Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları

KOÇ BURCU:

Uzunca süredir belki de sağlık problemi, ilişkilerdeki dengesizlikler veya evliliğinizdeki problemler sizi yoruyor olabilir. Tüm bu dertlerin çözüme ulaşacağı, sürpriz başlangıçlara merhaba diyeceğiniz önemli bir sürecin içerisinde olacaksınız. Bu dönem ayrıca kendinizi yenileyeceksiniz. Ufak estetikler ve bakım zamanı sizin için. Yeniay sonrasındaki günlerde para konularıyla ilgili önemli şanslı fırsatlara da oldukça açıksınız. Ancak yaşanılan tüm olumlu süreçlere rağmen, bu dönem imzalayacağınız sözleşmelere ve hukuki konulara dikkat etmelisiniz. Çünkü önümüzdeki 2 yıllık süreçte bu dönem görmezden geldiğiniz pek çok konu karşınızda olabilir.

BOĞA BURCU:

İçsel yolculuğunuzda bu ay maneviyata çok önem vereceksiniz. Uzunca süredir bilinçaltınızı rahatsız eden tüm düşüncelerden yavaş yavaş kurtulacaksınız. Bu süreç size çok iyi gelecek. İş yerinizde oluşabilecek bazı değişiklikler bulunuyor. Bunlar yer değişikliği olabileceği gibi, mevcut projelerinizde yeni atılımlar olabilir. Kendi işinizi kurduğunuz bir süreçten geçiyorsanız maddi konulara karşı temkinli adımlar atmalı ve özellikle kredi borçlanmalarına dikkat etmelisiniz. Önemli bir dava, iş yerinizden hakkınızı alma, miras veya nafaka sürecinden geçiyorsanız biraz çekişmeli bir süreçten geçseniz de şans sizden yana olacak.

İKİZLER BURCU:

Geleceğe dair hayallerinizi gerçekleştirmek için şahane fırsatların elinize geçeceği önemli bir dönemden geçmektesiniz. Genişleyen ve değişen çevreniz, dostlarınız ve kalabalık arkadaş gruplarınızdan alacağınız destek yüzünüzü güldürecek. Yeniaydan sonraki 3. Ve 6. gün dilek dileyiniz. 12 burç içerisinden dilekleri hızlıca gerçekleşecek olan sizsiniz. Sürpiz aşklara başlangıç yaşayabilirsiniz. Eğer ki ilişkiniz var ise bu süreç içerisinde bebek kararı alabilirsiniz. Yeniay'ın tehlikeli tarafı, enerjiniz çok artıyor. İş hayatınızda gizli düşmanlarınızı gördüğünüz bir süreçten geçtiniz, enerjinizi dengelemezseniz sıkıntı yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ BURCU:

Kariyer hayatınızda yeni ve sağlam atılımların yaşanacağı önemli bir dönemden geçerken değişen enerjiler sizi biraz yorabilir. Terfi veya iş değişikliği bekleyenler için oldukça kısmetli zamanların yaşanacağı, kanuni anlamda bazı haklarında alınacağı önemli bir süreç sizi bekliyor olabilir. Koç Yeniayı ile birlikte imajınızı ve dış görünüşünüzü değiştirebilirsiniz. Tüm bu süreçlerden geçerken dikkat etmeniz gereken konu gizli düşmanlarınız. Onları fark ediyor ve biliyorsunuz. Dışarıya karşı olan tutum ve davranışlarınızı da bu Yeniay ile birlikte değiştireceksiniz gibi görünüyor. Ev değiştirmek isteyenler için şanslı zamanlar. Bilmediğiniz kapalı alanlarda bu Yeniay kalmamaya ve tanımadığınız kişiler ile görüşmemeye dikkat etmelisiniz.

ASLAN BURCU:

Eğitim, öğretim hayatınızda yeni şanslı fırsatların sizi bulacağı güzel bir zaman döngüsünden geçiyor olabilirsiniz. Yeni bir sertifika programına yazılabilirsiniz. Evlilik sürecinde olanlar kayınvalideden bu Yeniay onayı alacak gibi görünüyor. Evliyseniz eşinizin ailesi ile ilgili geçmişten gelen problemler çözüme ulaşabilir. Yalnız olanlar yeni bir aşka merhaba diyebilirler. Bu Yeniay'da kalabalık gruplar içerisinde olan arkadaşlarınız sizi yoruyor olabilir. Şimdi kaybetmek istemediğiniz kişiler 2 yıl sonra size üzüntü verebilir, dikkatli olmakta fayda görüyorum.

BAŞAK BURCU:

Hukuki anlamda önemli bir konudan para kazanmak için şanslı fırsatların bulunduğu önemli bir zaman döngüsünden geçmektesiniz. Kendinize ait iş yeriniz ve ortağınız veya departman arkadaşınız bulunuyorsa size şanslı fırsatlar sunabilir. Maddi anlamda yükselişinize destek verebilir. İş yerinizi kapatmak veya taşınmak için acele etmeyiniz. Şartlar tahmin bile etmeyeceğiniz şekilde değişebilir. Aile büyüklerinizin sağlığıyla ilgilenmeniz gereken bir süreç yaşayabilirsiniz. Aşk ve ilişkiler açısından sevdiğiniz kişi ile her zamankinden daha yakın olacağınız önemli bir zaman içerisindesiniz. Tadını çıkarın.

TERAZİ BURCU:

Sürpriz evlilik kararları alabilirsiniz. Beraberliğinizde yeni ve güzel bir sürecin içerisinde olacaksınız. Bebek bekleyenler, ailelerinin içerisinde teyze dayı olanlar olabilir. Ev almak isteyenler güzel bir zaman döngüsü içerisindesiniz. Taşınma yaşayabilirsiniz. Kardeşler, yakın akrabalar, onların sağlığı ve hukuki konularla ilgili biraz yorulacağınız bir sürecin içerisindesiniz. Artan enerjiniz ile dış görünüşünüz değişmek üzere, ancak enerjinizi dengeli kullanmaz ve beslenme düzeninize dikkat etmezseniz Haziran ayında ciddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz.

AKREP BURCU:

Aşk hayatınızda yeni bir sürecin içerisindesiniz. Uzunca süredir problemli ilişkiler ile mücadele edenler bu Yeniay ile birlikte mutluluğu gözünden vuracak gibi görünüyor. Bunun haricinde çocuklarınızla olası küslükler veya sağlık problemleri yaşadıysanız bu süreç içerisinde toparlanabilirsiniz. Yeniayın getirisi size parasal şans ve fırsatlar. Önemli beklediğiniz hukuki bir süreç ve davanız var ise hız kazanacağı ve maddi anlamda uzunca zamandır alamadığınız ödemeleri de alacağınız önemli bir döngünün de içindesiniz. Ancak bu süreç içerisinde kredi ve kredi kartı borçlanmalarına, dolandırılmalara dikkat etmelisiniz. Önemli bir ameliyat geçirdiyseniz şimdi toparlanma ama kontrollerinizi ihmal etmeme zamanı.

YAY BURCU:

Aile büyüklerinizle yakınlaşacağınız önemli bir zaman içerisinden geçmektesiniz. Onlarla uzunca zamandır görüşemediyseniz bu süreç içerisinde hasret giderebilirsiniz ve annenizin desteğini alabilirsiniz. Evinizin içerisinde uzunca zamandır tamamlanamayan tamirat işleri için yeni bir dönemin içerisinde olabilirsiniz. Evinizin dekorasyonunu değiştirebilir veya yeni bir eve taşınmak için ki bu şehirler veya ülkeler arası bir iş için olabilir, hazırlık yapabilirsiniz. Gökyüzü sağlığınızla ilgili ve beraberliğinizde hararetli bir sürece parmak basıyor. Sağlığınızla ilgili geçtiğimiz aylarda yaşadığınız problemler tekrar yaşanabilir dikkatli olmalısınız. Beraberliğinizde ise karşılıklı birbirinizi kırmaya meyilli bir zaman döngüsünden geçiyor olabilirsiniz. Haziran ayı civarı geri dönüşü olmayacak problemlere meyil vermemek oldukça önemli gibi görünüyor.

OĞLAK BURCU:

Önemli projelere imza atmak ve iş değişiklikleri için güzel bir zaman döngüsünden geçiyor olabilirsiniz. Yaptığınız atılımlar uzunca süredir hayalini kurduğunuz projeler olabilir. Yeni bir iş arıyorsanız bu Yeniay ile birlikte iş kapıları ardına kadar size açılacak. Hayatınızın belli bir dönemini ileride başka bir şehir veya yurtdışında geçirmek istiyorsanız Koç Yeniayı ile karşınıza çıkan teklifleri iyi değerlendirmelisiniz. Aşk ve ilişkilerde ise yeni başlangıçlar mümkün. Bu başlangıçlardan bir tanesi belki de evlilik kararı olabilir.

KOVA BURCU:

Yakın arkadaşlarınızdan gelen sürpriz hediyeler sizi çok mutlu edecek. Kısa seyahatler ve yolculuklar gündeminizde olabilir. Devlet kurumlarından veya mahkemelerden önemli bir davanın çözümü ile ilgili bir süreç içerisindeyseniz olumlu gelişmeler yaşayacaksınız diyebilirim. Ev satın almak isteyenler, yurtdışına yerleşmek veya iş açmak isteyenler Koç yeniayı ile adımlar atabilir. Aile büyüklerinizin olası sağlık sıkıntıları yaşanabilir. Aşk ve ilişkilerde ise olası problemler ve kararsızlıklar yaşıyor olabilirsiniz. Beraberliğiniz içinde olası anlaşmazlıkları yenemezseniz Haziran ayında ciddi sıkıntılar sizi bekliyor diyebilirim.

BALIK BURCU:

Parasal konulardan yana şansın, fırsatın ve kısmetin ayağınıza geldiği bir zamandan geçmektesiniz. Bu dönem ufak yardımlarla başkalarını sevindirirseniz bereketiniz daha çok artabilir. Atılım yapacağınız yeni iş fırsatları gündeminizde olabilir. Ancak geçmiş iş yeriniz ile bağlarınızı koparırken bazı sıkıntılar yaşamanız muhtemel. İş yaşantınızda avantaj sağlayacak önemli bir eğitim ve öğretim programına başlayabilir veya bu konuda yeterliliklerinizi arttıracak bir sürecin içerisine giriyor olabilirsiniz. Aşk ve ilişkiler konusunda bazı Balık burçları bu Ay ile evlilik hazırlıkları yapmaya başlayacak. Ancak önce ailenizin içerisindeki problemleri çözmeli, birliği ve bütünü sağlamaya özen göstermelisiniz. Taşınmak isteyenler iki kere taşınmak istemiyorlarsa bu Yeniay ile dikkatli adımlar atmalarını önerebilirim.