Güvenlikçilere ‘göz yaşartan' eğitim

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin açık ve kapalı hizmet alanlarında görevli özel güvenlik personeli, göz yaşartıcı spreyin etkilerini önce kendi gözlerinde hissetti. Teorik eğitimde biber gazının nasıl kullanılacağını öğrenen güvenlikçiler, yüzlerine biber gazı sıkılınca soluğu suyun başında aldı.

