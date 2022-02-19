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19 Şubat 2022 Cumartesi 17:00:00 - Güncelleme:19 Şubat 2022 Cumartesi 17:00:00

Güvenlikçilere ‘göz yaşartan' eğitim

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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin açık ve kapalı hizmet alanlarında görevli özel güvenlik personeli, göz yaşartıcı spreyin etkilerini önce kendi gözlerinde hissetti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin açık ve kapalı hizmet alanlarında görevli özel güvenlik personeli, göz yaşartıcı spreyin etkilerini önce kendi gözlerinde hissetti. Teorik eğitimde biber gazının nasıl kullanılacağını öğrenen güvenlikçiler, yüzlerine biber gazı sıkılınca soluğu suyun başında aldı.

Etiketler : bursa eğitim özel güvenlik göz yaşartıcı sprey
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