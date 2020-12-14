Güvercinlerin ağabeyi

Kısıtlamadan muaf tutulan Okay, salgının başladığı ilk günden beri, ilçe ilçe ve meydan meydan dolaşarak güvercinleri besliyor. Güvercinlerin abisi olduğunu söyleyen Okay, “Güvercinlerin zor günlerinde de yanında olmaya gayret ediyorum. Eminönü’nden başlayıp, ilçe ilçe dolaşarak Taksim Meydanı’na geliyor kuşları besliyorum” dedi.

