14 Aralık 2020 Pazartesi 18:15:00 - Güncelleme:14 Aralık 2020 Pazartesi 18:15:00
Güvercinlerin ağabeyi
Güvercin yemi satarak geçimini sağlayan Ramazan Okay, sokağa çıkma kısıtlamasında da kuşlarını unutmadı.
Kısıtlamadan muaf tutulan Okay, salgının başladığı ilk günden beri, ilçe ilçe ve meydan meydan dolaşarak güvercinleri besliyor. Güvercinlerin abisi olduğunu söyleyen Okay, “Güvercinlerin zor günlerinde de yanında olmaya gayret ediyorum. Eminönü’nden başlayıp, ilçe ilçe dolaşarak Taksim Meydanı’na geliyor kuşları besliyorum” dedi.