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21 Ocak 2021 Perşembe 23:27:00 - Güncelleme:22 Ocak 2021 Cuma 15:09:00

Haberler sayesinde kuşuna kavuştu

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Adana'da, 3 aylık muhabbet kuşu 'Limon'un kaybolmasının ardından yemeden içmeden kesilen ve gözyaşlarıyla kuşunu arayan 11 yaşındaki Irmak Kaya, Limon'a kavuştu.

5 gün önce balkonuna geldikten sonra beslemeye başladığı kuşun, televizyonda çıkan haberleri görünce Limon olduğunu anlayan Hüseyin Keskin, Kaya ailesiyle iletişime geçerek, onu Irmak’a teslim etti.

Limon’un kaybolduğu tarihten bir gün sonra evinin balkonunda otururken cama bir muhabbet kuşunun çarptığını ve içeri düştüğünü kaydeden muhasebeci Hüseyin Keskin, kuşu alarak ailece beslemeye başladıklarını söyledi. Birkaç gün sonra televizyonda çıkan haberleri gördüğünü, besledikleri kuşun Limon olduğunu anladığını söyleyen Keskin, "Irmak kızımız ağlıyordu. Gözyaşlarını görünce içimiz yandı. Haberdeki kuş evimizdeki kuşa çok benziyordu. ‘Acaba bu o kuş mu?’ diye düşündük. Hemen aileyle irtibat kurduk. Geldiler, baktılar ve çok mutlu oldular. Veteriner kontrolünden sonra Limon olduğu tescillenince onlara teslim ettik. Benim de kızım var. Kız evlat babası olarak duygulandık. Şimdi o çok mutlu" dedi.

'GÖRDÜĞÜM AN 'BU LİMON' DEDİM'

Muhabbet kuşu Limon’un kaybolduğu andan itibaren tarifsiz bir acı çektiğini kaydeden Irmak Kaya, umudunu bir an olsun yitirmediğini dile getirdi. Hüseyin Keskin’in, annesini aramasının ardından dakikalar içinde onun evine gittiklerini söyleyen Irmak Kaya, "İçeri girdik ve kuşu gördüğüm ilk an ‘Bu Limon’ dedim. Hemen benim üstüme kondu. Çünkü en çok ben ilgilenmiştim onunla" diye konuştu.

Anne Leyla Kaya ise kızının gözyaşları dindiği için mutlu olduklarını belirterek, yaşadıklarının bir mucize olduğunu söyledi. Kendilerini haberde gördükten sonra birçok kişinin Limon’un bulunması adına iyi dileklerde bulunduğunu kaydeden Kaya, herkese teşekkür etti.

Etiketler : muhabbet kuşu haber yaşam
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