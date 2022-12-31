VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında değişiklik
Anne babaları dikti, çocukları hasat yaptı
Fransa'da Kovid-9 verileri hükümetle paylaşılmayacak
Şırnak petrolde son 30 yılın en yüksek üretim rakamına ulaştı
Arabuluculuk ve uzlaştırmada 8 milyonu aşkın taraf anlaşarak el sıkıştı
Dünya yeni yılı karşılıyor
31 Aralık 2022 Cumartesi 17:45:00 - Güncelleme:31 Aralık 2022 Cumartesi 17:45:00

Hafız olmak için İstanbul'a gelen genç, 3,5 ayda Kur'an'ı ezberledi

Kaynak: AA

ABONE OL

Bayrampaşa Yeşil Camii Kuran Kursu öğrencilerinden 17 yaşındaki Halil Çiftçi, Kur'an-ı Kerim'in tamamını 3,5 ayda ezberleyerek hafız oldu.

Bayrampaşa Yeşil Camii Kuran Kursundan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Bayrampaşa Müftülüğüne bağlı hizmet veren kurs, hafız yetiştirmeye devam ediyor.

Yaklaşık 200 hafızlık öğrencisi bulunan kursun öğrencilerinden 17 yaşındaki Halil Çiftçi, Kur'an-ı Kerim'in tamamını 3,5 ayda ezberledi. Şanlıurfa'dan İstanbul'a hafız olmak için gelen Çiftçi, hafız olması dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 10 yaşında Arapça İslami ilimler okumaya başladığını ve bundan da icazet aldığını söyledi.

İçinde hep bir "hafızlık aşkı" olduğunu belirten Çiftçi, "Kendi imkanlarımla hafızlığa başladım fakat bir hocaya dinletmeden sağlıklı bir şekilde bitiremeyeceğimi anladım. Bunun üzerine Yeşil Cami'ye geldim. Ethem Hocam bana müfredat ezberlerini verdi ve onları tamamladım. Daha sonra da hafızlığı bitirmek nasip oldu." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, ezberini sağlamlaştırıp Diyanet İşleri Başkanlığının sınavına girerek icazet almayı istediğini kaydetti.

Etiketler : hafız kuranı kerim hafızlık
"Kenan Işık bıraktığınız gibi"

"Kenan Işık bıraktığınız gibi"
Ali Demir 8 oldu

Ali Demir 8 oldu
Rapçi Yusuf Yiğit Duman'dan “Zamanı Geldi” isimli yeni single

Rapçi Yusuf Yiğit Duman'dan “Zamanı Geldi” isimli yeni single
Ara vermek yok

Ara vermek yok
Ailece film keyfi

Ailece film keyfi
Yılbaşı sahnesi iptal

Yılbaşı sahnesi iptal
İlker'e bağlandım

İlker'e bağlandım
Maşallah dedirten paylaşım

Maşallah dedirten paylaşım
Ailesine hediye aldı

Ailesine hediye aldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX