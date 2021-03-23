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23 Mart 2021 Salı 08:05:00 - Güncelleme:23 Mart 2021 Salı 08:05:00

Günlük burç yorumları

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YENGEÇ: OLUMLU SONUÇLANACAK DEĞİŞİM İÇERİSİNDE AKREP: DUYDUĞU İLTİFATLARLA BAŞI DÖNECEK BOĞA: SAMİMİ TAVIRLARIYLA BEĞENİ TOPLAYABİLİR YAY: AŞKTA BASKICI TAVIRLARINDAN VAZGEÇMELİ

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan):

Bugün kendi kabuğunuza çekilirken, ruhunuzun fark edeceği güzelliklere şükür edeceksiniz. Acılarınızın çoğunu atlatmak için çok az zaman kaldı, azıcık sabır. Sevdiğiniz kişi ile kıymet vereceğiniz anılar bırakmak ve karşılıklı konuşmalar için oldukça önemli bir gün.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Bugün hafta içinde farkettiğiniz ve sizi üzen kişilerle ilgili aniden karşılaşma ve haberleşmeler oluşabilir. Aile büyüklerinize ve eşinize odaklanarak onlardan gelen desteklerle ilerlemelisiniz. Hak edişlerinizin tadını çıkarırken, sizi üzenlere kibirli davranışlarda bulunmamak enerjinizi dengeleyecektir.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

İş hayatınızdan gelen hem destek hem de görünmeyenin arkasındaki çekemeyen kişilerden alacağınız haberler moralinizi bozabilir. Onların söyledikleri değil, sizin icra ettikleriniz çok önemli. Para konusunda güzelliklerin geleceği bir gün. Yeni projeleri sunmak için günü değerlendirebilirsiniz.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Bugün yaptığınız işle ilgili ölümsüz eserler ortaya koymak için muazzam bir gün. Yaptığınız projeleri ses getirecek şekilde ortaya koymanız sizi uzun vadede oldukça mutlu edecek. Kalbi boş olanlar için sürpriz karşılaşmalar ve görüşmeler olabileceği gibi, beraberliği olan Yengeç burçları bugün sevdiği kişiye unutamayacağı sürpizler yapması aralarındaki bağların bir ömür boyu sürmesine sebebiyet verebilir.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Bugün içsel yolculuğunuzda atacağınız adımlar oldukça önemli. Problemlerinizin çıkış noktasını bulamıyorsanız mutlaka bir doktordan yardım almanızı önerebilirim. Yardım enerjisinde olmanız size umulmadık şans ve fırsatlar yaratacak. Yeni iş tekliflerini değerlendirmek için Kasım ortasını beklemeniz daha avantajlı olabilir.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Bugün uzunca süredir kalbi boş olanlar sürpriz yeni bir aşka yelken açmayı düşünürken kendinizi bulabilirsiniz. Kalbinizi çalan bu kişi gelecekteki belki de eş adayınız olabilir. Günün tek tehlikeli yanı yeni gelen aşk karşısında geçmişteki aşkı acaba unutabildiniz mi?

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Maddi anlamda rahatlayacağınız göksel bir destek sizinle birlikte olacak. Sevgilinizle olan uyumunuz muazzam. Uzunca süredir aranızda olan yanlış anlaşılmaların önüne geçebileceğiniz harika bir gün. Çocuk sahibi olmak isteyenler sürpriz gebeliklere hazır olsun.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Bugün iletişiminizdeki hassas yapınız sizi oldukça yüceltecek enerjiler barındırıyor. Hayatınızda uzunca zamandır yaşadığınız krizler ile dönüşmenin acısı içinizde kalsa da ilahi bir elin sizin arkanızda olduğunu hissetmek kalbinizi rahatlatacak. Umulmadık sürpriz haberlere hazırlıklı olun, sizi çok mutlu edecek..

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Parasal enerji artarken, azalan borçlarınız içinize biraz olsun su serpiyor. Bugün ilahi yardımların sizinle birlikte olması için yardım enerjisinde olmanız size önümüzdeki dönemlerde iyilik olarak katlanacak. Sağlığınızla alakalı yaşadığınız önemli bir rahatsızlığın tekrarı gündeminizde olabilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Uzunca süredir yollarınızı ayırmayı düşündüğünüz iş ortaklarınızla bugün itibariyle net bir şekilde yollarınızı ayıracaksınız. Evinizin içindeki huzura odaklanmanız ve enerjinizi dengelemenizi önerebilirim. Evinizin içine katılacak yeni bir bireyin hazırlıkları aşamasında olabilirsiniz. Kalbi boş olanlar ölümsüz aşklara merhaba diyebilir.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Bugün gelen sürpriz haberlerle birlikte çok mutlu olacaksınız. Parasal konularda ihtiyacı olan yakınlarınızın dertleri ile ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Kendinizi değerli hissedeceğiniz, hayatınızda hiç unutamayacağınız mucizelerin gerçekleşeceği bir gün olabilir. Mucizelere kalbinizi açmalısınız.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Bugün ailenizin içindeki yeni güzelliklere kapılarınızı açabilirsiniz. Uzunca süredir ihmal ettiğiniz aile büyüklerinizi aramanız ve vakit geçirmeniz size çok iyi gelebilir. Evi olmayan, yardıma ihtiyacı olan kişilere yapacağınız pek çok yardım hanenizin içinde ilerleyen günlerde gelecek güzel mutluluklara gebe olabilir.

Etiketler : BURÇLAR BUR YORUMLARI GÜNLÜK BURÇ
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