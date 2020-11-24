  • BIST
    1341.26
  • Dolar
    7,9627
  • Euro
    9,4603
  • Altın
    463,9350
İstanbul
8 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Polo Sporunun İkonik Markası U.S. Polo Assn.'den Sonbaharda Doğa Terapisi!
Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplanıyor
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Haddini bil
Ünlü Youtuber Laura Isabella, ailesini de alıp Dubai'ye yerleşti
Bakan Koca açıkladı: İlk yerli aşımız kullanıma hazır
Yunanistan'dan üçüncü tuzak
Son başvuru tarihi belli oldu
Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi
Macron, Kovid-19 salgınıyla mücadele planını açıkladı
Depremin simge isimlerindendi! Başkan Erdoğan Ayda bebek ile telefonda görüştü
Dışişleri'nden Yunanistan'a tepki: Çözümü arzu etmediğini bir kez daha göstermiştir
Başkan Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanı Itno ile görüştü
ABD, koronavirüs aşısının dağıtımı için tarih verdi
Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor
Polis olup annesine seslendi
Ağız ve diş sağlığı psikolojiyi de etkiliyor
Hastalıksavar zerdeçallı süt
Göksel'in de artık dikili bir ağacı var
Koronavirüse yakalanan Seda Bakan açıkladı: İlaç kullanmadan atlatıyor
Başkan Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme
Engellere rağmen sahada
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Cevabımızı sahada vereceğiz
Türk gemisinde hukuksuz aramayla ilgili MSB'den açıklama
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu açıkladı
24 Kasım 2020 Salı 14:19:00 - Güncelleme:25 Kasım 2020 Çarşamba 14:36:00

Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor

ABONE OL

Manisa'da yaşayan Deniz Alya Eryılmaz (34), eşi tarafından kendisine evlilik yıl dönümü hediyesi olarak satın alınan ve 'Hacı Murat' olarak bilinen 1975 model Murat 124 marka otomobiliyle yakından ilgileniyor.

Deniz Alya Eryılmaz, 'Hacı Murat' olarak bilinen 1975 model Murat 124 marka otomobiliyle yakından ilgileniyor. İlk günkü klasik görünümünü koruyan otomobiline 200 bin lira teklif edilmesine rağmen satmayan Eryılmaz, şehir içinde kullandığı aracıyla görenlere nostalji yaşatıyor.

İlk başta ön yargılı olarak baktığı otomobilini zamanla sevdiğini ve orijinal haliyle muhafaza ettiğini belirten Deniz Alya Eryılmaz, "Eşim evlilik yıl dönümü hediyesi olarak aldı. Hayatımda aldığım en güzel hediyeydi. Görünce şok oldum. Hatta mutluluktan, ağladım diyebilirim. İlk başta, 'Biz bunu nasıl kullanacağız' diye ön yargılıydım ama bu bir aşkmış, insan direksiyonuna dokununca anlıyor" diye konuştu.

GÖRENLER ÇOK ŞAŞIRIYOR

Otomobili kullandığı sırada kendisini görenlerin çok şaşırdığını dile getiren Eryılmaz, "Otomobili satın almak için çok fazla fiyat teklif eden oldu. Ne kadar para verirlerse versinler, çok afaki fiyatlar verenlerde oldu ama ben asla satmayı düşünmüyorum. Bunu söylemek çok doğru olmaz ama 150-200 bin lira teklif eden bile oldu. Gerçekten her bir parçası orijinal. 45 yaşında olmasına rağmen halen ilk günkü gibi. Bebek gibi" diye konuştu.

Etiketler : Deniz Alya Eryılmaz Hacı Murat 1975 model Murat 124
Fahriye Evcen'den filtreli poz

Fahriye Evcen'den filtreli poz
Teoman'da durumlar kötü

Teoman'da durumlar kötü
Yasağa 15 dakika kala evde!

Yasağa 15 dakika kala evde!
Sesim güzel olsa konuk olurdum

Sesim güzel olsa konuk olurdum
Berk Oktay ve Yıldız'ı Eda Ece'den ilk set fotoğrafı!

Berk Oktay ve Yıldız'ı Eda Ece'den ilk set fotoğrafı!
Bensu Soral'ın koronavirüs paniği...

Bensu Soral'ın koronavirüs paniği...

Çocuk hakları için maske

Çocuk hakları için maske
Edis'in düet çağrısına Rosalia'dan yeşil ışık!

Edis'in düet çağrısına Rosalia'dan yeşil ışık!
İbrahim Büyükak'ın 'Oğuzhan Koç' isyanı!

İbrahim Büyükak'ın 'Oğuzhan Koç' isyanı!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER