Güney Koreli çiftten şifa

ABD'de yaşayan Güney Koreli akupunktur uzmanı Victoria-Paul Cho çifti, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geldikleri İskenderun'daki sahra hastanesinde görev yapıyor. Türkiye'nin savaştaki yardımını Dr. Paul Cho "Depremden dolayı çok çalışan ve ağırlık kaldıran hastalar oluyor. Bu işleri çok yoğun yaptıkları için kaslarda ağrıları oluyor. Akupunktur tüm ağrılara yarıyor, hemen etki gösteriyor" dedi.

