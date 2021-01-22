Haftalık burç yorumları... Burçları bu hafta neler bekliyor? Aslan aşkı Yay huzuru bulmak üzere

Bu hafta olumlu ve olumsuz etkiler birbirleri ile yarış halinde olacaklar. 23 Ocak günü Mars ile Jüpiter arasındaki zorlayıcı açı ile birlikte, girişimde bulunurken abartılı risk almamanız gerekiyor. Aksi takdirde sonradan hüsrana uğrayabilirsiniz. Ayrıca öfke ile hareket ederseniz pişman olabilirsiniz. Kaza ve sakarlıklar konusunda da dikkatli olmalısınız. Dünyada depremler, yangınlar, patlamalar, terör vb. olaylar gündemde yer alabilirler. 23 Ocak günü aynı zamanda Venüs ile Neptün arasında olumlu etkileşim olduğu için yaratıcılığınız yüksek olacak. Şifa çalışmaları da yapabilirsiniz. İkili ve sosyal ilişkilerde güzel bir akış söz konusu olacak. Affetmek ve yeniden şans vermek mümkün olabilir. Bunun yanında yeni bir aşk ilişkisine başlamamız gündeme gelebilir.

SORUMLULUK ALMALI



24 Ocak günü Güneş ile Satürn kavuşacak. Hayatınızı yeniden yapılandırmak için gerekli sorumlulukları almanız gerekecek. Kendinizi baskı altında ve endişeli hissedebilirsiniz. Olayları olduğu gibi kabul ederek, korkularınıza yenik düşmeden hareket etmeniz gerekecek. Her şeyi kontrol etmenizin mümkün olmadığını bilmelisiniz. Değiştirebileceğiniz konularla ilgili inisiyatif alabilirsiniz. Dünyada liderlerin sert açıklamaları olabilir, bundan dolayı eleştiriye maruz kalabilirler. 26 Ocak günü Güneş ile Uranüs arasında zorlayıcı açı olacak. Hayatınızda istikrarı korumakta zorlanabilirsiniz. Değişim yaratmaya çalışırken yıkıma sebep olabilirsiniz. Hayatınızdaki otorite figürleri ile çatışmalarınız olabilir. Dünyada gündemde şaşırtıcı hatta şok edici gelişmeler yer alabilir.

GÜÇ SAVAŞLARI VAR



28 Ocak günü hem Aslan burcunda Dolunay var hem de Venüs ile Plüton kavuşuyor. İlişkilerinizde kimin patron olduğu konusunda güç savaşları yaşamanız mümkün görünüyor. Egonuza yenik düşmeden makul hareket etmelisiniz. Dünyada diplomatik ilişkilerde soğuk savaşlar yaşanabilir. Büyük sırlar açığa çıkabilir. Kibirle hareket edenler krizlere sebep olabilirler. 29 Ocak günü Güneş ile Jüpiter kavuşacaklar. Haftanın en şanslı gününde olacağız. Bereket, bolluk, neşe ve umut enerjisi hayatınıza akabilir. Dilekte bulunmak ve harekete geçmek için o günü değerlendirebilirsiniz. Sevgiyle kalın, kendinize iyi davranın.

KOÇ BURCU



Eğer sıkıntılı bir ilişkiniz varsa duygusal patlamalar yaşayabilir şiddetli bir tartışma içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Risk içeren işlerden uzak durun lütfen. Haftalık olarak sizi ne bekliyor? Kardeşeler yakın akraba ilişkileri. Aile yuva konuları emlak alım satımı ile ilgili konular gündemimizin olurken bir taraftan da ruhunuza iyi gelecek aşk gelebilir ve kendinizi duygusal olarak iniş çıkış duygu durumunda hissedebilirsiniz.

BOĞA BURCU



Bu dolunay 4. evinizde gerçekleşiyor. Kökler aileniz özellikle babanız ile ilgili gündemleriniz olabilir. İş mesleki konularda kendinizi ortaya koyacaksınız. Haftalık olarak bakarsak, Finansal kazanımlarınız konusunda yeni adımlar atmak isteyebilirsiniz. Bu hafta gergin enerjiler var beklemenizi tavsiye ediyorum Kısa seyahat planı yapabilirsiniz. Eğitim konuları yakın akraba ve kardeşler ile ilgili gerilimlere dikkat. İlkokul lise arkadaşlarınızdan haberler gelebilir veya bir yerlerde karşılaşmanız olası.

İKİZLER BURCU



Dolunay, iletişim yakın çevre ilişkileri temsil eden alanda etkisini gösterecek. Yakın Çevrenizdeki insanların gerçek yüzünü görebilirsiniz. Yuva ve ev konuları gündemde. Yabancı ve akademik konular yoğun Bu hafta kendinize yakın hissettiğiniz kişiler ile görüşmek ve dertleşmek isteyebilir ve onlar ile güzel zamanlar geçirmek isteyebilirsiniz. Dolunay var gerilmeden dikkatli iletişim içerisinde olun. Almak istediğiniz bir eğitim veya akademik olarak yazmak üretmek konuları kafanızı kurcalayabilir. Merkür iletişim gezeniniz Retro harekete geçmeden siz harekete geçin.

YENGEÇ BURCU



Zihniniz yoğun olacağı zamanlar. Üretken olacağınız dönem iyi değerlendirin. Borçlar, kriz çıkaracak konulardan uzak durun ve sakin kalın. Bu hafta genel etkilerinde ruhsal olarak içe çekilmek ve yalnız kalma ihtiyacınız olabilir. Meditasyon yapmanızı ve sakin kalmanızı öneriyorum. Dolunay siz yengeç burçlarına iyi gelir daha sakin ve kendinizi daha rahat ortaya koyabileceğiniz enerjiler barındırabilirsiniz. Finansal konularda iyi düşünün ve hesabınız yaparak yatırımlar yapın.

ASLAN BURCU



Patlamaya hazır enerjiler var. Çalışma ortamınızdaki ilişkilere de dikkat etmenizde fayda var. Bu hafta genel etkilerinde burcunuzda gerçekleşecek dolunay ile içinizdeki enerjileri açığa çıkarmak isteyecek ve sosyalleşmek isteyeceksiniz. Bu durumda dikkatli olmanızı özellikle sağlığınıza dikkat etmenizi öneriyorum. Ben merkezci olabilir ve etrafınızdaki insanları kırabilirsiniz. Sakin kalın. Aşkta ve kariyerde kazanan taraf olabilirsiniz.

BAŞAK BURCU



Sağlık konularında dikkat etmeniz gereken bir dolunay. Zayıf ve güvensiz hissetmeniz olası. Önceliğinizi siz belirleyin ve planlı çalışmaya gayret gösterin. Yorgun ve enerjiniz tükenmiş dahi olsa da siz hep üretkensiniz. Toplum önündeki statünüz, arkadaşlık ilişkileriniz ve çalışma, üretme enerjileri içerisinde olurken sağlığınızı ihmal ettiğinizi unutmayın Başaklar. Çalışkansınız ve her şeye yetişmeye çalışıyorsunuz. Bunu yaparken aile ve arkadaşlarınızı, özellikle kendinizi ihmal ettiğinizi unutmayın ve zaman ayırın. Meditasyon size iyi gelecektir.

TERAZİ BURCU



Üretici olacağınız zamanlar da var değerlendirin siz başarırsınız. Bu hafta genel olarak sizin için güzel etkiler var sevgili Teraziler Kariyer, İş hayatınız belki beklediğiniz bir iş teklifi kapınızı çalabilir. Çalışıyor iseniz terfi alabilirsiniz. Yüksek öğrenim, yurtdışı bağlantılı işler karşınıza çıkabilir. Bu dönem biraz kendinizi sorgulayacağınız süreçlerden geçmeniz olası. Uzak yerlere gitmek, farklı yerler görme isteğiniz olsa da beklemek durumundasınız. Bu dönem uygun değil. Yabancı ve uzak yerler ile ticaret durumunuz var ise haberler almanız olası

AKREP BURCU



Özel yaşamınızda artık daha net kararlar verip bir sorunla ilişkileri sonlandırma kararı alabilirsiniz. Sevgili akrepler Bu hafta kariyer ve iş konuları gündeminizi hayli meşgul edebilir. Ortaklı işler alacak-verecek ve banka ile ilgili işlemleriniz ile ilgilenebilirsiniz. Hukuk ile ilgili konularınız gündeme gelebilir.

YAY BURCU



Eğitim, inançları temsil eden konular gündeminiz olabilir. Yakın dostlarınızın iş ve özel yaşamınızda sizi olan uyarılarını dikkate almalısınız. Bu hafta genel olarak sizleri uzak bağlantılı işler, ticaret ve hukuk konularınız gündem olabilir. Yabancı dil eğitimi almak veya eğitime başlamak isteyebilirsiniz. Kendiniz ortaya koymak isteyeceğiniz bir hafta. İlişkiler konusunda gerilmeyin ve sakin kalın. Miras, nafaka alacak verecek konuların da ve ortaklı işlerde hareketli bir dönem.

OĞLAK BURCU



Bu Dolunay sizlerin ortak gelir elde ettiğiniz alanda gerçekleşecek. Miras eşten gelen kazanımlar, nafaka konuları gündeminizi oluşturacak duygusal olarak kendinizi savunmasız hissetmenize neden olan bu Dolunay herkese hakettiği gibi davranmanızı sağlayacak. Üretmek isteği yoğun olacak bir hafta Oğlaklar. Siz çalışmayı çok seviyorsunuz fakat bu durumda kendinizi ve sağlığınızı düşünmüyorsunuz. İlişkilerinizde dikkat etmeniz gereken dönemler. Ben değil biz olmayı öğrenmeli ve karşınızdaki insanın görüşlerine saygı duymalısınız.

KOVA BURCU



Dolunay sizin tam karşıt evinizde gerçekleşiyor sevgili Kovalar. Ben biz ilişkilerinde kendinizi sorgulayacağınız bir zaman dilimi. Alma verme dengesini bozuyor ve sürekli kendinizden ödün veriyorsunuz. Sağlığınız önemli unutmayın ve adımlarınıza dikkat edin. Çocuklarınız ile ilgili konuların gündeme gelmesi olası. Aşk ilişkileri hobileriniz ve bu konuları harmanlayarak hayatın tadını çıkarmaya bakın. Ortaklı ilişkiler, yatırımlar ve her türlü ikili ilişkilerde dikkat diyor gökyüzü.

BALIK BURCU



Sizin hizmet ve sağlık evinde Dolunay gerçekleşecek. Üretken olurken kendiniz ihmal etmeyin. Birlikte çalıştığınız insanlara karşı dikkatli olmalı ve onların da fikirlerini önemsemelisiniz. Aşk ilişkileri flörtler bu dönem size iyi gelecek. İlişkiniz canlandırmak isteyecek ve birlikte eğlenceli zamanlar geçirmek için planlar yapabileceksiniz. Dolunay zamanı gerilmeyin ve eğlenmenize bakın.

UZMAN ASTROLOG BARIŞ ÖZKIRIŞ

