Güvenlik müdüründen 31.5 milyonluk soygun

İçinde 4 milyon 795 bin euro olan iki ayrı çuvalı alan Ekinci, kendisini bekleyen otomobile binerek, kaçtı. Yaklaşık 31.5 milyon liralık bir vurgun gerçekleştiren Ekinci ve diğer 3 şahsın kullandığı otomobil, ormanlık bir alanda terk edilmiş vaziyette bulundu. Firmanın İç Denetim Grup Başkanı Hasan Ali Şen ise, “Kendisinden daha önce hiç şüphelenmedik. 2013’ten bu yana bizimle çalışıyordu” dedi.



(Akşam)