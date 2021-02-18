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18 Şubat 2021 Perşembe 07:08:00 - Güncelleme:18 Şubat 2021 Perşembe 08:31:00

Günlük Burç Yorumları Uzman Astrolog Özlem Recep

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Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

İş yerinizdeki bazı projelerinizin alt yapılarını oluşturmak için maddi anlamda harcamalar yapabilirsiniz. Özel hayatınızda değer verdiğiniz dostlarınızla paylaştığınız sırlara çok dikkat edin, bazı kişilerin gerçek yüzlerini keşfedeceksiniz.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Kendinizi adeta yenilenmiş ve büyütmek istediğiniz hayallerinizi gerçekleştirmek için gökyüzünden destek alacaksınız. Aşk bekleyen Boğa burçları kadersel karşılaşmalara ve haberleşmelere oldukça açıksınız. Karşılaştığınız zorluklar her neyse biraz sabır. Zorlukların içinden yükselişe çıkacaksınız.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Hayatınızın merkezi haline gelmek üzere olan iş konuları bugün itibariyle netlike kazanmaya başlamak üzere. Eski düşmandan dost olmaz dikkatli olmalısınız. Ummadığınız kişiler ile yol ayrımları yaşayabilirsiniz. Kazalara oldukça açıksınız, dikkatinizi toplamalısınız.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Taşınma planları yapmak istiyor ancak net bir karar veremiyorsanız, bugün itibariyle belki de şartlar sizin taşınmanıza sebep oluşturabilir. Bugün aracınızla hız yapmamaya, seyahat yapıyorsanız sağlıkla ilgili önlemleri alarak seyahat etmelisiniz. Genel sağlık durumunuz iyi olacak.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Parasal konularla ilgili yaşanacak gelişmelerin bugün zemini atılıyor. Çevrenizde dost gibi görünen pek çok düşmana rağmen arkanıza bakmadan ilerlemelisiniz. Pek çok strese rağmen, sevdiğiniz kişinin size değer veren yanı ile pek çok şeyden mutlu olmak elinizde

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Planlanmış projelerinizin sıkıntı yaşaması muhtemel. Karşılaştığınız konular karşısında panik olmamalı ve ilerleyen günlerde yeni gelecek iş anlaşmalarına odaklanmalısınız. Eski beraberliklerinizden haber alabilir, vakti zamanında kalbinizi kıran kişiye karşı ki bu eşiniz de olabilir duvar örmüş olabilirsiniz. Belki de ikinci şans vaktidir, zaman herşeyi gösterecektir.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

İş değişikliği yapmak, mevcut iş yerinizde önemli bir tazminat almak için önemli bir gün. Gergin olan iç dünyanız beraberliğinize veya ailenizin içerisinde önemli sorunlara sebep oluyor olabilir. Sağlık sıkıntısı yaşayan Terazi burçları önümüzdeki günlerde sıkıntıları artabilir, şimdiden kontrollerini yaptırmalılar.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Aşk hayatınızla ilgili yeni bir sürecin içerisine girmek üzeresiniz. Evlilik planları için acele etmek istemiyor olabilir veya maddi anlamdaki şartların oturmasını bekliyor olabilirsiniz. Geleceğe dair hayallerinizi birlikte inşa etmek için sevdiğiniz kişiye açık yürekli olmak pek çok şeyi değiştirecektir.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Önemli bir projenin zeminini hazırladığınız günlerden geçiyor olabilirsiniz. Tüm süreçlerin hukuki koşullara uygun olup olmadığını iyi araştırmalısınız. Maddi anlamda gereksiz harcamalar yapmaktan kaçınmalısınız.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Beraberliğinizde netlik kazanması gereken konuların altını çizebilir. Birlikte plan yapabilirsiniz. Ailenizin kökeninde yaşadığınız problemleri içsel anlamda sıkıntı yapsanız da beraberliğinize kenetlenmek ruhunuza iyi gelecek.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Yakın çevrenizdeki bazı arkadaşlarınızla yollarınızı ayırmak isteyebilirsiniz. Kimilerinin gerçek yüzünü fark edeceksiniz. Beraberliğinizdeki önemli sorunları başkaları ile paylaşmak, enerjinizi bozmanıza sebep olabilir dikkat etmelisiniz. Sürpriz haberlere açık bir gün.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Kazalara oldukça açıksınız, dikkatli olmalısınız. Sevdiğiniz kişi, hayaller ve gerçekler arasında kalan pek çok konu bugün itibariyle netlik kazanmaya başlayacak. Evinizi taşımak istiyorsanız önümüzdeki günlerde daha şanslı etkiler sizinle birlikte olacak, acele etmeyin.

Etiketler : burç başak ikizler
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