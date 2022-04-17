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17 Nisan 2022 Pazar 14:02:00 - Güncelleme:17 Nisan 2022 Pazar 14:11:00

Güzel yürekler yürütecek

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Babasının borularla hazırladığı düzenekte yürümeye çalışan Efe'nin cihazları alındı

Babasının borularla hazırladığı düzenekte yürümeye çalışan Efe'nin cihazları alındı

ANTALYA'da, serebral palsi hastası oğlu Efe'nin (10) yürüyebilmesi için gerekli aletleri maddi imkansızlık nedeniyle alamayıp, su borularından düzenek kuran inşaat işçisi Ceylan Küçükodabaşı'nın (48) yardımına gönüllüler yetişti.

Efe'nin babasının borularla hazırladığı düzeneğin haberlere konu olmasının ardından fiyatı 40 bin liraya yakın aletler, gönüllülerce alındı. Aletlerle yürüme antrenmanı yapan Efe'nin kaslarında ise şimdiden gelişim gözlendi.

Etiketler : ANTALYA Efe Ceylan Küçükodabaşı
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