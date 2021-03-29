Günlük burç yorumları

Koç: Çevrenizdeki kişiler ve beraberliğiniz ile ilgili konularda biraz kendinizi yaralı hissedebilirsiniz. Dostluklarınız ve beraberliğiniz hakkında önemli kararlar almak üzere olabilirsiniz. Ayrıca sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir sürecin içerisindesiniz. Kronik rahatsızlıklarınızı mutlaka kontrol ettirmenizi öneriyorum.



Boğa: İş hayatınız ve mesleğinizle ilgili görmezden geldiğiniz konular karşınıza çıkabilir. İş yerinizden ayrılmak isteyebilir ve yeni bir düzene hazırlık aşamasında olabilirsiniz. Uğradığınız haksızlıklara tamam benden bu kadar diyeceğiniz bir dönemin içerisindesiniz. Ayrıca beraber çalıştığınız, evinizin içerisinde yardım aldığınız kişilerden yana da zorluklar gündeminizde olabilir. Evcil hayvanınız bulunuyorsa bu süreç içerisinde sağlık kontrollerini yaptırmayı ihmal etmeyiniz. Gizli düşmanlarınızı fark edeceksiniz, dikkatli olmalısınız.

İkizler: Aşk ve romantik konular hakkında duygusal anlamda yüzleşmeler yaşayacaksınız. Hiç ummadığınız kişilerden alacağınız itiraflar belki de yaralarınıza merhem olabilir. Bulunduğunuz çevrede, iş yerinizde Nisan ayı başı ile popüler olacaksınız. Değişen çevreniz ve kıymet bilen dostlarınız yaralarınıza merhem olacak gibi görünüyor. Çocuklarınızla ilgilenmek isteyebilir veya doğum- bebek sahibi olmakla ilgili güzel haberler sizi bekliyor olabilir.

Yengeç: Aile, yuva, annenizle, babanızla ilgili biraz zorlanabilirsiniz. Çekirdek aileniz içerisinde yaşanabilecek sıkıntılar, boşanma kararları veya onların sağlığıyla ilgili zorlandığınız bir süreç içerisinde olabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken konu ise özel hayatınızda yaşadığınız sıkıntıların sınavlarınızı ve iş hayatınızı etkilemesi. Ayrıca bazı Yengeç burçları bu Dolunay ile sağlık açısından üreme organlarıyla alakalı sıkıntılı konular yaşayabilir. Senelik kontrollerinizi ihmal ettiyseniz uzman bir hekime görünmek eminim ki iyi olacaktır.

Aslan: Hayatınıza dair önemli bir karar alabilirsiniz. Yakın çevre, kardeş ve komşularınızla ilgili anlaşmazlıklar gündeminizde olabilir. Uzunca zamandır görüşemediğiniz yakın çevrenizle organize edeceğiniz kısa seyahatler planlayacaksınız gibi görünüyor. Önemli bir sözleşme, sınav veya uzmanlaşma aşamasındaysanız, projelerinizi başarı ile tamamlayacaksınız.

Başak: Parasal konularda harcamalarınız söz konusu olabilir. Gelir-giderler arasında biraz zorlanabilir veya borçlanma süreci içerisinde olabilirsiniz. İş birliği yaptığınız kişiler ile bütçenizi görüşebilirsiniz. Ameliyat ve sağlıksal konular gündeminizde olabilir ve zorlandığınız yerlerden şifa bulacağınız bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Sizin yanınızda olmak isteyen veya beraberliğiniz içerisinde uzaklaştığınız kişiyi yaralamak yerine acılarınızı şifalandırmayı tercih ederseniz aşk anlamında uzunca süredir mutsuz olduğunuz yerler sarılabilir.

Terazi: Beraberliğiniz ve çevreniz hakkında önemli kararlar alacağınız bir sürecin içerisindesiniz. İlişkileriniz içerisinde uzunca süredir görmezden geldiğiniz konular gündeminizde olacak. Problemlerinizi çok daha net anlayacaksınız. Tamam mı devam mı konuları gündeminizde olacak gibi görünüyor. İlişkileriniz içerisinde sizi yaralamak isteyen kişilere karşı dikkatli olmalısınız. Problemlerinizi üçüncü kişilere açmamanızı önerebilirim. Bu dönem psikolog ve ilişki koçları ile ilerlerseniz ilişkinizi şifalandırabilirsiniz.

Akrep: Gizli olan pek çok konu gündeminizde olacak ve adeta sizden saklanan sırlar karşınızda gibi görünüyor. Kendi kabuğunuza kapandığınız bu süreç içerisinde maneviyattan yardım alacağınız güzel enerjiler sizinle birlikte olacak. Ancak içinden çıkamadığınız konular ve kronik rahatsızlıklarınız hakkında mutlaka yardım alınız, çünkü bu konular yılın ikinci yarısı Ekim ayı gibi sizi biraz daha zorlayabilir. Hakkınızın yendiğini düşündüğünüz herhangi bir konu hakkında dava süreci düşünüyorsanız gökyüzü sizin yanınızda olacak.

Yay: Gelecek ile ilgili hedeflerinizde tamamlanma süreci içerisindesiniz. Arkadaş ve beraberliğiniz içerisinde yara aldığınız konular hakkında artık hakkınıza girmeyeceğiniz bir tamamlanma süreci yaşıyor olabilirsiniz. Uzunca süredir yalnız iseniz bu Dolunay ile birlikte yaralarınızı saracak bir sevgi sizi bulabilir. Çocuklarınızın sağlığıyla ilgili önemli bir operasyon geçirme ve şifa bulacağınız bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Aranızda olası küslükler var ise problemlerinizi çözümleyeceksiniz.

Oğlak: Kariyer hayatınızda tamamlanma enerjisi içerisinde olabilirsiniz. Tayin, atanma veya başka bir şehre, ülkeye iş için taşınma sürecinin içerisine girmiş olabilirsiniz. Bazı Oğlak burçları bu süreç ile emekli de olabilir. Aile bireyleriniz içerisinde onların sağlığı ve içsel anlamda zorlandıkları konular sizi yoruyor olabilir. Ev almak veya evlilik hazırlıkları yapıyorsanız kısmetli bir zaman döngüsünde olabilirsiniz.

Kova: İnternet, medya, seyahatler ve kardeşler, en yakın arkadaşlarınız gündeminizde olabilir. İnternet üzerinde yeni bir proje yapacak olabilirsiniz. Akrabalarınızla aranızda olası küslükler, dargınlıklar oluşabilir. Hukuksal ve devleti ilgilendiren önemli bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Önemli bir eğitimi başarı ile tamamlama ve sınavlarınızdan ses getirecek olabilirsiniz. Yakın - uzak seyahatler gündeminizdeyken, bu belki de hasta olan yakın bir akrabanızla ilgilenmek için olabilir.

Balık: Parasal konularda gelir gider konuları, eşinizin maddi durumu veya miras konusunda yeni bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Bu süreç içerisinde gelen parayı dengeli harcamak oldukça önemli gibi görünüyor. Miras konuları gündeminizde ise Ekim ayı öncesinde çözümlemek oluşabilecek krizleri önleyebilir. Sağlığınızla ilgili de ufak bir operasyon geçirebilir ve biraz dinlenmek isteyebilirsiniz. Aşk ve ilişkilerde ise geçmişe dair olan problemlerin şifalanacağı ve her zamankinden daha yakın olacağınız bir sürecin içerisindesiniz. Yalnız olanlar aşk geliyor.