

Bulunduğunuz yeri değiştirmek veya aile konularında bazı güzel olayların olması olası. Taşınmak veya evinizin içinde değişim yapmak isteyebilirsiniz. Alım satım gayrimenkul konuları gündem olabilir. Ortaklı işler alacak verecek dengesi söz konusu. Bazı olaylar istediğiniz gibi gelişmeyebilir. Maddi şartlarınızda değişim olabilir. Tasarruf yapmanız gereken bir dönem yüksek borçların altına girmeyin lütfen. Haber trafiğiniz artabilir. Güneş'in 19 Şubat'ta Balık Burcu'na geçişi ile birlikte bebek isteyen akrepler için güzel gelişmeler yaşanabilir. Çocukları olan akreplerin ise güzel haberleri ve eğlenceli vakitler geçireceği hobilerin hayata geçirileceği güzel bir görünüm var.

YAY

Kafanızda tasarladığınız atmanız gereken adımlar için artık size hayatın 'başla' dediği bir zaman dilimi. Çalışma hayatınız, günlük rutinleriniz, ortaklı işleriniz var ise sonuçlar açısından sabırlı olmanız gerekebilir. Gökyüzü bu hafta size yakın çevre, akrabalık ilişkilerini gözden geçir diyor. Geçmişten bu yana çözümlenmeyen bir takım olaylarınız var ise çözümlenecek. Yeni seyahat veya arabanız konusunda bazı değişimler var ise dikkatli olmanızda fayda var. Kaotik durumlarda kalabilirsiniz. Seyahat etmek isteyebilir ve minik kısa gezmeler yaşayabilirsiniz. Mevcut ilişki bu iş ilişkisi olabilir onlar ile krizler yaşamanız olası. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir süreç. Güneş'in Balık Burcu'na geçmesi ile birlikte aile hayatı, ev alım-satımı, gayrimenkul veya dükkan kiralama gibi düşünceniz var ise hayata geçirebilirsiniz. Aile konusunda güzel gelişmeler var.

OĞLAK

Aile hayatınız eşiniz çocuklarınız ve sağlığınız ön planda. Para konusunda sistem kurmak isteyip hem zorlanacak hem de güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Geçmişte size gelmesi gereken bir paranın size gelmesi söz konusu. Borç veriniz ve almayı unutunuz ise böyle bir para gelebilir. Çalışan oğlak lar için maaşınızda artış olması olası. Bu aralar elinizdeki paraları yatırım yapmak istiyor iseniz güzel değerlendirin ve riskli işlere girişmeyin. Güneş'in 19 Şubat'ta Balık Burcu'na geçişi ile birlikte olumlu güzel zamanlar. Kişisel gelişim açısından yeni bir eğitim araba almak istiyor iseniz güzel bir şans olması olası.

KOVA

Sizleri için iddialı zamanlar geliyor. Tüm gezegenler sizin burcunuzda yerleşmiş durumda. Önemli planlarınız var ve hala geçmişi bırakamıyor isenia lütfen artık bırakın ve küllerinizden yeniden doğun. Kişisel devrim yapma zamanı. Aşk sevgi para beklemediğiniz haberler. Çalışma hayatınız para ve geçmişten gelen bir konu gündeminize oturabilir. İstikrarlı olun ve geleni kabul edin. Asilik, bireysellik bırakıp gitmeler gibi durumlar yaşayabilirsiniz. ama dikkatli ve sağlam adımlar atma zamanı. Aile konularında da gündeminiz hareketli. Ev değişimi yeni bir iş veya ailenize ait konular da ilgilenmek durumda kalabilirsiniz. Güneş sizin burcunuzdan çıkıyor ve 19 Şubat'ta Balık Burcu'na geçiş yapıyor ve finansal konularda yeni planlar yaparken ve elinizde olanı değerlendirmenizi isteyeceği durumlar söz konusu. Tasarruflu olun, har vurup harman savurmayın.

BALIK

Sevgili Balıklar Maddi konular her ne kadar gündeminiz gibi olsa da sizin aslında manevi alanlar konusunda biraz daha kendinize vakit ayırmak isteyeceğiniz bir döngü. İnsanların dedikodularını duyabilir ve rahatsız olabilirisiniz. Hiç takılmayın çünkü konuşuluyorsunuz. Siz kendinize güvenen insanlarsınız. Para konularında gelir gider dengesinde değişimler olabilir. Güneş 19 Şubat tarihi itibarı ile sizin burcunuzda olacak Parlayacaksınız ve göz önünde olacaksınız. Kişisel gelişim gibi konular ve yaptığınız işle ilgili olarak göz doldurabilirsiniz. Farkındalıklar yaşayacak ve bunu da etrafınıza hissettireceksiniz.