Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor

Deniz Alya Eryılmaz, 'Hacı Murat' olarak bilinen 1975 model Murat 124 marka otomobiliyle yakından ilgileniyor. İlk günkü klasik görünümünü koruyan otomobiline 200 bin lira teklif edilmesine rağmen satmayan Eryılmaz, şehir içinde kullandığı aracıyla görenlere nostalji yaşatıyor.



İlk başta ön yargılı olarak baktığı otomobilini zamanla sevdiğini ve orijinal haliyle muhafaza ettiğini belirten Deniz Alya Eryılmaz, "Eşim evlilik yıl dönümü hediyesi olarak aldı. Hayatımda aldığım en güzel hediyeydi. Görünce şok oldum. Hatta mutluluktan, ağladım diyebilirim. İlk başta, 'Biz bunu nasıl kullanacağız' diye ön yargılıydım ama bu bir aşkmış, insan direksiyonuna dokununca anlıyor" diye konuştu.

GÖRENLER ÇOK ŞAŞIRIYOR

Otomobili kullandığı sırada kendisini görenlerin çok şaşırdığını dile getiren Eryılmaz, "Otomobili satın almak için çok fazla fiyat teklif eden oldu. Ne kadar para verirlerse versinler, çok afaki fiyatlar verenlerde oldu ama ben asla satmayı düşünmüyorum. Bunu söylemek çok doğru olmaz ama 150-200 bin lira teklif eden bile oldu. Gerçekten her bir parçası orijinal. 45 yaşında olmasına rağmen halen ilk günkü gibi. Bebek gibi" diye konuştu.

