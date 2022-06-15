'Haçuvan'a özel bakım

Hakkari'de annesinden ayrı düştüğü için yeterince beslenemeyen ve tedavisi için Van'a getirilen ayı yavrusu "Haçuvan", yaşamını özel bir alanda sürdürebilmesi için Bursa'daki ayı barınağına gönderilecek.



Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayata tutunması sağlanan ayı yavrusuna üç saat aralıklarla süt, bal ve antibiyotiklerle hazırlanan karışım veriliyor.

Çalışanların önce Hakkari, Çukurca ve Van'ın isimlerinden oluşan "Hakvan" daha sonra da "Haçuvan" ismini verdiği minik ayı, 24 saat gözetimde tutuluyor.