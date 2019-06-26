Güneydoğu'da sıcaklıklar 40 dereceyi aştı

  • Bist 100
    94.827
  • Dolar
    5,7799
  • Euro
    6,5725
  • Altın
    261,6477
İstanbul
18 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Dana aşıdan korktu, eve kaçtı Dana aşıdan korktu, eve kaçtı
Yaya geçidini kullanmayan yayalara para cezası Yaya geçidini kullanmayan yayalara para cezası
Makyaj yapan erkek çocuk videoları tartışma konusu oldu Makyaj yapan erkek çocuk videoları tartışma konusu oldu
Fenerbahçe, Max Kruse ile 3 yıllık anlaşma sağladı Fenerbahçe, Max Kruse ile 3 yıllık anlaşma sağladı
İngiltere Başbakanı May: (Kaşıkçı cinayeti) Bu korkunç cinayet için hesap verme zorunluluğunu görmek istiyoruz İngiltere Başbakanı May: (Kaşıkçı cinayeti) Bu korkunç cinayet için hesap verme zorunluluğunu görmek istiyoruz
Moldova Anayasa Mahkemesi üyeleri istifa etti Moldova Anayasa Mahkemesi üyeleri istifa etti
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Körfez krizi diyalogla çözülür, ABD'nin yaptırımları diyaloğa engel Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Körfez krizi diyalogla çözülür, ABD'nin yaptırımları diyaloğa engel
Makyaj yapan erkek çocuk videoları tartışma konusu oldu Makyaj yapan erkek çocuk videoları tartışma konusu oldu
FETÖ ve PKK zanlıları Edirne sınırında yakalandı FETÖ ve PKK zanlıları Edirne sınırında yakalandı
Bakan Akar: Yunanistan'ın provokatif davranış ve açıklamalardan kaçınması gerekli Bakan Akar: Yunanistan'ın provokatif davranış ve açıklamalardan kaçınması gerekli
Meraklanan beklenen 'rüya uçak' İstanbul'a geldi... İşte ankette önde giden isim Meraklanan beklenen 'rüya uçak' İstanbul'a geldi... İşte ankette önde giden isim
26 Haziran reyting sonuçları! Afili Aşk mı, Survivor Türkiye - Yunanistan mı, Güldür Güldür Show mu kim birinci? 26 Haziran reyting sonuçları! Afili Aşk mı, Survivor Türkiye - Yunanistan mı, Güldür Güldür Show mu kim birinci?
Fenerbahçe'nin ilgilendiği Daniel Sturridge’in Galatasaray’la görüştüğü ortaya çıktı Fenerbahçe'nin ilgilendiği Daniel Sturridge’in Galatasaray’la görüştüğü ortaya çıktı
Microsoft ve Intel, Huawei için desteğini sürdürecek Microsoft ve Intel, Huawei için desteğini sürdürecek
Umman Filistin'de büyükelçilik açma kararı aldı Umman Filistin'de büyükelçilik açma kararı aldı
İçişleri Bakanlığı: Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı: Tunceli'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Mezopotamya'nın en eski buğday tohumunda ikinci hasat Mezopotamya'nın en eski buğday tohumunda ikinci hasat
Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya ve Çin'i ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya ve Çin'i ziyaret edecek
Güneydoğu'da sıcaklıklar 40 dereceyi aştı Güneydoğu'da sıcaklıklar 40 dereceyi aştı
Almanya'dan Rusya'ya yönelik yaptırımlara destek Almanya'dan Rusya'ya yönelik yaptırımlara destek
Kıbrıs gazilerine 45 yıl sonra madalya ve beratları tevdi edildi Kıbrıs gazilerine 45 yıl sonra madalya ve beratları tevdi edildi
Bursa'da yanan ahırda 8 koyun telef oldu, 4 kişi zehirlendi Bursa'da yanan ahırda 8 koyun telef oldu, 4 kişi zehirlendi
Ürdün Kralı Abdullah: Filistin konusundaki tutumumuz değişmedi Ürdün Kralı Abdullah: Filistin konusundaki tutumumuz değişmedi
Trump: Çin ek gümrük vergilerini ödeyebilmek için parasını değersizleştirdi Trump: Çin ek gümrük vergilerini ödeyebilmek için parasını değersizleştirdi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

26 Haziran 2019 16:58 | Çarşamba

Güneydoğu'da sıcaklıklar 40 dereceyi aştı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerine çıkan hava sıcaklığı bazı il ve ilçelerde 40 dereceyi aştı.

Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede sıcaklık uzun yıllar ortalamasının birkaç derece üstüne çıktı. Diyarbakır'da dün en yüksek 40 derece olarak ölçülen sıcaklık, bugün 42 dereceyi gördü. Kentte, yarın sıcaklığın 41 derece olması bekleniyor. 

Batman'da dün 41 derece olan sıcaklık, bugün ve yarın 42 derece, Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün 43, bugün 45, yarın 44, Silopi ilçesinde dün 42, bugün 44, yarın da 43 derece olması tahmin ediliyor.

Bölgedeki sıcaklığın 28 Haziran'dan itibaren mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Diyarbakır, Batman ve Şırnak'ta sıcaklığın 40 dereceyi aşması yaşamı olumsuz etkiledi. Diyarbakır'da sıcaktan bunalanlar, gölge mekanlarda zaman geçirmeye çalışıyor. Bazı vatandaşlar da sıcaklığın etkisini azaltmak için tarihi Sur diplerinde gölge alanlara sığınıyor.

Süs havuzunda serinliyorlar

Sur ilçesinde çok sayıda çocuk da Anzele'deki süs havuzunda serinliyor.

12 yaşındaki Hasan Kılıç, AA muhabirine, serinlemek için Anzele'ye geldiklerini anlatarak, "Okullar tatil oldu, havalar 40 dereceyi aştı. Biz de serinlemek için tek bu yolu bulduk." ifadelerini kullandı.

Muhammed Aktan da havuzlara ücretli olduğu için gidemediklerini, bu nedenle Anzele'de serinlediklerini aktardı.

"Kavurucu sıcakları yaşıyoruz"

Şırnak'ın Cizre ilçesi de sıcak havanın etkisi altında. İlçede yaşayan Abdullah Güldürmez, ilçede yaz aylarında sıcaklığın 45 dereceyi aştığını, bundan dolayı zorlandıklarını söyledi.

Cıcak havada çalışan insanlar bulunduğunu ifade eden Güldürmez, "Ama esnaf sıcak havada kepenkleri kapatıp akşam üzeri açıyor. Burada yaz aylarında insanlar sıcak hava nedeniyle çok zor şartlarda yaşıyor. Cizre'de yaz aylarında kavurucu sıcakları yaşıyoruz." dedi.

Uzmanlar, yüksek sıcaklıklardan dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması ve sıcaklığın yoğun olarak hissedildiği öğlen saatlerinde dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu. 

Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı hissedilir derecede artarken, Şanlıurfa'da sıcaklık öğle saatlerinde 44 derece kaydedildi.

Sıcak hava nedeniyle vatandaşlar, dışarı çıkmamayı tercih etti. Sokağa çıkan az sayıdaki vatandaş da parklarda ve tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki gölgelik alanlarda sıcaktan korunmaya çalıştı. 

Vatandaşlardan Sadık Kara ise sıcak havanın yaşamı olumsuz etkilediğini, gölgede bile durmanın zorlaştığını kaydetti.

(AA)

Ve İstanbul'a geldi... İşte ankette önde giden isim
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ