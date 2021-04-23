Güvenli ve konforlu trafik akışını tesis edecek... Yarın hizmete açılıyor

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23 Nisan 2021 Cuma 15:37:00 - Güncelleme:23 Nisan 2021 Cuma 15:37:00

Güvenli ve konforlu trafik akışını tesis edecek... Kürtün Ayrım Kavşağı ve Tüneli yarın hizmete alınıyor

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Trabzon-Gümüşhane ve Tirebolu-Torul akslarının kesiştiği noktada kesintisiz, güvenli ve konforlu trafik akışını tesis etmek amacıyla yapılan Kürtün Ayrım Kavşağı ve Tüneli yarın hizmete alınacak.

Trabzon-Gümüşhane ve Tirebolu-Torul akslarının kesiştiği noktada kesintisiz, güvenli ve konforlu trafik akışını tesis etmek amacıyla yapılan Kürtün Ayrım Kavşağı ve Tüneli yarın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılması beklenen törenle hizmete alınacak.

AA muhabirinin, Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, tarihi İpek Yolu güzergahındaki Gümüşhane, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerle ulaşımında önemli bir geçiş noktasında bulunuyor.

Derin vadiler ve yüksek dağlarla çevrili bölgedeki ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve kara yolu ağının iyileştirilmesi, kalkınmanın hızlanması ve ekonomik hareketliliğin artması bakımından önem taşıyor.

Bu kapsamda, Köstere Deresi ve Gümüşhane arasındaki 33,7 kilometrelik devlet yolu ile 11,25 kilometrelik Gümüşhane şehir geçişi, 2x2 şeritli bölünmüş yol haline getirilerek 10 Ağustos 2018'de açılmıştı.

Aynı proje kapsamında, Trabzon-Gümüşhane Yolu'nun Tirebolu-Torul Yolu ile kesiştiği noktada Kürtün Ayrım Kavşağı tamamlandı. Kavşak yarın itibarıyla hizmete alınacak.

Anayol, 2x290 metrelik aç-kapa tünelini içine alınırken, Tirebolu-Torul aksının Gümüşhane ve Trabzon bağlantısı, aç-kapa tüneli üzerine yapılan Kürtün Ayrım Kavşağı ile sağlanacak.

Proje kapsamında ayrıca, Tirebolu-Torul Yolu'nda 1904 metre uzunluğundaki çift tüplü Kürtün Tüneli'nin de açılışı gerçekleştirilecek.

Proje uzunluğu 4,1 kilometre

Kürtün Ayrım Kavşağı, Trabzon-Gümüşhane ve Tirebolu-Torul akslarının kesiştiği noktada kesintisiz, güvenli ve konforlu trafik akışını tesis etmek amacıyla inşa edildi.

Projeyle aktif heyelan sahasında yer alan bölgenin en az maliyetle güvenli geçilmesi sağlanırken, Doğu Karadeniz'i doğuya ve diğer bölgelere bağlayan güzergahın ulaşım standardı artırıldı.

Ayrıca, proje kapsamında yer alan Kürtün Tüneli ile düşük standarttaki Tirebolu-Torul Yolu'nun keskin kurplara ve dik yamaçlara sahip kesiminin daha konforlu geçilmesi sağlandı.

Kürtün Ayrım Kavşağı ve Tünelli Bağlantı Yolları Projesi'nin yol uzunluğu, 2,9 kilometresi Tirebolu Kürtün Yol Ayrımı ve 1,2 kilometresi Köstere Deresi–Gümüşhane aksında olmak üzere 4,1 kilometre olarak hesaplandı.

Etiketler : kürtün ayrım kavşağı tünel açılış
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